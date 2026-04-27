Renuncia el fiscal de Chihuahua tras el operativo en el que murieron dos agentes de la CIA

El fiscal del estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, renunció este lunes al cargo en medio de la controversia…

El fiscal del estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, renunció este lunes al cargo en medio de la controversia desatada por la participación de dos agentes de la CIA estadounidense en un operativo en el norte de México sin el conocimiento del Gobierno federal. Los agentes murieron en el despliegue, según las autoridades mexicanas.

“Es mi deber reconocer que respecto a los hechos que han trascendido en torno a la presencia de personas extranjeras, resulta procedente señalar que hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas”, explicó Jáuregui Moreno en conferencia de prensa. “Reconozco esta responsabilidad política”, agregó.

La decisión de Jáuregui ocurre en medio de la tensión entre el Gobierno de Sheinbaum y el Gobierno de Chihuahua, encabezado por la gobernadora, María Eugenia Campos, debido a la presencia de los agentes estadounidenses en el país y su muerte en un accidente automovilístico hace más de una semana tras una operación antidrogas en las remotas montañas de Chihuahua, en el norte de México.

Jáuregui admitió que hubo omisiones “tanto en la información como en la gestión institucional” del caso y a aceptó que dicha misión “vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz”.

“Estos hechos han eclipsado un logro de la mayor relevancia: la destrucción de uno de los laboratorios de droga más grandes en la historia de nuestro país y una acción que representa un golpe mayor a las capacidades del crimen organizado”, añadió Jáuregui.

Sobre la actuación de funcionarios de Chihuahua involucrados en la autorización de los agentes, Sheinbaum dijo este lunes que “tiene que aclararse cómo fue la situación” y dijo que espera ver los resultados de la comisión investigadora creada por la gobernadora Campos, quien fue citada a declarar al Senado este martes.

La muerte de los dos agentes de la CIA ha desatado un desencuentro en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

El sábado, el Gobierno de México informó que los agentes que murieron en el accidente entraron al país con un pasaporte diplomático y otro como visitante, sin autorización para realizar actividades remuneradas.

“Ninguna contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional”, informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado. CNN consultó al Departamento de Estado de EE.UU. para conocer su postura y está en espera de respuesta.

Sheinbaum dijo este lunes que esperaba que la participación de los dos agentes de la CIA sin el conocimiento del Gobierno federal sea “una excepción y no la regla”, ya que no se cumplieron las leyes sobre la coordinación y cooperación de instituciones extranjeras en el país.

The-CNN-Wire

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