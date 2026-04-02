Trump expone sus mejores argumentos a favor de la guerra, pero no logra disipar las preocupaciones sobre cómo terminará

Donald Trump se enfrentó a un listón muy alto este miércoles por la noche en su discurso a la nación…

Donald Trump se enfrentó a un listón muy alto este miércoles por la noche en su discurso a la nación sobre Irán.

Se presentó ante un país que, según las últimas encuestas, no solo ha perdido la confianza en su presidencia, sino que se ha desencantado con su nueva guerra y está profundamente preocupado por su impacto en la economía.

Millones de personas en Medio Oriente y en todo el mundo quieren saber cuándo terminará la guerra y cómo —o incluso si— solucionará sus tumultuosas consecuencias, incluido el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, que amenaza con una recesión mundial.

En su discurso de 20 minutos desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca, Trump ofreció su explicación más coherente y moderada sobre por qué fue a la guerra, argumentando que no podía permitir que los “terroristas” del régimen iraní tuvieran un arma nuclear después de 47 años de amenazas contra Estados Unidos.

Explicó el fracaso de la diplomacia y la brutal represión del régimen contra su propio pueblo, recurriendo a su mejor baza política: proyectar fuerza.

Estos argumentos podrían haber sido más convincentes hace más de un mes, cuando Trump lanzó la ofensiva. Las semanas posteriores, marcadas por sus objetivos bélicos contradictorios y cambiantes, podrían atenuar el impacto de sus justificaciones, ahora más claras, para la guerra.

Algunas de las afirmaciones del presidente —que Irán estaba “a las puertas” de un arma nuclear y que pronto podría tener un misil capaz de alcanzar territorio estadounidense— contradecían las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses y occidentales.

Además, no ofreció ninguna prueba detallada que permitiera a los estadounidenses formarse su propia opinión.

Aun así, presentó argumentos convincentes de que los recursos militares de Irán, su capacidad para sembrar el caos en la región y la amenaza que representa para Estados Unidos y sus aliados habían sido devastados por una temible campaña aérea estadounidense e israelí.

Nadie ajeno al conflicto puede aún conocer la magnitud de ese daño ni si provocará fisuras políticas que, con el tiempo, podrían debilitar o incluso derrocar al represivo régimen revolucionario iraní.

Pero muchos observadores esperaban que el presidente aprovechara el discurso para señalar el desenlace definitivo de la guerra. No solo no lo hizo, sino que además planteó la posibilidad de una escalada militar masiva.

“En las próximas dos o tres semanas, los vamos a hacer retroceder a la Edad de Piedra, donde pertenecen”, declaró. También amenazó con atacar todas las centrales eléctricas iraníes y sus instalaciones petroleras si Teherán no accedía a sus exigencias de un acuerdo de paz.

Por lo tanto, es difícil concluir que su discurso tranquilizará a los estadounidenses preocupados por el rumbo de la guerra o a los inversores globales inquietos por la crisis energética que ha desencadenado la guerra.

En ningún momento el presidente expuso una estrategia clara para salir del conflicto, salvo la improbable posibilidad de una capitulación total de Irán.

En un intento por minimizar el compromiso actual de Estados Unidos, argumentó que los 32 días de combate hasta el momento palidecían en comparación con los años invertidos por Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam e Iraq.

Sin embargo, estas comparaciones no lograron tranquilizar a la opinión pública, ya que implicaban que esta guerra podría prolongarse más de lo que se ha reconocido hasta ahora.

Su advertencia de que la responsabilidad recaería en los aliados europeos de Estados Unidos —quienes dependen del petróleo del golfo Pérsico en mayor medida que Estados Unidos— causará alarma, al igual que su insistencia en que el estrecho se abrirá de forma natural porque Irán querrá vender su petróleo.

El presidente afirmó que sería fácil para las naciones extranjeras levantar el bloqueo efectivo de Irán. Sin embargo, la poderosa Armada estadounidense aún no ha podido navegar por este punto estratégico para el suministro de petróleo debido a los misiles y drones iraníes.

Trump no respondió a las preguntas más apremiantes, lo que empañó su celebración de la victoria.

► Afirmó haber logrado ya un cambio de régimen con el asesinato de altos dirigentes iraníes, incluido el ayatola Alí Jamenei. Sin embargo, Irán sigue en manos de remanentes del régimen que podrían estar incluso más radicalizados que antes de la guerra.

► Trump pareció insinuar que no intentaría extraer las reservas de uranio altamente enriquecido que podrían permitir a Teherán reactivar su programa nuclear. Afirmó que la vigilancia satelital estadounidense garantizaría que este material permaneciera intacto entre los escombros de las instalaciones nucleares iraníes que bombardeó el año pasado. Esto evitaría una misión de alto riesgo para las tropas estadounidenses. Sin embargo, deja en entredicho sus afirmaciones de haber acabado con la amenaza nuclear.

► Su reticencia a abrir el estrecho de Ormuz significa que la economía mundial podría seguir siendo rehén de la influencia de Irán. Y significará que Trump no podrá eludir las consecuencias de su guerra. Si bien Estados Unidos posee vastas reservas de petróleo, aún está sujeto a las fluctuaciones de los mercados energéticos mundiales. Los estadounidenses no necesitan que se les recuerde que el precio promedio de la gasolina supera los US$ 4 por galón.

El presidente llegó al miércoles por la noche en una situación política y estratégica que él mismo había creado.

Su comunicación caótica y su costumbre de informar sobre la guerra a través de las redes sociales, junto con una retórica errática y airada, han contribuido a que la confianza pública en su presidencia haya caído a mínimos históricos durante sus dos mandatos.

Una nueva encuesta de CNN/SSRS publicada el miércoles, antes del discurso, mostró que su índice de aprobación era del 35 %. Tan solo el 34% de los estadounidenses aprueba la decisión de emprender acciones militares en Irán. Y alrededor del 68 % se opone al envío de tropas terrestres a Irán, una medida que Trump aún no ha tomado, pero que no descartó el miércoles.

La guerra también ha provocado un impacto económico inmediato y doloroso, reflejado en una drástica caída de la confianza pública.

El índice de aprobación de Trump en materia económica, según la nueva encuesta, es de tan solo el 31 %. Además, aproximadamente dos tercios de los estadounidenses afirman que sus políticas están contribuyendo al empeoramiento de la situación.

Estas cifras son desalentadoras para un presidente y un Partido Republicano que ya se enfrentan a unas difíciles elecciones de mitad de mandato en tan solo siete meses.

Los presidentes que cumplen su segundo mandato y experimentan tales caídas en su popularidad y confianza en su liderazgo rara vez se recuperan. Trump ahora debe contemplar la posibilidad de que una guerra que apenas explicó pueda consumir su presidencia y empañar su legado.

El escepticismo público hacia la gestión económica de Trump también representa un lastre para el presidente. Incluso antes de que comenzara la contienda, la mayoría de los votantes ya había rechazado su discurso sobre una nueva era dorada, mientras lidiaban con los altos precios de la vivienda y los alimentos.

Sus despreocupadas afirmaciones del miércoles por la noche de que los precios de la gasolina pronto bajarían y que las acciones pronto volverían a subir parecían más una ilusión que el resultado de una estrategia clara para poner fin a la guerra.

Resultaba difícil concluir que el presidente supiera cuándo terminaría la guerra o cómo sería el mundo cuando eso ocurriera. Por lo tanto, es posible que haya hecho poco para aliviar la ansiedad global por el conflicto o por su propia situación política.

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