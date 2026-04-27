Sheinbaum espera que sea “una excepción” el operativo con agentes de la CIA en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que espera que la participación de dos agentes de la CIA…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que espera que la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua sin el conocimiento del Gobierno federal sea “una excepción y no la regla”, ya que no se cumplieron las leyes sobre la coordinación y cooperación de instituciones extranjeras en el país.

“Lo que le planteamos allí es que no tenía conocimiento el Gobierno federal de la participación de estas personas. Esperemos que sea un caso de excepción, que a partir de este momento, como se venia haciendo, se cumplan las reglas de nuestra Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa, cuando mencionó una nota diplomática entregada por la Cancillería al embajador de EE.UU. en el país.

“Que quede como excepción y que no se vuelva a repetir. Que garanticemos que es una relación de coordinación y respeto”, agregó la mandataria.

Sheinbaum también descartó que el asunto genere un distanciamiento con Washington. “Esperemos que este asunto se aclare y continuemos coordinando y colaborando. No tenemos deseos de entablar un conflicto con los Estados Unidos. Pero sí tenemos que ser muy claros y hacer público todo esto que se presentó”, expresó.

El sábado, el Gobierno informó que los agentes que murieron en un accidente tras un operativo antidrogas en una zona remota de Chihuahua entraron al país con un pasaporte diplomático y otro como visitante, sin autorización para realizar actividades remuneradas. “Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”, informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado. CNN consultó al Departamento de Estado de EE.UU. para conocer su postura y está en espera de respuesta.

Sobre la actuación de funcionarios de Chihuahua involucrados en la autorización de los agentes, Sheinbaum dijo que “tiene que aclararse cómo fue la situación” y dijo que espera ver los resultados de la comisión investigadora creada por la gobernadora María Eugenia Campos, quien fue citada a declarar al Senado este martes.

The-CNN-Wire

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