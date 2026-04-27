Incendian autos y negocios en Nayarit tras captura de alias “El Jardinero”, posible sucesor del “Mencho” en el CJNG

Fuerzas especiales de la Secretaría de Marina de México detuvieron en el estado de Nayarit a Audias Flores Silva, alias…

Fuerzas especiales de la Secretaría de Marina de México detuvieron en el estado de Nayarit a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y posible sucesor de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras su muerte hace más de dos meses en un operativo militar.

Tras el arresto, que fue confirmado este lunes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se registraron incendios en autos y negocios en algunas zonas de Nayarit por lo que las autoridades locales pidieron a la población a manternerse informados y permanecer en sus casas.

García Harfuch señaló que Flores Silva contaba con una orden de aprehensión en México y era requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición. Por su captura, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta US$ 5 millones.

La “operación fue planeada, desarrollada y ejecutada por personal de la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales”, escribió García Harfuch en un comunicado publicado en su cuenta de X, donde también reconoció “la valentía, disciplina y compromiso” de los elementos de seguridad que participaron en su captura.

Alias “El Jardinero”, de 45 años, era considerado por analistas en seguridad como el posible sucesor del Mencho tras su muerte en febrero durante un operativo militar en Tapalpa, un pueblo ubicado a unos 120 kilómetros al suroeste de Guadalajara en una zona montañosa, que desató una ola de violencia en 20 estados del país.

Desde entonces, el CJNG, una de las organizaciones criminales más violentas del país, podría estar atravesando posibles reacomodos para definir su liderazgo. De acuerdo con InSight Crime, entre los posibles sucesores del Mencho dentro de la estructura del cartel también figuran Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, y Ricardo Ruiz Velasco, alias “Doble R”, ambos identificados como figuras de alto rango en la operación y expansión territorial de la organización.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., Flores Silva era un estrecho colaborador del Mencho, considerado durante años el máximo líder del CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señala como uno de los líderes regionales del CJNG que tenía control en varias zonas de la costa del Pacífico mexicano, incluido Nayarit.

Investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) sostienen que el detenido operaba aeronaves y pistas clandestinas, además de redes de transporte terrestre utilizadas para mover cocaína, heroína y metanfetaminas desde Centroamérica hasta distintos puntos de distribución en Estados Unidos.

Flores Silva fue acusado formalmente en 2020 por un tribunal federal en el Distrito de Columbia por conspiración para distribuir drogas y por delitos relacionados con el uso de armas de fuego.

Horas después del arresto de Flores Silva, Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional capturaron a César Alejandro ‘N’, alias El Güero Conta, identificado como presunto operador financiero de alias El Jardinero.

De acuerdo con García Harfuch el Güero Conta es señalado “por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila”.

“Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal”, dijo el secretario de Seguridad de México y señaló que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones permanentes “para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”.

Las fuerzas de seguridad rodearon una cabaña en la comunidad de El Mirador, a unos 20 kilómetros al norte de la turística ciudad de Puerto Vallarta, donde Flores Silva se encontraba resguardado por un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados, de acuerdo con un comunicado de la Marina de México.

Los escoltas de Flores Silva se dispersaron como maniobra de distracción, según las autoridades, pero fue localizado mientras intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

“La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales”, señaló la Marina.

Videos difundidos por García Harfuch en redes sociales muestran tomas aéreas del arresto, con helicópteros sobrevolando la zona durante el despliegue. La Marina indicó que el operativo fue resultado de 19 meses de vigilancia e involucró a más de 500 elementos, seis helicópteros y aeronaves de inteligencia y reconocimiento.

Las detenciones de alias El Jardinero y alias El Güero Conta ocurren en un momento en que la relación entre México y Estados Unidos pasa por un desencuentro en materia de seguridad por la presencia de agentes de la CIA en una operación encubierta en Chihuahua.

Al mismo tiempo, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una creciente presión del Gobierno de Donald Trump para que México tome más medidas contra los cárteles del narcotráfico. Trump incluso ha insistido con que Estados Unidos pueda realizar operaciones contra narcotraficantes en México, una posibilidad que Sheinbaum repetidamente ha rechazado.

Horas después de que se informara la detención de alias “El Jardinero”, se reportaron incendios de negocios y autos en varios puntos del estado de Nayarit, en el occidente de México.

El Gabinete de Seguridad de México informó que hasta la tarde del lunes sumaban 12 incendios de vehículos y tiendas en el estado.

“Al momento, no se registran bloqueos carreteros; se reportan 6 vehículos incinerados y 6 tiendas incendiadas, sin personas lesionadas ni fallecidas”, dijo el Gabinete de Seguridad en un mensaje en su cuenta de X.

En un mensaje en su cuenta oficial de X, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, informó que las carreteras y casetas del estado operaban “sin afectaciones” y aseguró que el estado se encontraba “en una dinámica normal, la población se encuentra tranquila”.

Previamente, el Gobierno de Nayarit informó que, en coordinación con autoridades federales y municipales, se mantienen operativos y acciones preventivas para “salvaguardar la paz y la tranquilidad” en el estado.

En un comunicado, dijo que los hechos recientes están relacionados con acciones de fuerzas federales y pidió a la gente informarse solo por medios oficiales y no compartir información que no esté confirmada.

“De manera preventiva, se invita a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares y evitar salir de no ser necesario, atendiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades”, añadió el Gobierno.

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