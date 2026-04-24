“Supernova: Génesis”: quiénes pelean, quiénes cantan, a qué hora y dónde ver el especial

El especial “Supernova: Génesis”, que marcará la primera transmisión en vivo de Netflix en Latinoamérica, se llevará a cabo el domingo 26 de abril y podrá verse en más de 190 países.
El evento combinará combates de boxeo entre celebridades e influencers con música y entretenimiento. Se transmitirá en vivo desde la Arena Ciudad de México y estará disponible en la plataforma a partir de las 7:00 pm (horario de la capital mexicana; 9:00 pm en Miami).
Las peleas confirmadas son:
- Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)
- Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)
- Karely Ruiz (México) vs. Kim Shantal (México)
- Víctor Ordoñez “Lonche” vs. Guillermo Peña “Willito” (Estados Unidos)
- El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)
- Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)
El cinturón de esta edición está diseñado en color rojo, con una placa central con el nombre del evento, bañada en oro y con incrustaciones de diamantes y rubíes.
En el apartado musical participarán artistas del regional mexicano como Carín León y Óscar Maydón, mientras que el género urbano estará representado por el puertorriqueño Ozuna.
Además, la actriz Bárbara de Regil y el creador de contenido Alexis Omman tendrán una participación especial durante la noche, aunque hasta ahora no se ha detallado cuál será su rol dentro del espectáculo.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.