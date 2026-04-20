Tiroteo masivo cerca de una escuela secundaria en Carolina del Norte deja dos muertos

Lo que comenzó como una pelea programada terminó en un tiroteo masivo mortal no muy lejos de una escuela secundaria…

Lo que comenzó como una pelea programada terminó en un tiroteo masivo mortal no muy lejos de una escuela secundaria este lunes, dijeron autoridades de Carolina del Norte.

El tiroteo ocurrió en Leinbach Park, en Robinhood Road, cerca de Jefferson Middle School, informó en X la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte.

“Lo que hemos confirmado hasta ahora es que dos menores acordaron reunirse en el parque para pelear”, dijo Jake Swaim, subjefe de la policía de Winston-Salem.

Las autoridades recibieron una llamada sobre una pelea en curso alrededor de las 9:52 a.m. Mientras los agentes se dirigían al lugar, “la llamada fue actualizada a un tiroteo”, dijo Swaim.

“La situación escaló y varias personas comenzaron a dispararse entre sí”, publicó la policía de Winston-Salem en redes sociales.

“Se trata de un incidente aislado y continúa bajo investigación activa”, añadió el departamento. “Varias personas —tanto víctimas como sospechosos— han sido identificadas y localizadas”.

Jefferson Middle School y Mount Tabor High School operan con normalidad, según la policía.

“Las escuelas están seguras”, dijo Swaim. Los padres que intentan recoger a sus hijos en Jefferson Middle School deben tomar una ruta alterna porque el acceso por Robinhood está bloqueado.

Mientras los agentes se retiran gradualmente del lugar este lunes por la tarde, Leinbach Park y dos vías cercanas permanecen cerrados hasta nuevo aviso, según la policía.

The-CNN-Wire

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