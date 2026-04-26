Sabastian Sawe, de Kenia, es el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas

El corredor keniano Sabastian Sawe hizo historia al convertirse en el primer atleta en correr un maratón en menos de…

El corredor keniano Sabastian Sawe hizo historia al convertirse en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas en una carrera competitiva para ganar el Maratón de Londres.

Sawe rompió el récord mundial al completar el Maratón de Londres en 1:59:30.

Su tiempo pulveriza el récord mundial anterior, en poder del fallecido atleta Kelvin Kiptum, quien terminó el Maratón de Chicago en 2:00:35.

Un maratón por debajo de las dos horas ha sido durante mucho tiempo una de las grandes barreras del atletismo, comparable a la milla en cuatro minutos.

Eliud Kipchoge, también de Kenia, se convirtió en 2019 en el primer hombre registrado en correr un maratón en menos de dos horas. Sin embargo, su tiempo no contó como récord, ya que la carrera se realizó bajo condiciones controladas.

Pisándole los talones a Sawe durante gran parte de la carrera estuvo Yomif Kejelcha, de Etiopía, quien se desinfló en el tramo final del maratón para quedarse con el segundo lugar.

Sin embargo, Kejelcha también terminó la carrera en menos de dos horas, con un tiempo de 1:59:41.

Consultado sobre si había imaginado romper un récord mundial, Sawe le dijo a la BBC después de la carrera: “Empezamos bien la carrera y, acercándonos al final, al terminar la carrera, me sentía fuerte”.

“Estoy muy feliz”, agregó.

También en el Maratón de Londres del domingo, Tigst Assefa, de Etiopía, estableció un nuevo récord mundial femenino, al cruzar la meta con un tiempo de 2:15:41, superando su propio récord establecido el año anterior en Londres.

The-CNN-Wire

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