A bordo del primer vuelo entre Miami y Caracas tras 7 años suspendidos: así se vive desde adentro

Un avión comercial de pasajeros despegó de Estados Unidos con destino a Venezuela el jueves por la mañana, por primera…

Un avión comercial de pasajeros despegó de Estados Unidos con destino a Venezuela el jueves por la mañana, por primera vez en casi siete años, mientras ambos países continúan restableciendo sus lazos económicos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro venezolano en enero.

El vuelo inaugural de American Airlines tiene una duración de poco menos de 3,5 horas, partiendo de Miami hacia Caracas a las 10:16 a. m. (hora del este) y aterrizando en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a la 1:36 p. m. (hora local). Está previsto que regrese a Miami el jueves por la tarde.

La emoción era palpable antes del vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde la música sonaba a todo volumen en la puerta de embarque el jueves por la mañana. Un empleado de la TSA miró una tarjeta de embarque y comentó a CNN: “¿Caracas? Hace tiempo que no veía ese destino”.

A bordo del avión, aproximadamente dos tercios de los asientos estaban ocupados, en su mayoría por periodistas y funcionarios.

La aerolínea había anunciado su intención de reanudar los vuelos en enero, el mismo día en que el presidente Donald Trump instruyó al Departamento de Transporte a tomar medidas para restablecer el servicio aéreo a Venezuela.

American Airlines, considerada en su momento la mayor aerolínea estadounidense que operaba en Venezuela, había suspendido sus servicios en 2019, cuando Estados Unidos prohibió los vuelos de pasajeros y carga a ese país.

Estados Unidos levantó formalmente la prohibición hace dos semanas, después de que el Departamento de Seguridad Nacional determinara que “las condiciones en Venezuela ya no representan una amenaza para la seguridad de los pasajeros, las aeronaves y la tripulación”.

American Airlines anunció que es la primera aerolínea estadounidense en reanudar un servicio diario a Venezuela, utilizando un avión Embraer 175 de dos clases operado por Envoy, su filial.

La empresa anunció el 9 de abril la reanudación de sus vuelos entre ambas ciudades, en un comunicado en el que destacó el rol de Miami como una puerta de Estados Unidos hacia América Latina.

“American fue la primera aerolínea en anunciar sus planes para reiniciar el servicio hacia Venezuela, y estamos muy entusiasmados por el progreso que hemos hecho con ambos gobiernos”, dijo entonces Nate Gatten, vicepresidente ejecutivo de la empresa, que a partir de ahora espera realizar diariamente un vuelo Miami-Caracas y otro Caracas-Miami.

Otras compañías han seguido estos pasos.

El 22 de abril, la aerolínea venezolana Laser Airlines anunció que el 1 de mayo reanudará sus vuelos directos entre Caracas y Miami, que se llevarán a cabo diariamente y tendrán capacidad para 12 asientos ejecutivos y 138 en clase turista, según informó la compañía en su página de Facebook.

Esto significa un paso importante en el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela después de la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro da un paso más este jueves, uno que en esta ocasión las llevará por los aires.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha criticado la operación contra Maduro, pero al mismo tiempo repetidamente se ha declarado dispuesta a comenzar una nueva relación de cooperación y respeto con el Gobierno de Estados Unidos. A su vez, Trump ha elogiado a Rodríguez y la apertura de su administración.

Desde entonces, Estados Unidos ha normalizado gradualmente las relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno interino de Venezuela.

Durante los casi cuatro meses que han pasado desde la captura de Maduro, Venezuela ha enviado petróleo a Estados Unidos, ha aprobado leyes para abrir los sectores de energía y minas a la inversión de empresas extranjeras y ha recibido la visita de altos funcionarios estadounidenses. De su lado, Estados Unidos ha suavizado algunas sanciones, como las que pesaban contra el Banco Central y la propia Rodríguez.

La economía venezolana aún lucha por recuperarse de años de mala gestión, pero Rodríguez insiste en que la situación mejorará en los próximos meses y afirma que espera más empleos y mayores ingresos.

A mediados de 2024, se estimaba que 764.000 migrantes venezolanos vivían en Estados Unidos, según el Instituto de Política Migratoria.

Liz Rebecca Alarcón, empresaria venezolano-estadounidense residente en Miami y fundadora del medio de comunicación Project Pulso, celebró la reanudación de los vuelos.

“Todo lo que acerque a la diáspora a la gente en Venezuela es una buena noticia”, declaró. “Espero que los vuelos de American Airlines tengan precios justos y que estos cambios formen parte de la transición a la democracia que todos anhelamos”.

En enero, Estados Unidos presentó a Venezuela un plan de tres fases para garantizar la estabilización, la recuperación y una transición democrática en el país.

Sin embargo, el gobierno interino de Venezuela ha dado pocas señales de que vaya a ceder el poder o convocar nuevas elecciones. “Las elecciones se celebrarán cuando sea, y ese día las fuerzas revolucionarias estarán preparadas para ganar, como siempre lo hemos hecho”, declaró el ministro del Interior, Diosdado Cabello, a principios de este mes.

La oposición venezolana ha manifestado estar lista para ese momento. El martes, la líder opositora y premio Nobel María Corina Machado anunció en el programa “Piers Morgan Uncensored” su intención de postularse a la presidencia si se celebraran elecciones.

“Por supuesto, me presentaré… para que el pueblo venezolano pueda elegir libremente lo que desea”, afirmó.

Machado ha mantenido conversaciones directas con líderes mundiales, incluido Trump, para ganarse su favor y recabar apoyo durante los últimos meses.

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