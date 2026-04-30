Trump retira a su candidata para directora general de Sanidad, y apuesta por una tercera opción para el cargo

El jueves, el presidente Donald Trump retiró la candidatura de su controvertida nominada para el cargo de directora general de…

El jueves, el presidente Donald Trump retiró la candidatura de su controvertida nominada para el cargo de directora general de Sanidad, la Dra. Casey Means, en medio de interrogantes sobre sus posturas respecto a las vacunas, y anunció a su tercera elección para el puesto: la Dra. Nicole Saphier.

“Nicole es una médica ESTRELLA que ha dedicado su carrera a guiar a mujeres con cáncer de mama durante su diagnóstico y tratamiento, mientras trabaja incansablemente para aumentar la detección temprana y la prevención del cáncer, al mismo tiempo que trabaja con hombres y mujeres en todas las demás formas de diagnóstico y tratamiento del cáncer”, escribió Trump en Truth Social.

“También es una COMUNICADORA INCREÍBLE, que logra que temas complejos de salud sean más fáciles de entender para todos los estadounidenses”, agregó.

Saphier, colaboradora habitual de Fox News desde hace mucho tiempo, es radióloga en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Esta es la tercera persona nominada por Trump para el cargo de directora general de Sanidad en su segundo mandato. Su primera nominada, la Dra. Janette Nesheiwat, médica familiar de Nueva York y ex colaboradora médica de Fox News, vio retirada su nominación apenas días antes de que comenzara su audiencia de confirmación en el Senado el año pasado.

La nominación de Means se había estancado desde su tensa audiencia de confirmación en febrero. Médica formada en Stanford, Means mantiene estrechos vínculos con el movimiento “Make America Healthy Again” (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable), y es la autora del libro superventas Good Energy y una aliada cercana del Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Incluso entre los partidarios del movimiento MAHA y los propios seguidores de Trump, Means suscitó escepticismo. Algunos miembros de la esfera MAHA lamentaron su postura ambigua respecto a las vacunas, mientras que Laura Loomer —quien se autodescribe como la “garante de la lealtad” de Trump— cuestionó con frecuencia el apoyo de Means al presidente.

Además, cada vez resultaba más evidente que la votación sobre Means se había convertido en una batalla indirecta en torno a Kennedy, quien durante el último año ha impulsado con determinación cambios en la política de vacunación que han irritado a algunos republicanos de todo el espectro político.

Poco antes de anunciar a Saphier como sustituta de Means, Trump recurrió a Truth Social para arremeter contra el senador Bill Cassidy, quien había presionado a Means sobre la política de vacunación durante su audiencia de confirmación ante el comité que él preside.

Trump acusó al republicano de Louisiana —a quien ya había negado su respaldo en su campaña de reelección al Senado— de obstaculizar el camino de Means, cuya nominación había sido impulsada con firmeza por Kennedy. “Propuse a Casey —una firme “Guerrera MAHA”— por recomendación del secretario Kennedy, quien comprende el Movimiento MAHA mejor que nadie, ¡con la posible excepción, quizás, de MÍ!”, escribió Trump.

“No obstante, a pesar de la intransigencia y los juegos políticos del senador Cassidy, Casey continuará luchando por el MAHA en los numerosos e importantes temas de salud que enfrenta nuestro país, tales como la creciente epidemia de enfermedades infantiles, el aumento de las tasas de autismo, la mala nutrición, la sobremedicalización, la investigación de las causas fundamentales de la infertilidad y muchos otros problemas médicos complejos”, añadió.

Sin embargo, desde el principio, su nominación se vio empañada por críticas a sus posturas políticas y dudas sobre sus credenciales: no completó su residencia médica y su licencia profesional ha caducado.

CNN informó anteriormente que, antes de que su nominación fuera retirada, Means había estado buscando —durante más de un mes— reuniones privadas con las dos senadoras republicanas que amenazaban con frustrar su designación.

Pero, hasta principios de este mes, las reuniones con las senadoras Lisa Murkowski y Susan Collins no se habían concretado. A mediados de marzo, Murkowski declaró a CNN que no se sentía “entusiasmada con ella”.

El director general de Sanidad —conocido como “el médico de la nación”— es un facultativo que se centra en educar y asesorar a los estadounidenses sobre cómo mejorar su salud, emitiendo advertencias, informes y llamamientos a la acción con el fin de ofrecer la mejor información científica disponible sobre temas cruciales.

El director de Sanidad también forma parte del Cuerpo de Oficiales Comisionados del Servicio de Salud Pública de EE.UU., desde donde supervisa a este grupo de oficiales uniformados que buscan promover la salud de la nación.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Con información de Jamie Gumbrecht, Adam Cancryn y Sarah Owermohle, de CNN.

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