TMZ pone la mira en Washington con fotos de congresistas de vacaciones en pleno cierre parcial

Harvey Levin, el fundador de TMZ, sabe lo que la gente quiere ver. Por lo general, eso es drama de…

Harvey Levin, el fundador de TMZ, sabe lo que la gente quiere ver.

Por lo general, eso es drama de celebridades y mala conducta de atletas. Cuando el sitio inundó internet esta semana con fotos de legisladores de vacaciones mientras el Congreso está en receso en medio de un cierre parcial del Gobierno que ha sido un duro golpe para la opinión pública, quedó claro que Levin, una vez más, estaba al tanto de la situación.

Para Levin, las fotos capturaron algo que interminables historias sobre el cierre parcial —ahora el más largo en la historia del país— no podían. “Creo que atrapas a la gente donde quieren estar, donde quieren estas imágenes, y las imágenes cuentan la historia, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo”, dijo Levin en una entrevista en “The Story Is with Elex Michaelson” de CNN.

La avalancha de fotos comenzó con el senador Lindsey Graham de vacaciones en Disney World en Orlando sosteniendo una varita de burbujas inspirada en “La Sirenita”. Luego siguieron fotos de otros legisladores, ya sea en sus distritos de origen o de vacaciones durante el receso de dos semanas de primavera.

Levin dijo que hizo un llamado a la audiencia de TMZ para que enviaran fotos después de entrevistar a un trabajador de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que no estaba cobrando debido al cierre parcial, causado por desacuerdos en el Congreso sobre la reforma de la aplicación de las leyes inmigratorias.

El cierre parcial había provocado largas filas en los aeropuertos, una señal tangible del creciente caos que se sentía en gran parte del país.

Hasta ahora, los republicanos se han resistido a los llamados demócratas de cambios para frenar la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, luego de que dos personas murieran durante un operativo de control migratorio en Minneapolis a principios de este año, para obtener sus votos a favor de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Levin dijo repetidamente que el esfuerzo de TMZ por avergonzar a los miembros del Congreso durante el receso es completamente imparcial.

“Estamos obteniendo fotos de ellos en público, y creo que la razón, creo que la razón por la que la gente está respondiendo es que esto es absolutamente imparcial”, señaló.

“Cuando escribimos publicaciones sobre esto o hablamos de ello en nuestros programas o en redes sociales, no mencionamos su afiliación partidaria porque no nos importa. Esto es un problema del Congreso, no de un partido”.

Una nueva encuesta de CNN encontró que los estadounidenses tienen opiniones profundamente negativas de ambos partidos.

TMZ ha recibido imágenes de miembros de todo el mundo, desde Las Vegas hasta Escocia.

“Hemos estado lidiando con esto y hablando de ello durante meses, y hablando de sacar a todos y empezar de cero”, dijo. Levin afirmó que planeaba votar en contra de su propio congresista, a quien, según él, apreciaba.

“Hemos iniciado este movimiento, OWTA, que significa ‘fuera con ellos’, y eso significa votar en contra de todos ellos”, declaró a CNN y añadió: “Creo que hay que hacer limpieza”.

“Hacer limpieza y hacer algo radical y devolver el poder a la gente”.

Que un sitio web más conocido por apresurarse a anunciar muertes de celebridades y publicar videos de estrellas de reality shows que se portan mal haya puesto su mirada en Washington dice mucho sobre la ira que agita a la nación.

“Su trabajo es llegar a acuerdos, mantener el Gobierno en funcionamiento y cumplir con sus funciones, y fracasaron”, dijo Levin sobre el Congreso. “¿Y luego qué hacen? ¡Se van… durante dos semanas!”.

Dijo que el objetivo de la campaña de TMZ era “yuxtaponer” fotos de “personas como Lindsey Graham con una varita de burbujas en Disney World frente a este trabajador de la TSA que está en una fila de comida y en un banco de alimentos”.

Graham luego le dijo al sitio que se había reunido con funcionarios de Trump en Florida y luego fue a Orlando a ver a amigos, antes de dirigirse a su estado natal de Carolina del Sur.

Cuando se le preguntó por qué creía que las fotos de Graham tuvieron tanta repercusión, Levin respondió: “Porque son tan ridículas”.

Horas después de que TMZ publicara su historia, Graham publicó su propia foto en Twitter, ahora X, de sí mismo disparando un arma de vuelta en casa en Carolina del Sur.

“Pasé un tiempo rompiendo platos de arcilla en el condado de Edgefield hoy”, escribió el senador. “No hay nada mejor que eso”.

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