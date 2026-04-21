Parecía que estaba cerca un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán. Entonces Trump empezó a publicar en las redes

A medida que se acercaba el fin de semana, Estados Unidos e Irán parecían estar cerca de alcanzar un acuerdo…

A medida que se acercaba el fin de semana, Estados Unidos e Irán parecían estar cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra de siete semanas.

Entonces, el presidente Donald Trump hizo exactamente lo que sus colaboradores habían dicho repetidamente que no harían: pareció intentar negociar a través de la prensa, publicando información sobre las conversaciones en curso en las redes sociales y hablando con varios periodistas por teléfono el viernes por la mañana, mientras los intermediarios pakistaníes le informaban sobre las conversaciones en curso con funcionarios iraníes en Teherán.

Afirmó que Irán había aceptado una serie de condiciones que, según fuentes cercanas a las negociaciones, aún no se han concretado.

Asimismo, aseguró que Teherán había accedido a muchas de las demandas más polémicas de Estados Unidos —incluida la entrega del uranio enriquecido— y declaró el fin inminente de la guerra.

Los funcionarios iraníes rechazaron públicamente muchas de esas afirmaciones y negaron estar preparándose para otra ronda de conversaciones, lo que frenó rápidamente el creciente optimismo por un acuerdo.

Ahora, no está claro qué rumbo tomarán las conversaciones de paz.

Algunos funcionarios de la administración Trump reconocieron en privado a CNN que los comentarios públicos del presidente han perjudicado las negociaciones, dada la delicadeza del asunto y la profunda desconfianza de los iraníes hacia Estados Unidos.

Para complicar aún más la situación, funcionarios estadounidenses sospechan que existe una división entre el equipo negociador iraní, liderado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, lo que plantea dudas sobre quién tiene la potestad de aprobar finalmente un acuerdo.

“A los iraníes no les gustó que el presidente de Estados Unidos negociara a través de las redes sociales y diera la impresión de que habían aprobado cuestiones que aún no habían acordado, y que no son populares entre su pueblo”, declaró a CNN una persona familiarizada con las conversaciones, añadiendo que a los iraníes les preocupa especialmente parecer débiles.

Entre las afirmaciones del presidente, Trump declaró a Bloomberg que Irán había accedido a una suspensión “ilimitada” de su programa nuclear.

A CBS News le dijo que Teherán “aceptó todo” y que colaboraría con Estados Unidos para eliminar su uranio enriquecido.

Además, le comentó a Axios que probablemente se celebraría una reunión durante el fin de semana, y añadió: “Creo que llegaremos a un acuerdo en los próximos días”.

El frágil alto el fuego entre Washington y Teherán se puso a prueba una vez más el domingo, cuando un destructor de misiles guiados estadounidense abrió fuego contra un buque de carga iraní y lo capturó después de que intentara sortear el bloqueo naval estadounidense en el golfo de Omán, lo que enfureció aún más a los iraníes.

Ahora, a medida que se acerca la fecha de vencimiento de un alto el fuego de dos semanas, Trump se enfrenta de nuevo a una decisión: aceptar un acuerdo, aunque sea imperfecto, o intensificar un conflicto que una vez dijo que ya habría terminado.

Para el lunes, los funcionarios iraníes se mostraron menos reacios a continuar las negociaciones. Sin embargo, los detalles de cualquier acuerdo pendiente seguían sin estar claros.

“Estados Unidos nunca ha estado tan cerca de un buen acuerdo con Irán, a diferencia del desastroso acuerdo alcanzado durante la administración Obama, gracias a la capacidad de negociación del presidente Trump”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Quien no se dé cuenta de la estrategia a largo plazo del presidente Trump es estúpido o deliberadamente ignorante”.

Trump ha establecido varias líneas rojas para las negociaciones, entre ellas que Irán congele su programa de enriquecimiento de uranio y entregue sus reservas de material casi apto para la fabricación de bombas.

Teherán, por su parte, insiste en que se le permita mantener el control del estrecho de Ormuz y exige que Estados Unidos levante las sanciones.

Durante la primera ronda de conversaciones, los negociadores estadounidenses propusieron una pausa de 20 años en el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, según una fuente cercana a las negociaciones.

Irán respondió con una propuesta de suspensión de cinco años, que Estados Unidos rechazó, informó un funcionario estadounidense.

Una propuesta reciente de Irán contempla una pausa de 10 años en el enriquecimiento de uranio, seguida de otra década en la que Irán se comprometería a enriquecerlo únicamente hasta niveles muy inferiores a los necesarios para fabricar armas nucleares, de acuerdo con una persona familiarizada con las conversaciones.

Mientras tanto, Trump ha declarado a la prensa que no desea ningún enriquecimiento indefinido y que se opone incluso a la pausa de 20 años.

Como informó CNN, la administración Trump también está considerando descongelar US$ 20.000 millones en activos iraníes como parte de las negociaciones en curso con Teherán.

Esta medida se otorgaría a cambio de que Irán entregara sus reservas de uranio altamente enriquecido.

La flexibilidad de cada parte en sus términos determinará, en última instancia, si se puede alcanzar un acuerdo.

Para Trump, un imperativo es no aceptar un acuerdo que pueda compararse con el Plan de Acción Integral Conjunto de la era Obama, un acuerdo nuclear con Irán del que se retiró en 2018 y que ha criticado repetidamente por considerarlo débil.

Como mínimo, los negociadores esperan alcanzar un entendimiento marco entre Estados Unidos e Irán que permita, en las próximas semanas, entablar conversaciones más detalladas sobre los pormenores del acuerdo.

Sin embargo, este enfoque tiene sus detractores, quienes advierten que Irán podría estar dilatando las negociaciones para ganar tiempo mientras recupera algunos de sus sistemas de misiles que permanecieron enterrados durante la guerra.

Trump insistió el lunes en que no sentía presión para llegar a un acuerdo, a pesar de la creciente impopularidad de la guerra entre el público estadounidense y el papel que ha desempeñado en el aumento de los precios de la gasolina.

“No siento ninguna presión, aunque todo sucederá relativamente rápido”, escribió en Truth Social.

Hasta el lunes por la tarde, no estaba claro si algún asesor había expresado al presidente su preocupación de que su afición a publicar en redes sociales pudiera perjudicar las negociaciones.

Al mediodía, Trump había publicado varias veces en Truth Social sobre la guerra, sumando más de 900 palabras.

Las declaraciones públicas del mandatario no han hecho más que aumentar la incertidumbre que rodea a las negociaciones.

En un momento dado del domingo por la mañana, Trump comentó a varias personas que lo llamaron que el vicepresidente J.D. Vance no participaría en esta ronda de conversaciones, alegando motivos de seguridad no especificados.

Simultáneamente, dos altos funcionarios de su Gobierno —el embajador ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, y el secretario de Energía, Chris Wright— aparecieron en televisión para afirmar que Vance, de hecho, encabezaría la delegación en Islamabad, como lo había hecho en la primera ronda.

Resultó que tenían razón y Trump estaba equivocado. “Las cosas cambiaron”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a CNN cuando se le preguntó qué había sucedido.

Un día después, Trump ofreció otra actualización confusa, esta vez sobre el paradero de su vicepresidente. Le dijo a un reportero del New York Post que Vance estaba en el aire y preparándose para aterrizar en Pakistán en cuestión de horas para las conversaciones.

Instantes después, la caravana de Vance, con el vicepresidente dentro, llegó al Ala Oeste.

“Esperamos que la delegación se ponga en marcha pronto”, explicó un funcionario de la Casa Blanca.

Según fuentes cercanas a los planes, Vance tiene previsto partir de Washington el martes para las conversaciones, que según Trump el domingo tendrían lugar el lunes por la noche.

Sin embargo, las negociaciones están en marcha y comenzarán el miércoles por la mañana en Islamabad. Las fuentes, con cierto eufemismo, advirtieron que la situación sigue siendo “incierta”.

También está en duda el destino del alto el fuego de dos semanas, que está a punto de expirar.

La fecha exacta de su vencimiento también parece haber cambiado, según una conversación telefónica que Trump mantuvo con un periodista el lunes.

Originalmente anunció el alto el fuego a las 6:32 p.m. (hora de Miami) del 7 de abril, fijando las dos semanas para la noche del martes en Washington.

Pero Trump declaró a Bloomberg que la tregua termina “el miércoles por la noche, hora de Washington”, lo que le permite 24 horas más de conversaciones antes de que deba decidir si cumple su amenaza de volar puentes y centrales eléctricas iraníes, acciones que podrían constituir crímenes de guerra.

Añadió que era muy improbable que la extendiera.

Pero anteriormente había mostrado indecisión sobre si aceptaría extender el alto el fuego. Durante una sesión de preguntas y respuestas con periodistas la semana pasada, se le preguntó a Trump cinco veces si extendería el alto el fuego y ofreció tres respuestas diferentes:

“Si no hay acuerdo, se reanudarán los combate”, afirmó categóricamente en un momento dado. Más tarde, ofreció una prórroga si fuera necesario: “Si fuera preciso, lo haría”. En otra respuesta, sugirió que la cuestión era irrelevante, dado el estado de las negociaciones: “Ya veremos. No creo que sea necesario. Idealmente, no lo será”, contestó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.