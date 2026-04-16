Trump se centra en un tema importante de cara a 2026: la posible sustitución de los jueces Alito y Thomas

El presidente Donald Trump parece inclinarse por la idea de que los ancianos jueces conservadores de la Corte Suprema de…

El presidente Donald Trump parece inclinarse por la idea de que los ancianos jueces conservadores de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. Samuel Alito y Clarence Thomas podrían considerar una jubilación oportuna este año.

Trump expresó sus comentarios a Maria Bartiromo de Fox Business con respeto hacia la jurisprudencia y los procesos de toma de decisiones de ambos magistrados. Pero también aludió repetidamente a la utilidad política de su próxima jubilación:

“Creo que es uno de los mejores jueces de todos los tiempos”, declaró Trump sobre Alito, antes de añadir: “Sería bueno poder decir que ahora tengo a alguien para los próximos 40 años”.

Trump dijo que ya tenía una lista reducida de posibles sustitutos.

Parecía señalar a la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg como ejemplo a tener en cuenta, destacando que se negó a jubilarse y luego falleció cuando Trump pudo nombrar a un sustituto conservador. “Realmente se perjudicó a sí misma dentro del Partido Demócrata”, afirmó Trump.

En dos ocasiones aludió a cómo los magistrados pueden preservar su ideología en la Corte durante las próximas décadas permitiendo el nombramiento de un sustituto con ideas afines.

Como suele ocurrir, los comentarios de Trump sobre la Corte Suprema fueron notablemente políticos.

Pero también planteó algunos puntos importantes. Esta es una de las cuestiones políticas más trascendentales de 2026, por diversas razones. Y las decisiones que tomen Alito, de 76 años, y Thomas, de 77, podrían tener repercusiones de muchas maneras.

Lo primero que cabe destacar es que la jubilación de Alito y/o Thomas estaría muy en consonancia con el funcionamiento habitual de la Corte Suprema.

Los últimos siete magistrados que se han jubilado (a diferencia de quienes fallecieron en el cargo, como Ginsburg o Antonin Scalia) lo han hecho cuando el partido más afín a ellos controlaba tanto la presidencia como el Senado, y podía confirmar a un sustituto de ideas afines.

Si bien a los jueces les gusta hablar de que el poder judicial no es simplemente otra rama política del Gobierno, el patrón en el momento de su jubilación no parece una coincidencia.

Alito y Thomas están cerca de la edad normal de jubilación, aunque ambos son algo jóvenes. Los últimos 10 magistrados que se jubilaron tenían una edad promedio de 80 años.

Ambos podrían mantenerse en sus puestos, pero si los republicanos pierden el Senado en noviembre, los jueces podrían tener más de 80 años antes de que el Partido Republicano vuelva a controlar la Casa Blanca y el Senado.

(Aunque hay una razón por la que Thomas podría mantenerse en el cargo: le faltan unos dos años para convertirse en el juez con más años de servicio de la historia).

Y probablemente también habrá una presión política considerable para evitar la situación en la que Ginsburg puso a los demócratas, ya sea por parte de Trump o de otros republicanos. (Stephen Breyer se enfrentó a presiones para que se retirara anticipadamente durante la presidencia de Joe Biden tras el caso Ginsburg. Finalmente lo hizo en 2022).

El riesgo político para Trump es grande porque cada vez parece más probable que los demócratas logren avances significativos en las elecciones de 2026, al menos en la Cámara de Representantes. (Será mucho más difícil para los demócratas arrebatar el Senado, ya que implica tener éxito en algunos estados republicanos que Trump conquistó por un margen amplio, pero no se puede descartar).

Además, incluso si los demócratas del Senado no logran la mayoría en noviembre, podría haber una gran diferencia entre que Trump nombre a un juez con 53 votos republicanos este año y que intente hacerlo con 50 o 51 en la segunda mitad de su mandato.

En estos últimos casos, podría depender de senadoras más moderadas como Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine (si resulta reelegida este año).

Dado el reciente desencanto de Trump con dos de los jueces que él mismo designó y que fallaron en su contra en el caso de los aranceles —las juezas Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch—, probablemente preferiría tener cierto margen de maniobra para elegir a alguien que considere más leal.

Pero el presidente puede tener otras razones, aparte del factor de la confirmación, para intentar orientar las cosas en esta dirección.

En primer lugar, una disputa por la confirmación podría proporcionar un impulso de participación muy necesario para la base republicana, que se muestra significativamente menos entusiasmada con las elecciones de mitad de mandato que los demócratas.

Existe la opinión de que los intentos de los demócratas por impedir la nominación de Brett Kavanaugh por parte de Trump en el período previo a las elecciones de 2018 ayudaron al Partido Republicano a ganar algunas contiendas vulnerables en estados tradicionalmente republicanos para el Senado, en lo que de otro modo habría sido una elección difícil para el partido.

Pero quizás la razón más importante sea el legado de Trump.

Sustituir a Alito, a Thomas o a ambos por magistrados más jóvenes no alteraría la mayoría conservadora de 6 a 3 de la Corte. Pero probablemente contribuiría a consolidarla durante mucho más tiempo.

En sus declaraciones a Fox Business, Trump habló de nombrar a alguien que pudiera ejercer el cargo durante 40 años. Si, por ejemplo, reemplazara a Alito o a Thomas con alguien de cuarenta y tantos años, la edad promedio de los jueces conservadores sería inferior a 60 años.

Si los reemplazara a ambos con jueces de cuarenta y tantos años, esa edad promedio bajaría a mediados de los cincuenta.

Semejante cambio le daría a Trump una influencia aún más significativa en la Corte, nombrando a 4 de los 9 magistrados o a 5 de los 9 magistrados entre su primer y segundo mandato.

Es una idea que parece interesarle bastante.

Al final de esa parte de la entrevista en Fox Business, Bartiromo intentó cambiar de tema. Pero Trump lo interrumpió para hacer una última observación: sugirió que tal vez podría estar lidiando con algo más que la jubilación de Alito y Thomas.

“En teoría, son dos o tres, me dicen. Si uno se fija en las estadísticas, podrían ser dos, podrían ser tres, podrían ser uno. No lo sé”, dijo Trump, antes de añadir: “Estoy dispuesto a hacerlo”.

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