¿Quiénes son los candidatos favoritos para las elecciones presidenciales de Perú? Esto dicen las encuestas

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en Perú, la fragmentación política se mantiene en las encuestas, donde…

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales en Perú, la fragmentación política se mantiene en las encuestas, donde ningún candidato llega al 12 % de intención de voto, lo que mantiene volátil la situación y no descarta alguna irrupción sorpresiva de cara a una segura segunda vuelta.

Keiko Fujimori, protagonista hasta el final de los últimos tres comicios, vuelve a aparecer como favorita para pasar a un ballotage, con 11 puntos, según el último estudio realizado por la consultora Ipsos y publicado el domingo, después de la primera ronda de debates. La presentación de propuestas debió hacerse en tres días para dar tiempo a los 35 candidatos que compiten por la presidencia y este lunes inició la segunda y última ronda televisada.

La líder conservadora de Fuerza Popular mantuvo su intención de voto respecto a la encuesta de la última semana, con especial apoyo en Lima y el oriente del país, mientras que en el segundo lugar el exalcalde de la capital Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, cayó un punto por segunda vez y quedó en 9 %. Eso acerca al aspirante ultraderechista al “pelotón” de candidatos que pugna por despegarse y llegar a la segunda vuelta.

Entre ellos, el comediante Carlos Álvarez creció dos puntos y llegó al 7 %. El candidato de País Para Todos, con un discurso de mano dura, capitalizó la imitación que hizo de otro competidor durante el primer debate y para su segunda presentación llegó acompañado de un personaje de un recordado programa humorístico.

Por su parte, el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, mantuvo los cinco puntos que alcanzó en el sondeo anterior, mientras que el centroizquierdista Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con bastión en el sur del país, cayó un punto y quedó en 4 % de intención de voto, los mismos que obtuvo el izquierdista Roberto Sánchez.

Un poco más rezagados, con entre dos y tres puntos, figuran Ricardo Belmont, César Acuña, Fernando Olivera, Marisol Pérez Tello, Yonhy Lescano y Ronald Atencio.

Si bien todos estos movimientos técnicamente son tan leves que se mantienen dentro del margen estadístico de error, la diferencia es tan apretada que cualquier aparente tendencia puede desatar expectativas e influir sobre parte del electorado.

Como muestra de ello, en 2021, en un escenario casi tan fragmentado como el actual, el izquierdista Pedro Castillo aparecía en séptimo lugar a 10 días de la votación, y acabó quedándose con el primer puesto, para luego vencer en segunda vuelta a Fujimori.

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