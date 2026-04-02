Mientras los acuerdos de desarme se desmoronan, China expande en secreto su infraestructura de armas nucleares

Cuando tres aldeanos de la provincia china de Sichuan escribieron a funcionarios locales en 2022 preguntando por qué el Gobierno…

Cuando tres aldeanos de la provincia china de Sichuan escribieron a funcionarios locales en 2022 preguntando por qué el Gobierno estaba confiscando sus tierras y desalojándolos de sus hogares, recibieron una respuesta tajante: se trataba de un “secreto de Estado”.

Ese secreto, según ha revelado una investigación de CNN, giraba en torno a los planes encubiertos de China para expandir masivamente sus ambiciones nucleares.

Más de tres años después de los desalojos, imágenes satelitales muestran que su aldea ha sido arrasada y, en su lugar, se han erigido nuevos edificios para dar soporte a algunas de las instalaciones de producción de armas nucleares más importantes de China.

La expansión de los emplazamientos en la provincia de Sichuan —observada en imágenes satelitales y en una revisión de decenas de documentos del Gobierno chino— respalda las recientes afirmaciones de la administración del presidente Donald Trump de que Beijing ha estado llevando a cabo su campaña de modernización de armas nucleares más significativa en décadas.

Trump tiene previsto visitar Beijing el próximo mes en un viaje histórico, durante el cual se espera que intente iniciar un diálogo sobre un acuerdo para frenar las ambiciones nucleares del líder chino, Xi Jinping. A principios de este año expiró el último acuerdo de reducción de armas entre Rusia y Estados Unidos —conocido como New START—, y Trump desea negociar un acuerdo nuevo y mejorado con Moscú que incluya también a China.

Sin embargo, los drásticos cambios observados en los emplazamientos de Sichuan sugieren que el desarrollo de armas nucleares por parte del ejército chino —conocido como el Ejército Popular de Liberación (EPL)— no muestra signos de desaceleración.

Una de las incorporaciones más sustanciales a la zona es una enorme cúpula con una forma inusual similar a la de un Tic Tac que ha surgido en las orillas del río Tongjiang en menos de cinco años. Al parecer, se sigue equipando con maquinaria, lo que sugiere que tal vez aún no esté operativa.

Con una superficie de casi 3.350 metros cuadrados —el equivalente al tamaño de 13 canchas de tenis—, la cúpula reforzada se encuentra encerrada dentro de una estructura de hormigón y acero dotada de monitores de radiación y puertas antiexplosión, y su red de tuberías serpentea hacia el exterior de la instalación, conectando con un edificio que cuenta con una alta chimenea de ventilación. Estas y otras características —incluyendo un extenso sistema de tratamiento de aire— están diseñadas para mantener materiales altamente radiactivos, como el uranio y el plutonio, confinados en el interior de la cúpula, según afirman múltiples expertos.

La instalación, construida dentro de una base de armas nucleares conocida desde hace tiempo por la CIA, se encuentra rodeada por tres cercas de seguridad. Un túnel cercano se adentra en la ladera de una montaña. Para analizar las características específicas del emplazamiento conocido como “906”, CNN recopiló más de 50 imágenes captadas durante las distintas fases de construcción de la instalación y las integró en un modelo tridimensional.

“Este edificio es casi una prueba de Rorschach para las peores pesadillas de la gente sobre lo que China se trae entre manos”, afirmó Jeffrey Lewis, destacado experto en seguridad global del Middlebury College y uno de los tres especialistas que revisaron los hallazgos de CNN.

“Lo que estamos viendo es una reconfiguración de este complejo”, añadió Lewis, refiriéndose a la red de emplazamientos de armas nucleares situados en el condado de Zitong y sus alrededores. “Esta instalación constituye una pieza central, es emblemática de todos estos cambios. Todo parece indicar que, una vez finalizado el proyecto, habrá una capacidad de producción mucho mayor”.

Unas carreteras recién renovadas conectan el Emplazamiento 906 con al menos otras tres bases de armas nucleares que se extienden a lo largo de los estrechos valles del condado de Zitong y sus inmediaciones. Según documentos gubernamentales chinos revisados ​​por CNN, el proyecto de construcción de la instalación abovedada dentro del Emplazamiento 906 recibió la designación XTJ0001.

Otra de estas instalaciones de producción es el Emplazamiento 931, cuya expansión invadió la aldea de Baitu, provocando el desalojo de sus habitantes. La cercana aldea de Dashan también fue demolida para dar paso al desarrollo de la base.

Asimismo, un punto de transferencia de carga entre carretera y ferrocarril —que conecta esta red con la zona occidental del país— ha sido objeto de una drástica remodelación desde 2021, un indicio más de la profunda reactivación que están experimentando las instalaciones de Zitong.

Cuando los satélites espía captaron por primera vez imágenes de la red de Zitong en 1971, la inteligencia estadounidense consideró que esas instalaciones suponían un punto de inflexión. Documentos desclasificados concluyeron que estas ponían a Beijing en la senda para convertirse en el tercer mayor productor mundial de estas letales ojivas.

Esta predicción se confirmó alrededor del año 2020, cuando las reservas de ojivas de China superaron a las de Francia. Beijing es el productor de armas nucleares más rápido del mundo, según el Pentágono. Sin embargo, con poco más de 600 ojivas, sigue muy rezagado con respecto a Estados Unidos y Rusia, países que poseen, cada uno, un arsenal de un tamaño al menos cuatro veces superior al de China.

En febrero, el subsecretario de Estado para el Control de Armas, Thomas DiNanno, acusó a China de haber violado la prohibición de realizar ensayos nucleares explosivos. Beijing negó rotundamente dicha afirmación.

Los funcionarios de inteligencia estadounidenses también evaluaron que Beijing había estado probando una nueva generación de ojivas nucleares.

El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Jiang Bin, declaró que esos comentarios “distorsionan los hechos y difaman a China”.

“«Es de dominio público que China persigue una estrategia nuclear de autodefensa y sigue una política nuclear de no ser el primero en utilizar armas nucleares”, afirmó Jiang. “China se compromete a no utilizar ni amenazar con utilizar armas nucleares contra Estados que no las poseen ni contra zonas libres de armas nucleares”.

No obstante, los diseños inusuales de algunas de las instalaciones —como la cúpula del río Zitong— otorgan cierta credibilidad a las afirmaciones de DiNanno de que China está renovando por completo su programa de armas nucleares.

“Podría ser que se estén estableciendo nuevos procesos en estas ubicaciones, que se estén fabricando nuevos tipos de elementos”, señaló Renny Babiarz, vicepresidente de Análisis y Operaciones de AllSource Analysis, quien examinó las imágenes satelitales para CNN.

“Está claro que se están produciendo muchos cambios sobre el terreno”.

Estos acontecimientos podrían haber generado puntos ciegos para los adversarios occidentales. “Antes podíamos hacer conjeturas fundamentadas sobre cuántas armas nucleares podría producir China”, comentó Decker Eveleth, analista de temas nucleares y de disuasión en CNA Corporation, quien también analizó los hallazgos de CNN.

“El hecho de que esta modernización sea tan extensa sugiere una renovación fundamental en la tecnología que sustenta todo el sistema”. Un elemento que respalda aún más las afirmaciones sobre una campaña de modernización es la masiva renovación observada en un conjunto de institutos de investigación situados a unos 65 km al suroeste de la red de Zitong. Esta zona, conocida como la “Ciudad de la Ciencia”, es considerada el cerebro del programa de armas nucleares de China.

La expansión de los complejos es tan vasta que, según imágenes satelitales, en 2022 se demolieron más de 600 edificios para dar paso a las nuevas instalaciones.

Al ser consultado sobre los hallazgos de CNN, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China declaró: “No tenemos conocimiento de la situación que ustedes mencionan”. El Ministerio de Defensa de China no respondió a las solicitudes de comentarios.

El cambio integral y continuo en los alrededores del condado de Zitong comenzó en 2021, según el análisis de CNN. Ocurrió apenas unos meses después de que Xi instruyera públicamente a la cúpula militar para que “acelerara la construcción de una disuasión estratégica de alto nivel”.

La postura de Beijing en materia de armas nucleares se ha vuelto más contundente. China ha desarrollado sistemas de alerta temprana —según el Pentágono— que le permiten detectar un misil entrante y lanzar un contraataque antes de que este impacte.

En el caso de que el EPL lance una invasión contra Taiwán —la isla autónoma que Beijing reclama como propia—, es probable que el reforzado arsenal de China actúe como elemento disuasorio frente a las fuerzas occidentales que pudieran acudir en ayuda de Taipéi.

Constituye, asimismo, un pilar fundamental de la visión de Xi de una China diplomáticamente empoderada.

“La cúpula dirigente (de China) parece creer que desarrollar y exhibir capacidades estratégicas —incluidas las armas nucleares— puede ejercer un impacto psicológico sobre los países occidentales”, afirmó Tong Zhao, investigador sénior del programa sobre Política Nuclear y China de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional.

“Y obligarlos a aceptar la realidad de una China en ascenso”.

Existen temores de que el crecimiento, aparentemente sin restricciones, del arsenal de China pueda desencadenar una nueva carrera armamentista, más compleja que la de la Guerra Fría, dado que Beijing actuaría como una tercera gran potencia nuclear.

En tal escenario, el tamaño del arsenal de ojivas nucleares podría resultar irrelevante, argumentó Eveleth. “Una vez que se supera cierto número de ojivas, la distinción se vuelve meramente académica”, afirmó. “Se trata más de las capacidades y de lo que se planea hacer con ellas que del número de ojivas en sí”.

También existe la preocupación de que Estados Unidos pueda sobreestimar las capacidades de China, exacerbando así la proliferación nuclear.

“Habrá quienes en Estados Unidos argumenten que necesitamos ampliar radicalmente nuestra propia capacidad de producción de armas nucleares para equipararnos a China”, señaló Lewis. “Pero no nos equipararemos a lo que ellos están haciendo realmente, sino a lo que creemos que están haciendo. Nos equipararemos a nuestra propia pesadilla. Y eso es, potencialmente, muy peligroso”.

Mientras tanto, Trump podría encontrarse en una situación complicada frente a Beijing. La infraestructura de China, así como el control cada vez más consolidado de Xi sobre sus fuerzas armadas, tal como evidencian las recientes purgas de altos generales, le confiere cierta ventaja en caso de desatarse una carrera armamentista. Por ello, es posible que Beijing no encuentre motivos suficientes para hacer concesiones.

Según los expertos, la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra Irán podría haber reforzado la determinación de China de ampliar su programa de armas nucleares.

“Si uno se pone en el lugar de los chinos… y mira las cosas en retrospectiva, al observar lo que está ocurriendo no le parecería lógico desarmarse o debilitarse”, comentó Lewis.

“Una de las consecuencias de las acciones que la administración Trump está llevando a cabo en Irán no será intimidar ni amedrentar a los chinos, sino infundirles el temor suficiente como para impulsarlos a fabricar más armas nucleares”, añadió.

En caso de que Estados Unidos hiciera concesiones en cuestiones estratégicas fundamentales —como la situación de Taiwán—, es posible que Xi “asumiera el compromiso simbólico de poner en marcha un amplio diálogo bilateral sobre seguridad estratégica, en el que las cuestiones nucleares constituirían uno de los componentes”, señaló Zhao.

“Incluso en este escenario optimista, resultaría improbable que Beijing se involucrara en negociaciones serias sobre el control de armamentos”, agregó. “No obstante, su disposición a iniciar un diálogo de base amplia podría bastar para satisfacer a Trump”.

Metodología

CNN analizó decenas de imágenes satelitales, documentos del Gobierno chino e informes de inteligencia estadounidenses desclasificados para elaborar este reportaje. Identificamos los institutos clave de investigación de armas nucleares y las bases de producción de China —todos ubicados en la ciudad de Mianyang, provincia de Sichuan, o en sus proximidades— y, posteriormente, determinamos sus ubicaciones, nombres en clave y funciones mediante la comparación con registros oficiales. Asimismo, examinamos imágenes satelitales para confirmar la expansión y modernización de estas instalaciones a lo largo de los últimos cinco años. A continuación, consultamos a varios de los principales expertos no gubernamentales del mundo en el programa de armas nucleares de China para comprender mejor el papel que desempeñan estos sitios dentro de la estrategia de armas nucleares del país.

Prestamos especial atención al Emplazamiento 906, que ha experimentado la transformación más drástica de todas las instalaciones conocidas. Al comparar los avisos de licitación publicados por la principal empresa constructora y por la Academia China de Física de la Ingeniería (CAEP, por sus siglas en inglés), determinamos que este sitio está destinado al manejo de materiales radiactivos para la investigación y el desarrollo de armas nucleares.

Además de estos sitios de producción, identificamos 10 institutos de investigación de la CAEP en Mianyang a través de información oficial, y descubrimos que seis de ellos han experimentado una expansión significativa en fechas recientes. Debido a la limitada información de fuentes abiertas disponible sobre estos institutos específicos, no pudimos determinar la función exacta de cada uno. No obstante, basándonos en el conjunto de pruebas que evidencian una importante expansión tanto en las instalaciones de investigación como en las de producción, concluimos que China está modernizando sistemáticamente su programa de armas nucleares.

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