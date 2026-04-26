Rusia se enfrenta a una primavera de descontento, y Putin está respondiendo de la única manera que sabe

Cuatro años después de la invasión a gran escala de Ucrania, Rusia se enfrenta a una primavera de descontento. Los…

Cuatro años después de la invasión a gran escala de Ucrania, Rusia se enfrenta a una primavera de descontento.

Los apagones digitales intermitentes en las ciudades rusas han tocado la fibra sensible de los ciudadanos de a pie y están generando un rechazo público contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Rusia ha superado las dificultades económicas derivadas de la guerra, mientras que sus servicios de seguridad mantienen a raya las protestas. Además, el conflicto en Medio Oriente le ha dado un impulso inesperado al esfuerzo bélico ruso gracias al alza de los precios del petróleo.

No obstante, el aparato represivo del Estado ruso parece estar intensificándose. En las últimas semanas, las fuerzas del orden han llevado a cabo una nueva oleada de detenciones y redadas políticas de alto perfil. Paralelamente, el Gobierno ruso ha resucitado los fantasmas del pasado soviético.

El ejemplo más reciente: este martes, funcionarios del Comité de Investigación de Rusia allanaron las oficinas de una de las editoriales más grandes del país y detuvieron a varios empleados, tras una investigación penal iniciada hace un año sobre lo que las autoridades alegan que es un caso de “propaganda LGBTQ”.

La editorial Eksmo es propietaria de un sello editorial llamado Popcorn Books que publicaba ficción para jóvenes adultos.

Uno de sus títulos parece haber suscitado un escrutinio particular: “Summer in a Pioneer Tie”, un éxito de ventas de 2021 que narra la historia de un romance homosexual entre dos jóvenes en un campamento de verano soviético.

Las autoridades detuvieron a varias personas vinculadas a la editorial el año pasado; el sello Popcorn Books fue clausurado en enero.

La Rusia de Putin ha sido durante mucho tiempo hostil a lo que considera ideas occidentales peligrosas, y el líder del Kremlin se ha posicionado como defensor de los valores tradicionales.

En 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró que lo que las autoridades rusas denominan el “movimiento internacional LGBTQ” era una organización extremista, imponiendo penas penales potencialmente graves por el activismo LGBTQ o, aparentemente, en el caso de Eksmo, por el acto de publicar.

La agencia estatal rusa de noticias TASS informó que altos directivos de Eksmo fueron puestos en libertad bajo fianza tras ser interrogados. Sin embargo, la industria editorial no es el único ámbito donde el espacio para la libertad de expresión se está reduciendo.

A principios de este mes, la policía allanó las oficinas de Novaya Gazeta, el periódico independiente cuyo cofundador ganó el Premio Nobel de la Paz en 2021.

La agencia estatal rusa de noticias RIA-Novosti, que citó al Ministerio del Interior, informó que el periodista Oleg Roldugin fue detenido para ser interrogado en relación con un caso penal por el presunto manejo ilegal de datos personales. Roldugin negó su culpabilidad antes de la audiencia.

El efecto escalofriante del caso es evidente.

Novaya Gazeta se vio obligada a cerrar su edición impresa tras la invasión de Ucrania en 2022, pero continúa publicando en línea; la redada margina aún más los restos de la prensa libre rusa.

Compartir noticias independientes en Rusia ya es complicado. El Gobierno prohíbe plataformas populares de redes sociales como Facebook e Instagram y está impulsando la imposición de una aplicación de mensajería estatal llamada MAX como portal predeterminado de la población para servicios digitales. Además, la redada en Novaya Gazeta se produjo el mismo día en que el Tribunal Supremo ruso declaró a Memorial, la prestigiosa organización de derechos humanos, como “extremista”.

En un comunicado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que dicha designación estaba “criminalizando de hecho el trabajo fundamental en materia de derechos humanos” en Rusia.

Mientras continúa el ataque contra la prensa, las autoridades también están reviviendo viejos símbolos de represión política. Hace unos días, la Academia del FSB ruso, donde Putin se formó como agente de la KGB, fue rebautizada en honor a Feliks Dzherzinsky, el temido fundador de la policía secreta soviética.

El derribo de la estatua de Dzherzinsky frente a la sede de la KGB en 1991 fue uno de los actos simbólicos que marcaron el fin de la Unión Soviética. Sin embargo, las autoridades rusas parecen empeñadas en abrazar el oscuro pasado totalitario del país.

Según informó Reuters este jueves, las embajadas de Polonia, Estonia, Lituania y Letonia presentaron una protesta ante el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso tras el desmantelamiento de un complejo conmemorativo en la ciudad siberiana de Tomsk, dedicado a las víctimas de la policía secreta soviética. A principios de este mes, Rusia causó indignación al instalar una exposición que, según algunos analistas, profanaba el Memorial de Katyn, lugar donde los soviéticos ejecutaron en masa a prisioneros de guerra polacos en 1940.

Pero si el Gobierno ruso está resucitando los fantasmas del pasado soviético —y haciendo la vida de los rusos de a pie mucho más incómoda—, el propio Putin muestra una indiferencia pública.

El jueves, Putin rompió su silencio sobre los apagones digitales rotativos que afectaron a la capital del país a principios de marzo.

“No puedo evitar señalar lo que la gente también está experimentando en las grandes ciudades; es poco común, pero lamentablemente sucede”, dijo. “Me refiero a ciertos problemas e interrupciones del servicio de internet en las principales áreas metropolitanas”.

Putin afirmó que las interrupciones de internet —que han afectado al comercio electrónico y han dejado inaccesibles muchas aplicaciones y servicios electrónicos— estaban “relacionadas con las labores operativas para prevenir ataques terroristas”. Sin embargo, también pareció sugerir que la necesidad del público de estar informado era limitada.

“La difusión masiva de información pública con antelación puede ser perjudicial para el desarrollo operativo, porque, al fin y al cabo, los delincuentes lo oyen y lo ven todo”, dijo. “Y, por supuesto, si la información les llega, ajustarán su comportamiento delictivo y sus planes criminales”.

En otras palabras, vivir en tiempos de guerra implica soportar ciertas incomodidades. Y la represión cada vez más intensa y generalizada de la vida civil por parte de los servicios de seguridad rusos no muestra signos de disminuir.

The-CNN-Wire

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