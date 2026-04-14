Muere Felipe Staiti, fundador de la banda argentina Los Enanitos Verdes, a los 64 años

Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de la popular banda argentina de rock Los Enanitos Verdes, falleció el lunes a…

Felipe Staiti, guitarrista y miembro fundador de la popular banda argentina de rock Los Enanitos Verdes, falleció el lunes a los 64 años, según informó la cuenta oficial en X de la agrupación.

“La familia de Felipe agradece la enorme cantidad de llamados y mensajes de apoyo que están recibiendo en este momento. Por decisión de la familia, no se realizará velatorio ni ceremonia”, informó la banda en el comunicado.

Staiti falleció en su ciudad natal, Mendonza, donde estaba hospitalizado por problemas de salud derivados de una infección bacteriana contraída en México que se agravó debido a afecciones preexistentes, según reportó el diario Clarín.

Formada en Mendoza en 1979, la banda Los Enanitos Verdes tuvo como miembros fundadores a Marciano Cantero (bajo, teclados y voz), Felipe Staiti (guitarra) y Daniel Piccolo (batería). En 1984 lanzaron su álbum debut y en total editaron 14 discos.

El éxito llegó temprano, con los álbumes “Contrarreloj” (1986) y “Habitaciones extrañas” (1987), ambos producidos por Andrés Calamaro. En 1988 hicieron una gira extensa junto con Miguel Mateos y Soda Stereo y en 1994 alcanzaron la fama en toda América Latina con la canción “Lamento boliviano”, extraída del álbum “Big Bang”.

Tras la muerte de Marciano Cantero en 2022, Staiti asumió el liderazo y la voz principal en los conciertos de Los Enanitos Verdes.

“Lamento boliviano” es la canción más conocida de Los Enanitos Verdes, con 1.000 millones de reproducciones certificadas en Spotify.

The-CNN-Wire

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