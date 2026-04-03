Trump quiere US$ 152 millones para reconstruir y reabrir Alcatraz como una prisión de máxima seguridad

El presidente Donald Trump solicitó US$ 52 millones para cubrir los costos del primer año para reabrir la infame prisión…

El presidente Donald Trump solicitó US$ 52 millones para cubrir los costos del primer año para reabrir la infame prisión de Alcatraz como una instalación de máxima seguridad.

Los fondos, solicitados como parte del plan presupuestario de la Casa Blanca, formarían parte de un aumento propuesto de US$ 1.700 millones para la Oficina Federal de Prisiones a fin de mejorar los salarios y las condiciones laborales con la esperanza de poner fin a una prolongada escasez de funcionarios penitenciarios.

La Casa Blanca publicó la propuesta presupuestaria el viernes. Se trata de una lista de deseos de financiamiento que rara vez es aprobada en el Congreso en su totalidad, pero ofrece información sobre las prioridades de un Gobierno.

Ahora un importante monumento histórico y destino de aproximadamente 1,2 millones de turistas al año, la prisión cerró hace más de 60 años debido a su infraestructura deteriorada y los altos costos de mantenimiento. En ese momento, se estimaba que habría costado entre US$ 3 y 5 millones “solo para trabajos de restauración y mantenimiento para mantener la prisión abierta”, sin incluir los costos operativos diarios.

Consultada por el costo total para restaurar la instalación, la Oficina de Prisiones le dijo a CNN: “Como agencia, avanzamos, evaluamos y formulamos las acciones necesarias para reabrir y operar la USP Alcatraz”.

La reconstrucción y reapertura de la prisión como centro penitenciario activo ha sido un interés constante del presidente.

El pasado mayo, Trump dijo en una publicación en redes sociales que estaba ordenando “a la Oficina de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, reabrir una ALCATRAZ sustancialmente ampliada y reconstruida, para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos”.

“La reapertura de ALCATRAZ servirá como un símbolo de ley, orden y JUSTICIA”, publicó en Truth Social.

El director de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, William K. Marshall III, declaró en ese momento que su agencia “exploraría todas las vías” para implementar los planes del presidente de reabrirla.

Alcatraz, ubicada en una isla frente a la costa de San Francisco, funcionó como penitenciaría federal durante casi 30 años y albergó a algunos de los criminales más peligrosos del país, incluidos Al Capone, George “Machine Gun” Kelly y James “Whitey” Bulger.

Cerró en 1963 “porque la institución era demasiado cara para seguir operando”, según el sitio web de la Oficina de Prisiones.

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