“Supernova: Génesis”: quiénes pelean, quiénes cantan, a qué hora y dónde ver el especial

El especial “Supernova: Génesis”, que marcará la primera transmisión en vivo de Netflix en Latinoamérica, se llevará a cabo el…

El especial “Supernova: Génesis”, que marcará la primera transmisión en vivo de Netflix en Latinoamérica, se llevará a cabo el domingo 26 de abril y podrá verse en más de 190 países.

El evento combinará combates de boxeo entre celebridades e influencers con música y entretenimiento. Se transmitirá en vivo desde la Arena Ciudad de México y estará disponible en la plataforma a partir de las 7:00 pm (horario de la capital mexicana; 9:00 pm en Miami).

Las peleas confirmadas son:

Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)

Mario Bautista (México) vs. Aarón Mercury (México)

Karely Ruiz (México) vs. Kim Shantal (México)

Víctor Ordoñez “Lonche” vs. Guillermo Peña “Willito” (Estados Unidos)

El Abraham (México) vs. Nando (Venezuela)

Milica (Argentina) vs. Ari Geli (España)

El cinturón de esta edición está diseñado en color rojo, con una placa central con el nombre del evento, bañada en oro y con incrustaciones de diamantes y rubíes.

En el apartado musical participarán artistas del regional mexicano como Carín León y Óscar Maydón, mientras que el género urbano estará representado por el puertorriqueño Ozuna.

Además, la actriz Bárbara de Regil y el creador de contenido Alexis Omman tendrán una participación especial durante la noche, aunque hasta ahora no se ha detallado cuál será su rol dentro del espectáculo.

The-CNN-Wire

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