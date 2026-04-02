¿Por qué la Universidad de Connecticut es la última gran dinastía del baloncesto universitario en EE.UU.?

El baloncesto universitario de la primera división de la NCAA es el semillero de talento para la NBA y otras…

El baloncesto universitario de la primera división de la NCAA es el semillero de talento para la NBA y otras ligas profesionales alrededor del mundo.

Año tras año, los mejores programas de Estados Unidos, tanto en el lado masculino como el femenino, compiten por el título de campeón nacional. La definición se da a lo largo de casi un mes de partidos en lo que se conoce popularmente como “March Madness”, o “Locura de Marzo”, en español.

La primera edición de este torneo nacional se jugó en 1939 y, desde entonces, varias universidades han logrado ganar el título en más de una ocasión.

La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) es el programa más exitoso de la historia por el lado masculino. Los Bruins tienen un total de 11 títulos y formaron una de las dinastías más importantes de la categoría entre 1964 y 1975, cuando levantaron el trofeo en 10 ocasiones.

Los Huskies de la Universidad de Connecticut son los únicos que han logrado emular un éxito similar al de UCLA en la historia de la NCAA. Lo curioso es que el equipo del noreste del país lo ha conseguido con hombres y mujeres.

El equipo masculino ganó su primer título nacional en 1999, y lo repitió en cinco ocasiones.

En menos de 20 años, los Huskies han superado el registro de otros programas históricos, como el de las universidades de Villanova, Florida, Indiana y Duke. Solo la Universidad de Kentucky y UCLA superan a “UConn” en títulos.

Entre los jugadores más icónicos que han portado la playera de Connecticut destacan Kemba Walker, Shabazz Napier y Richard “Rip” Hamilton.

Por el lado femenino, el dominio de la Universidad de Connecticut es absoluto. Entre 1995 y 2025, las Huskies han levantado 12 títulos nacionales. El último de estos fue en la temporada pasada. Además, cuentan con un tetracampeonato entre 2013 y 2016.

El programa femenino de Connecticut le lleva cuatro títulos de ventaja al segundo más ganador, el de la Universidad de Tennessee, que lleva ocho campeonatos.

El entrenador Geno Auriemma es uno de los artífices del éxito del equipo. Fue él quien transformó el programa femenino de Connecticut, pasando de ser un equipo con solo una temporada con récord positivo, a ser el máximo ganador de la historia.

Auriemma ya suma más 1.000 victorias en el banquillo de los Huskies, y tiene un récord de 142 victorias y 24 derrotas en el torneo nacional de baloncesto.

El éxito de Auriemma ha llevado a que el equipo de Uconn sea muy atractivo para los prospectos del baloncesto femenino. Entre los principales nombres que han pasado por los equipos de Auriemma destacan el de Breanna Stewart, Diana Taurasi, Sue Bird y Paige Bueckers.

Para la nueva campaña, Auriemma apostó por el talento sudamericano y reclutó a la pivot ecuatoriana Blanca Quiñónez, quien hasta el momento tiene un promedio de 20,2 puntos por partido en la temporada.

Esta temporada, la Universidad de Connecticut sigue demostrando su poderío en el baloncesto universitario, ya que sus dos equipos jugarán las semifinales del torneo masculino y femenino de la NCAA.

Por un lado, los varones jugarán el Final Four en Indianapolis, Indiana, y las damas harán lo propio en Phoenix, Arizona.

The-CNN-Wire

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