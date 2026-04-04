Muere un torero retirado tras ser corneado por un toro antes de una corrida en el sur de España

Un torero retirado murió el viernes tras ser corneado por un toro mientras preparaba a los animales para una corrida…

Un torero retirado murió el viernes tras ser corneado por un toro mientras preparaba a los animales para una corrida en una plaza de Málaga, en el sur de España, informaron los organizadores.

Ricardo Ortiz estaba manejando a los toros en los corrales de La Malagueta, una histórica plaza de toros de Málaga, cuando uno de los animales lo embistió, según Lances de Futuro, la empresa organizadora del evento.

“Queremos transmitir nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y compañeros del fallecido, una persona muy querida y respetada en el mundo taurino”, señaló la compañía en un comunicado.

La muerte de Ortiz se produjo un día antes de una corrida temática dedicada a Picasso, en la que tres toreros estaban programados para enfrentarse a seis toros en la plaza.

Ortiz, nacido en Málaga en 1974, provenía de una familia de toreros y había tenido una carrera exitosa, según el diario español El País.

La tauromaquia y los encierros, considerados símbolos de la cultura española tradicional, se han vuelto cada vez más controvertidos en los últimos años, en medio de un debate cultural y críticas de grupos defensores de los derechos de los animales.

Entre 2010 y 2023, el número de festivales taurinos en España se redujo en un tercio, de acuerdo con Reuters.

En otras partes del mundo, la práctica también está en declive. Colombia aprobó en 2024 una ley que prohíbe las corridas de toros a partir de 2027, tras lo cual solo siete países en el mundo seguirán celebrándolas. Y Ciudad de México reformó la tradición el año pasado, después de que su congreso local aprobara medidas para hacer las corridas menos dañinas tanto para los toros como para los toreros, incluyendo la prohibición del uso de espadas y otros objetos punzantes para atacar a los animales.

The-CNN-Wire

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