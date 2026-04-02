¿Qué esperar del informe de empleo de marzo en EE.UU. y cuándo podría la guerra impactar en la contratación?

El informe de empleo de marzo, que se publicará en la mañana del viernes, podría aportar una dosis de realidad…

El informe de empleo de marzo, que se publicará en la mañana del viernes, podría aportar una dosis de realidad muy necesaria tras dos meses de fuertes altibajos en el mercado laboral de Estados Unidos.

Pero, incluso si se alcanza un nivel o punto de referencia, y se aclara la situación del mercado laboral, ahora el panorama es completamente distinto.

El conflicto en Medio Oriente, que parece que se prolongará hasta su sexta semana, y la consiguiente crisis de suministro provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, están causando un efecto dominó en todo el mundo.

Los estadounidenses ya han visto un aumento en los precios de la gasolina; las empresas han observado cómo se elevan los costos de transporte; y han crecido los temores de que las consecuencias de la guerra puedan propagarse rápidamente por toda la economía.

Se espera que el conflicto, que comenzó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, no tenga un impacto significativo en las cifras de empleo de marzo.

Las encuestas que sustentan el informe se realizan a mediados de mes, por lo que captarán solo la fase inicial de la guerra. Además, los economistas no anticipaban un impacto negativo inmediato, señalando que la incertidumbre podría traducirse en una pausa en los planes de contratación más que en despidos directos.

Eso podría cambiar por la duración y el alcance de la guerra.

Es probable que la economía estadounidense haya añadido 60.000 empleos el mes pasado y que la tasa de desempleo se haya mantenido en 4,4 %, según estimaciones de consenso de FactSet.

Eso representaría una mejora frente a la sorpresiva pérdida de 92.000 empleos registrada en febrero, pero sería aproximadamente la mitad de las sólidas ganancias de 126.000 puestos estimadas en enero.

Hay varias razones detrás de esta volatilidad:

Primero, es posible que que las condiciones meteorológicas (tanto favorables como adversas) hayan influido, al igual que una contratación navideña moderada (con menos despidos en enero).

Segundo, la cifra de febrero se vio reducida por más de 30.000 trabajadores en huelga.

Tercero, esos efectos de las huelgas se reflejarán en los datos de marzo, ya que 32.000 trabajadores previamente en huelga en Starbucks y Kaiser Permanente regresaron a sus empleos.

Cuarto, aunque un ajuste en la forma en que la Oficina de Estadísticas Laborales mide los cambios en las nóminas de empresas nuevas y cerradas podría reducir las revisiones anuales, los economistas señalan que estos cambios metodológicos podrían aumentar la volatilidad mensual.

Considerando todo lo anterior (y el impulso derivado del fin de las huelgas), un aumento de 60.000 empleos en marzo reflejaría cierta normalización, escribió Lydia Boussour, economista sénior de EY-Parthenon, en una nota a inversionistas el martes.

Boussour espera que sectores afectados por el clima, como la construcción, el transporte y partes del comercio minorista, muestren cierta recuperación del empleo.

Pero el sector clave a observar será el de la salud, que perdió 28.000 empleos en febrero tras haber impulsado de manera constante el crecimiento del empleo, señaló.

“Estaremos atentos para ver si marzo muestra un repunte claro tras la huelga, que redujo temporalmente en 31.000 los empleos, o si la capacidad del sector para sostener el crecimiento del empleo total comienza a debilitarse”, escribió.

El mercado laboral de Estados Unidos ha estado en un estado de baja contratación y bajos despidos durante más de un año, y no se espera que esa dinámica haya cambiado drásticamente en marzo.

Las solicitudes de subsidio por desempleo, un indicador clave de despidos, no han aumentado de forma significativa en las últimas semanas, según datos del Departamento de Trabajo. La semana pasada, las solicitudes iniciales cayeron a unas 202.000, cerca de un mínimo de 2026.

Además, el primer trimestre de 2026 ha registrado el menor número de anuncios de despidos desde 2022, según datos de Challenger, Gray & Christmas.

Sin embargo, el informe más reciente de esta firma, publicado el jueves, mostró no solo que los despidos anunciados aumentaron en marzo, sino también el creciente papel de la inteligencia artificial en las decisiones laborales.

De los 60.620 recortes planificados anunciados en marzo, la IA fue citada como la causa en 15.341 de ellos.

“Las empresas están trasladando presupuestos hacia inversiones en IA a expensas de los empleos”, dijo Andy Challenger, director de ingresos de la firma. “El reemplazo real de funciones se puede ver en las empresas tecnológicas, donde la IA puede sustituir tareas de programación. Otros sectores están poniendo a prueba los límites de esta nueva tecnología”.

“Y aunque no puede reemplazar completamente los empleos, sí está costando puestos de trabajo”, añadió.

En ese sentido, la IA podría desempeñar un papel aún mayor en las decisiones laborales si la guerra se prolonga y los precios de la energía se mantienen elevados, señaló Audrey Guo, profesora adjunta de economía en la Escuela de Negocios Leavey de la Universidad de Santa Clara.

“Es cierto que durante desaceleraciones o recesiones, algunas empresas tienden a reinventarse o probar cosas nuevas, porque hay menos que perder”, dijo en una entrevista con CNN. “Si enfrentan precios altos y la necesidad de reducir costos, una forma de hacerlo podría ser mediante la adopción de IA”.

Y ningún sector será inmune al aumento abrupto de costos, dijo Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US.

“La energía afecta a todos los hogares”, afirmó. “No hay una sola industria o sector que esté a salvo”.

El fuerte aumento de los precios del petróleo y la escasez repentina de insumos clave como fertilizantes pueden propagarse rápidamente por la economía, encareciendo bienes y servicios y reduciendo los ingresos disponibles de los hogares.

Brusuelas describió a principios de esta semana un posible escenario de “destrucción de la demanda”, un término que describe lo que ocurre cuando los altos precios obligan a empresas y consumidores a gastar menos.

El gasto discrecional suele ser el primero en reducirse, y el empleo en restaurantes podría ser el primero en verse afectado, señaló Dean Baker, economista sénior y cofundador del Center for Economic and Policy Research.

El gasto en restaurantes ha crecido de forma moderada, impulsado en parte por los hogares de mayores ingresos, cuya riqueza se ha visto beneficiada por el buen desempeño de los mercados financieros, escribió Baker en una nota esta semana.

“Con la caída abrupta del mercado tras el inicio de la guerra, es posible que los hogares de mayores ingresos también estén recortando su gasto”, señaló. “Dado que los restaurantes han sido la única fuente importante de crecimiento del empleo fuera de la salud y la asistencia social, esto no es una buena señal para el mercado laboral en general”.

A medida que la confianza se deteriora aún más, los consumidores reducen no solo el gasto discrecional, sino también las compras importantes, añadió Brusuelas. Y cuando el diésel supera consistentemente los US$ 5 por galón y eleva los costos de transporte, las empresas, especialmente en transporte, manufactura y agricultura, recortan inversiones y personal.

“Ya hemos elevado nuestra estimación de desempleo a 4,7 % este año desde 4,3 % debido a este choque”, dijo. “Pero no esperamos verlo hasta mediados o finales de año”.

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