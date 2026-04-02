Trump impone nuevos aranceles a ciertos medicamentos y modifica los aranceles a los metales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá un nuevo arancel del 100 % a las compañías farmacéuticas que no…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impondrá un nuevo arancel del 100 % a las compañías farmacéuticas que no hayan alcanzado acuerdos para vender sus medicamentos directamente a los consumidores como parte de su iniciativa de precios de “Nación más favorecida”, anunció la Casa Blanca este jueves.

El arancel, que entrará en vigor próximamente, se aplicará a las importaciones de medicamentos patentados y sus ingredientes activos, en un intento por presionar a los fabricantes extranjeros para que trasladen su producción a Estados Unidos y negocien acuerdos para vender sus fármacos directamente a los estadounidenses.

Los aranceles, largamente anticipados, comenzarán a aplicarse a las grandes farmacéuticas a finales de este verano, tras un período de implementación de 120 días, informó a periodistas un alto funcionario de la administración este jueves. Las empresas más pequeñas, en cambio, tendrán 180 días antes de que entren en vigor.

“Esperamos que la gran mayoría de los medicamentos patentados del mundo se estén produciendo en Estados Unidos” para entonces, dijo el funcionario. “Han tenido suficiente aviso y vamos a seguir adelante con esto”.

La nueva orden incluye una serie de exenciones del arancel del 100 %, entre ellas para cualquier empresa que alcance un acuerdo para unirse a la iniciativa de “Nación más favorecida” de Trump. Las farmacéuticas que acepten trasladar su producción a Estados Unidos también verán reducido su arancel al 20% a cambio.

Pero incluso sin tomar esas medidas, muchas farmacéuticas extranjeras podrían evitar el arancel más elevado debido a acuerdos comerciales más amplios que varios países ya han alcanzado con la administración Trump. Las empresas de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Suiza estarán sujetas únicamente a un arancel preexistente del 15 %, mientras que las del Reino Unido enfrentarán un arancel de solo el 10 %.

El alto funcionario declinó precisar cuántas empresas se verían afectadas por el arancel del 100 %.

Los nuevos aranceles a los medicamentos representan un primer paso hacia la promesa de Trump de reconstruir su agresiva estrategia comercial, después de que la Corte Suprema dictaminara en febrero que algunos de sus aranceles más significativos y de mayor alcance eran inconstitucionales. Hasta ahora, muchos de los aranceles que Trump ha impuesto a otros países excluían ciertos medicamentos recetados.

Pero los nuevos gravámenes a los fármacos, y los cambios separados a los aranceles al acero anunciados también este jueves, llegan pese a las inquietudes dentro del Partido Republicano de que la agresiva estrategia comercial de Trump esté elevando aún más los precios para los estadounidenses, preocupados por el costo de vida.

El Gobierno ya ha negociado acuerdos con más de una docena de farmacéuticas para vender ciertos medicamentos directamente a los consumidores como parte de la iniciativa de “Nación más favorecida”, destinada a reducir los precios. Dentro de esos acuerdos, las compañías quedan exentas de aranceles durante tres años a cambio de aumentar su inversión en manufactura en Estados Unidos.

La iniciativa incluye la venta directa de medicamentos a consumidores a través de TrumpRx, pero esa medida cubre por ahora un número limitado de fármacos, muchos de los cuales tienen alternativas genéricas que pueden encontrarse a menor precio en otros lugares.

Trump firmó este jueves por separado una orden que modifica sus aranceles sobre el acero, el cobre y el aluminio, que, según funcionarios, busca frenar los intentos de vendedores extranjeros de minimizar los montos que deben pagar.

El arancel del 50 % ahora se basará en el monto que los clientes en Estados Unidos pagan por los metales importados, en lugar del valor que los vendedores asignaban a sus productos, un cambio que se produce después de que el Gobierno determinara que esos vendedores extranjeros estaban subvalorando deliberadamente el metal exportado.

Trump también introdujo cambios en un segundo tipo de arancel aplicado a productos importados que contienen cantidades significativas de metal, como las lavadoras. Estos productos ahora enfrentarán aranceles del 25 % si el metal representa una determinada proporción de su peso total.

Consultado sobre el impacto de estas medidas en la asequibilidad, el alto funcionario desestimó los temores de que los consumidores terminen asumiendo el costo de posibles aumentos de precios derivados de los aranceles.

“Para muchos productos será menor, para algunos será un poco más alto, pero en general está bien”, dijo el funcionario sobre el efecto de los aranceles revisados al acero. “No creo que vaya a tener ningún impacto en el acceso a ellos”.

Este titular y esta historia han sido actualizados con información adicional.

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