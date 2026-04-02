Pam Bondi estaba destinada a fracasar. Pero ella lo hizo aún peor

Encabezar el Departamento de Justicia puede ser el peor trabajo posible en el Gabinete del presidente Donald Trump. Trump exige…

Encabezar el Departamento de Justicia puede ser el peor trabajo posible en el Gabinete del presidente Donald Trump.

Trump exige cosas que no solo son éticamente controvertidas, sino que además se sitúan en algún punto del espacio entre lo muy difícil y lo imposible. Nadie ha logrado el equilibrio correcto. Jeff Sessions intentó ser institucionalista y rápidamente quedó marginado. William Barr luego tomó algunas medidas asombrosamente politizadas en nombre de Trump, pero después no estuvo dispuesto a ir tan lejos como Trump exigía.

Pam Bondi fue incluso más lejos que Barr en el servicio de torcer políticamente al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para Trump. Pero tras su destitución, ocurrida el jueves, terminó cumpliendo el mandato más corto para un secretario de Justicia confirmado en 60 años.

Bondi estaba, en muchos sentidos, destinada a fracasar. Pero también está claro que ella empeoró las cosas para sí misma.

Y eso es especialmente cierto cuando se trata de dos puntos de fricción entre ella y Trump: los archivos de Epstein y la campaña de represalias de Trump, hasta ahora infructuosa.

El aspecto más dañino para el mandato de Bondi fueron, sin duda, los archivos de Epstein.

Trump y su campaña no le hicieron ningún favor a Bondi al exagerar la promesa de Trump de publicar los archivos en 2024. Luego Trump pareció de repente volverse en contra de publicarlos a mediados de 2025, y pasó a combatir su difusión durante meses antes de que el Congreso lo obligara a ceder.

Ese cambio es difícil de comunicar a un público muy involucrado. Bondi lo empeoró bastante.

En febrero, distribuyó carpetas tituladas “Archivos de Epstein” a influencers conservadores en la Casa Blanca. Solo que las carpetas casi no contenían ninguna información nueva. Algunos de los influencers se resistieron ante lo que equivalía a una sesión de fotos bastante vacía de contenido.

También hizo una serie de afirmaciones desconcertantes sobre lo que contenían los archivos, de maneras que claramente terminaron perjudicando al Gobierno.

Cuando le preguntaron, por ejemplo, sobre una supuesta lista de clientes de Epstein, dijo que estaba “sobre mi escritorio ahora mismo”, creando una gran expectativa. También dijo que había “decenas de miles de videos” de Epstein “con niños o pornografía infantil”.

Pero cuando el Gobierno dio marcha atrás en sus promesas de transparencia, se retractó de esas afirmaciones. Y, según lo que se ha publicado hasta ahora, todavía no hay nada que las respalde.

(Bondi afirmó más tarde que no se refería específicamente a una lista de clientes, sino más bien a más documentos de Epstein en general).

En realidad, las afirmaciones de Bondi iban a ser problemáticas independientemente de lo que resultara de los archivos. Pero elevó las expectativas sobre algo que el Gobierno más tarde quiso minimizar.

Para el final de la saga de Epstein, Bondi quedó efectivamente apartada incluso de hablar sobre los archivos, un trabajo que a menudo recayó en el vicesecretario Todd Blanche, quien ahora dirige temporalmente el Departamento de Justicia. (Y Blanche, vale la pena mencionarlo, tiene sus propios problemas relacionados con Epstein).

Y después de un testimonio de febrero casi cómicamente exagerado, en el que evitó incluso las preguntas de los republicanos sobre el tema, fue recibida con una citación bipartidista muy inusual para volver a abordar el asunto con la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes más adelante este mes.

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, lo resumió en comentarios publicados en diciembre por Vanity Fair. Bondi “falló por completo” con los archivos de Epstein, dijo Wiles, y al parecer no había por qué fingir lo contrario.

Podría decirse que Bondi tenía obstáculos aún mayores que superar cuando se trataba de la campaña de represalias de Trump.

Si bien Trump planteó gestiones para investigar a sus adversarios en su primer mandato, ha dejado claro en el segundo que quiere investigaciones reales, cargos y procesamientos contra sus supuestos enemigos políticos, particularmente después de que él mismo fuera acusado formalmente cuatro veces y condenado en el único caso que llegó a juicio.

Quizás lo más llamativo fue una publicación en redes sociales de Trump, posteriormente eliminada, de septiembre, que se dirigía a Bondi por su nombre y la instaba a acusar al exdirector del FBI James Comey, a la fiscal general de Nueva York Letitia James y al senador Adam Schiff de California.

Apenas unos días después, Trump expulsó a una fiscal federal que se resistía y Comey fue acusado. Aproximadamente dos semanas después de eso, James fue acusada.

Pero ambas acusaciones se basaron en pruebas endebles —esto se ha convertido en una tendencia, a la que llegaremos—, y se descubrió que el fiscal federal sustituto había sido nombrado ilegalmente. Así que los casos se vinieron abajo.

Salvo una acusación más apegada al procedimiento contra otro enemigo de Trump, John Bolton (quien también había sido investigado por el Departamento de Justicia de Biden), nadie más ha sido acusado en los últimos cinco meses y medio.

Pero no ha sido por falta de intentos por parte del departamento de Bondi:

El DOJ ha fracasado repetidamente en sus esfuerzos por lograr que los jurados investigadores vuelvan a acusar a James.

También fracasó en lograr que un jurado investigador acusara a seis miembros demócratas del Congreso por sus comentarios instando a miembros de las fuerzas armadas a no obedecer órdenes ilegales.

El DOJ también ha investigado a la tercera persona que Trump mencionó en esa publicación de septiembre, Schiff.

Una investigación del exdirector de la CIA John Brennan ha cobrado impulso recientemente.

Trump firmó un decreto exigiendo investigaciones de dos adversarios de su primer mandato, Chris Krebs y Miles Taylor.

Trump pidió públicamente una investigación sobre los vínculos del expresidente Bill Clinton con Epstein, a lo que Bondi accedió rápidamente.

Y la investigación del DOJ sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, otra figura a la que Trump ha atacado con frecuencia, ha provocado que incluso muchos republicanos denuncien públicamente la situación.

Esa última es reveladora.

En una audiencia apenas la semana pasada, un abogado del Departamento de Justicia se vio obligado a admitir algo notable: que el departamento no tenía pruebas reales de criminalidad contra Powell.

Las pruebas conocidas en la mayoría de los otros casos son, igualmente, notablemente escasas.

Pero Bondi y su departamento igual lo intentaron con todas sus fuerzas, una y otra vez, porque Trump lo exigió.

Eso siempre iba a hacer que ella quedara mal. Aunque Trump obtiene un gran rédito político al lanzar teorías conspirativas endeblemente construidas contra sus adversarios, eso no funciona en un tribunal.

Si acaso, todo el asunto en realidad le ha salido mal al Gobierno. Sí, ha creado costosos dolores de cabeza para los señalados, pero también ha dejado bastante claro que no hay equivalencia entre aquello por lo que Trump fue acusado y aquello de lo que acusa a sus adversarios.

Quizás simplemente era imposible para Bondi disuadir a Trump. Pero los casos han ido mal para Bondi y su departamento, casi sin excepción. Al parecer, tampoco han hecho feliz a Trump.

Y, de manera similar a los archivos de Epstein, el legado de Bondi en el DOJ incluirá la ruptura más significativa del muro entre la política personal del presidente y los asuntos del departamento desde, al menos, Watergate.

Quien la suceda heredará esa misma tensión entre complacer a Trump y hacer lo que es ético y viable. Quizás Trump encuentre a alguien más hábil para navegar en esas aguas.

Pero si el pasado es un prólogo, les costará mucho resolver este enigma.

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