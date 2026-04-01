Trump considera la posibilidad de destituir a la secretaria de Justicia Pam Bondi, según fuentes

El presidente Donald Trump ha reflexionado en privado sobre despedir a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, y reemplazarla por…

El presidente Donald Trump ha reflexionado en privado sobre despedir a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, y reemplazarla por el administrador de la EPA, Lee Zeldin, dijeron a CNN múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

Frustrado por la reacción y el enojo de sus simpatizantes por el manejo que ha dado el Gobierno a los archivos de Jeffrey Epstein, Trump ha discutido la posibilidad de reemplazar a Bondi, quien enfrenta una declaración a finales de este mes en el Capitolio relacionada con la investigación del Congreso sobre el fallecido delincuente sexual, dijeron las fuentes. También se ha quejado de que ella no ha investigado lo suficiente a algunos de sus oponentes políticos.

No está claro que el presidente haya tomado una decisión, dijeron las fuentes a CNN. Bondi estuvo con Trump el miércoles, viajando en su caravana mientras él asistía a los alegatos ante la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento. Trump expresó confianza en ella en una declaración a CNN.

“La secretaria de Justicia, Pam Bondi, es una persona maravillosa y está haciendo un buen trabajo”, dijo el presidente.

Consultado para comentarios, el Departamento de Justicia remitió a la declaración de la Casa Blanca. Una fuente familiarizada con el asunto dijo a CNN que Trump y Bondi han hablado repetidamente en los últimos días, y que las conversaciones fueron “lo de siempre”.

La idea de reemplazar a Bondi por Zeldin surgió por primera vez en enero, y luego se desvaneció a medida que la cobertura sobre Epstein desaparecía del ciclo de noticias, dijeron las fuentes. Algunos altos funcionarios del Departamento de Justicia creían que el dolor de cabeza de un año por los archivos de Epstein finalmente había quedado atrás, dijo una fuente. Pero la noticia de que Trump quería reemplazar a Bondi por Zeldin comenzó a circular de nuevo en el Ala Oeste el lunes.

Zeldin no es una opción definitiva para reemplazar a Bondi. Trump ha mencionado a otros candidatos, pero a Zeldin con mayor frecuencia, dijo una persona a CNN.

The New York Times fue el primero en informar sobre la posible destitución de Bondi.

Bondi tiene varios aliados fuertes dentro del Gobierno, incluida la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Pero en declaraciones a un reportero de Vanity Fair, Wiles reconoció previamente que Bondi había “fallado por completo” en su manejo de los archivos de Epstein.

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