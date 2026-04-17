Siguen los cambios en Venezuela: Delcy Rodríguez nombró a Carlos Alvarado como ministro de Salud, un cargo que ya ocupó

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este viernes a Carlos Alvarado como nuevo ministro de Salud, un cargo…

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este viernes a Carlos Alvarado como nuevo ministro de Salud, un cargo que el médico ya había ocupado entre 2018 y 2022, durante el Gobierno del derrocado presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez anunció el nombramiento en su canal de Telegram y sus redes sociales, donde resaltó el trabajo de Alvarado para enfrentar la pandemia de covid-19 que en 2020 se extendió por América Latina.

Desde entonces hasta el 29 de marzo de este año, en Venezuela se han acumulado más de 553.000 casos de covid-19, de acuerdo con los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Alvarado es un médico egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Hasta antes de su nuevo nombramiento como ministro, era presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que este viernes lo felicitó por su designación.

“Confiamos en que su liderazgo será fundamental para consolidar el Sistema Público Nacional de Salud, impulsando los principios de Salud Colectiva y garantizando el Buen Vivir de toda la población”, dijo la institución en su cuenta de Facebook.

Alvarado no es el primer ministro de Salud que nombra Rodríguez desde que asumió como presidenta encargada, luego de la captura de Maduro en un operativo militar de Estados Unidos.

El 19 de enero, Rodríguez designó como ministra a Nuramy Gutiérrez, quien ahora será rectora de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías, según anunció el propio Gobierno este viernes.

Los cambios en el Ministerio de Salud se suman a las decenas de movimientos que Rodríguez ha hecho desde enero en el Gobierno y la cúpula militar.

Algunos analistas han dicho a CNN que con esto Rodríguez busca consolidar su poder. También destacan que muchas figuras del chavismo solamente están cambiando de posición, como en el caso de Vladimir Padrino, quien salió del Ministerio de Defensa y esta semana fue nombrado ministro de Agricultura.

The-CNN-Wire

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