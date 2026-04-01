Shakira regresa a Estados Unidos con su gira: fechas y ciudades que visitará

Los fans de Shakira podrán “aullar” nuevamente junto a ella en Estados Unidos. La cantante colombiana confirmó que este año…

Los fans de Shakira podrán “aullar” nuevamente junto a ella en Estados Unidos. La cantante colombiana confirmó que este año realizará una segunda vuelta de conciertos con su gira “Las mujeres ya no lloran” por el país.

A través de sus redes sociales, la superestrella latina compartió su emoción por volver a Estados Unidos, territorio que ya recorrió con este espectáculo en 2025.

Hasta el momento, hay 13 presentaciones confirmadas:

13 de junio: Los Ángeles, California

14 de junio: Los Ángeles, California

17 de junio: Palm Desert, Calirfornia

19 de junio: San José, California

23 de junio: Dallas, Texas

26 de junio: Atlanta, Georgia

1 de julio: Miami, Florida

6 de julio: Baltimore, Maryland

10 de julio: Boston, Massachusetts

14 de julio: Newark, Nueva Jersey

20 de julio: Brooklyn, Nueva York

23 de julio: Belmont Park, Nueva York

25 de julio: Atlantic City, Nueva JerseyLa promotora Live Nation calificó estas presentaciones como “una serie especial y limitada” de conciertos.

Para adquirir boletos, los interesados deben registrarse en la página oficial de la promotora para acceder a la preventa, que comenzará el próximo 5 de abril.

“Las mujeres ya no lloran” se ha convertido en una de las giras más importantes en la carrera de la barranquillera. Además de esta etapa en Estados Unidos, la artista también prepara una residencia de conciertos en Madrid, España, con al menos 11 fechas previstas. Estas presentaciones se realizarán en un recinto denominado Estadio Shakira, que será construido especialmente para la ocasión.

The-CNN-Wire

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