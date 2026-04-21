Renuncia el jefe de órgano electoral en Perú tras críticas por los problemas logísticos en la votación

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, Piero Corvetto, presentó este martes su renuncia al organismo…

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, Piero Corvetto, presentó este martes su renuncia al organismo por los problemas logísticos registrados en las elecciones generales del 12 de abril, con el objetivo, según dijo, de que la segunda vuelta se realice “en un contexto de mayor confianza ciudadana”.

Corvetto anunció su decisión en una carta publicada en X, dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). “Lo más importante es que, en el rol que ocupe, pueda contribuir a la estabilidad democrática y al mejor futuro de mi país. Y, en esta coyuntura, no me encuentro en situación de ofrecerle ello a mi patria”, dijo el funcionario, de cara a la segunda vuelta que está programada para realizarse en junio.

Minutos después, la presidencia de la JNJ informó que en un pleno extraordinario aceptó por unanimidad la renuncia.

La ley orgánica de la ONPE señala que el cargo es “irrenunciable durante el proceso electoral”, pero marca como excepción un “impedimento debidamente fundamentado”.

En la primera vuelta, 13 centros de votación de Lima Metropolitana no recibieron a tiempo el material electoral, lo que impidió la apertura de cientos de mesas que fueron instaladas el lunes en una medida sin precedentes tomada por el Jurado Nacional Electoral (JNE). Además, varios centros de la capital tuvieron demoras de varias horas.

“Considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada, en el interés que se organice y ejecute la segunda vuelta de la elección presidencial en un contexto de mayor confianza ciudadana con la ONPE”, expresó Corvetto, que está bajo investigación preliminar del JNE junto a otros miembros del organismo por los incidentes.

Corvetto había solicitado que su renuncia sea aceptada lo más rápido posible, “pues la ciudadanía y los actores políticos requieren certidumbre frente a nuestro futuro inmediato”, agregó. Además, manifestó su “total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan, a fin de contribuir plenamente al esclarecimiento de los hechos”. Al respecto, la JNJ indicó que continuará la investigación por los hechos del 12 de abril “conforme a las atribuciones constitucionales”.

The-CNN-Wire

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