Más presión sobre Sheinbaum por la crisis de desapariciones: llega a México el comisionado de Derechos Humanos de la ONU

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, llegó este fin de semana a México, donde…

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, llegó este fin de semana a México, donde comenzó una serie de reuniones sobre una problemática sensible para el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: las personas desaparecidas, crisis ligada a los altos niveles de violencia que persisten en el país.

“(Türk) ha estado reuniéndose con distintas organizaciones y autoridades. Viene a conocer el sistema de derechos humanos en México, no solamente el tema de desapariciones”, dijo este lunes Sheinbaum, quien confirmó que recibirá al comisionado el miércoles en el Palacio Nacional.

A fines de marzo, el Gobierno presentó un informe con una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que identificó tres grandes grupos: uno de 46.742 casos con datos incompletos; otro con 40.308 individuos que han realizado diversos trámites, lo que sería señal de que no fueron víctimas de un delito; y otro de personas que fueron registradas con información completa y de los que no se halló rastro. Para Sheinbaum, en este último grupo, además de víctimas del crimen organizado, también podría haber personas que “tuvieron un problema familiar y no quieren que sean encontradas o alguna otra razón para su desaparición”.

Tras la presentación del documento, varias organizaciones de derechos humanos cuestionaron la forma en la que se hizo la revisión y acusaron al Gobierno de buscar minimizar el problema.

Días después, ya en abril, un comité de la ONU presentó un informe en el que concluyó que hay “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.

Sheinbaum rechazó ese informe y dijo que no fue tomada en cuenta documentación enviada por el país, así como presuntos errores metodológicos. Además, el Gobierno acusó al comité de actuar con parcialidad y de omitir esfuerzos institucionales.

Este lunes, la presidenta dijo que el Gobierno entregará a Türk “documentos muy importantes” sobre lo que el Gobierno ha estado “presentando relacionado en particular con el tema de los desaparecidos” y sobre el mecanismo relacionado, aunque no precisó si se trata del informe divulgado a fines de marzo.

The-CNN-Wire

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