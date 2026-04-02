Hegseth destituye al jefe del Estado Mayor del Ejército de EE.UU. y a otros dos generales en medio de la guerra con Irán

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, destituyó este jueves al jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y…

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, destituyó este jueves al jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y a otros dos generales, en el marco de la continuación de la guerra con Irán.

Hegseth ordenó al jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, el general Randy George, que se jubilara de inmediato, según informó un funcionario del Pentágono a CNN.

Asimismo, el jueves destituyó a otros dos generales del Ejército, según confirmó un funcionario estadounidense: el jefe de capellanes, el mayor general William Green Jr., y el comandante del Comando de Transformación y Entrenamiento del Ejército, el general David Hodne.

La decisión de Hegseth se produce un día después del discurso del presidente Donald Trump a la nación sobre la guerra con Irán.

Durante su mensaje, Trump dio a entender que Estados Unidos intensificará los ataques contra Irán, tras haber sugerido anteriormente que la guerra podría terminar en dos o tres semanas.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, confirmó el jueves en X la decisión: “El general Randy A. George se jubilará de su cargo como el 41.º jefe del Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato. El Departamento de Guerra agradece al general George sus décadas de servicio a nuestra nación”.

Los altos mandos del Ejército fueron tomados por sorpresa por el anuncio abrupto del jueves, declaró un funcionario estadounidense a CNN, quien se enteró de la salida forzosa de George junto con el resto del Departamento de Defensa cuando se hizo público.

George se enteró de la noticia el jueves por teléfono, mientras estaba en una reunión, informó un segundo funcionario estadounidense. Posteriormente, habló personalmente con su equipo sobre el anuncio, y se mostró muy sereno al recibir la noticia, añadió la fuente.

Como jefe del Ejército, George ha trabajado estrechamente con el secretario del Ejército Dan Driscoll, un alto funcionario cercano a la Casa Blanca a quien Hegseth ha percibido como una amenaza y con quien en ocasiones ha tenido una relación conflictiva. Hegseth ha destituido a varios otros altos oficiales militares durante su gestión.

Según declaró un funcionario estadounidense, la naturaleza abrupta y pública de la jubilación inmediata de George dejó poco margen para que los funcionarios argumentaran en contra de la destitución de uno de los jefes del Estado Mayor Conjunto en medio del conflicto en curso con Irán.

Bajo el mando de George, el Ejército está desplegando fuerzas y es el principal responsable de proporcionar capacidades cruciales e integradas de defensa aérea y antimisiles a la fuerza conjunta.

En su papel de jefe, George brindó asesoramiento y orientación al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y a Hegseth con respecto a esas capacidades.

“No parece una decisión muy meditada”, opinó el primer funcionario estadounidense.

George, un oficial de infantería de carrera, recibió su nombramiento tras graduarse de la Academia Militar de EE.UU. en West Point en 1988. Se ha desempeñado como jefe de Estado Mayor desde septiembre de 2023.

Anteriormente comandó el I Cuerpo en la Base Conjunta Lewis-McChord, y luego pasó a servir como asistente militar principal del secretario de Defensa, Lloyd Austin, durante el Gobierno de Biden.

Si bien el cargo de asistente militar principal del secretario de Defensa a menudo se considera apolítico y un puesto reservado para lo mejor de lo mejor de los oficiales militares, la cercanía de George con Austin ha sido considerada un punto en su contra por Hegseth y su círculo.

Hubo especulaciones entre funcionarios militares y del Pentágono cuando Hegseth designó a su asistente militar principal, el general Chris LaNeve, para ser el subjefe de Estado Mayor del Ejército, que finalmente tomaría el relevo de George. Como subjefe, es probable que LaNeve asuma como jefe de Estado Mayor encargado en ausencia de George.

Antes de trabajar para Hegseth, LaNeve —quien ha servido desde 1990 tras ser comisionado a través del programa ROTC de la Universidad de Arizona— fue el general al mando del 8.º Ejército en Corea del Sur, después de un breve período como comandante de la 82.ª División Aerotransportada en Fort Bragg, Carolina del Norte.

El mando de la 82.ª División Aerotransportada suele ser un puesto de dos años, aunque LaNeve dejó el cargo antes de ese plazo y pasó a ser asistente especial del comandante del Comando de Fuerzas del Ejército de EE.UU., antes de trasladarse a Corea del Sur, según su biografía oficial.

LaNeve llamó la atención del presidente Donald Trump en las horas posteriores a su investidura, cuando LaNeve llamó al Baile del Comandante en Jefe con sus soldados desde Corea del Sur.

“Señor, en nombre de los valientes hombres y mujeres que sirven bajo mi mando y de los miles de miembros de las fuerzas armadas dedicados que forman parte del equipo conjunto en Corea, felicitaciones por su victoria como el 47.º presidente de Estados Unidos”, dijo LaNeve en una videollamada. “Bienvenido de regreso, señor presidente”.

Trump elogió a LaNeve, diciendo: “¿Acaso este hombre no parece sacado de una película?”.

“No van a jugar contigo. Eso es bueno”, añadió Trump, según una transcripción oficial del evento. “Me gusta ver eso. Nadie se anda con rodeos con ese hombre”.

Esta noticia y su titular se han actualizado con detalles adicionales.

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