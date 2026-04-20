Simulador del Mundial 2026: haz tu fixture y predicciones para el campeón

El Mundial de la FIFA 2026 será un evento singular en el fútbol. Organizado por Canadá, México y Estados Unidos,…

El Mundial de la FIFA 2026 será un evento singular en el fútbol. Organizado por Canadá, México y Estados Unidos, será la primera edición con 48 selecciones, un formato ampliado de 12 grupos de cuatro equipos y 104 partidos en total. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a una inédita ronda de dieciseisavos de final, dando inicio a una fase eliminatoria más extensa y abierta que nunca.

En esta herramienta interactiva puedes simular todo el torneo y construir tu propio Mundial: predice los clasificados en la fase de grupos, selecciona a los mejores terceros y genera automáticamente el cuadro con 32 equipos desde dieciseisavos hasta la final y elige así a tu campeón.

Ten en cuenta que los mejores terceros ya tienen predestinado a los posibles líderes de zona a los que enfrentarían en dieciseisavos, y hay cientos de posibilidades.

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