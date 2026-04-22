¿Qué pasó con el traje de Madonna en Coachella y por qué ofrece una recompensa?

El lunes, la cantante Madonna dijo en una de las historias de su cuenta verificada en Instagram que el vestido…

El lunes, la cantante Madonna dijo en una de las historias de su cuenta verificada en Instagram que el vestido vintage que usó en su presentación sorpresa en el show de Sabrina Carpenter el pasado viernes en el festival de música Coachella 2026 ha desaparecido… y ofreció una recompensa para recuperarlo.

Madonna reveló que en el concierto del viernes llevó prendas que vistió 20 años atrás durante su show en Coachella en 2006. La presencia de la cantante en el festival de música buscaba promocionar su nuevo álbum, “Confessions On a Dance Floor: Part II”, que podrá escucharse a partir de este 3 de julio.

“¡Sigo volando alto desde la noche del viernes en Coachella! Gracias a Sabrina y a todos los que lo hicieron posible. ¡Traer ‘Confessions Il’ de vuelta a donde empezó todo fue una emoción enorme!”, dijo Madonna en sus historias de Instagram.

Y luego la cantante hizo su denuncia: “Este momento de cierre de ciclo se sintió distinto hasta que descubrí que las piezas vintage que llevé desaparecieron: mi vestuario, que había sacado de mis archivos personales: chaqueta, corsé, vestido y todas las demás prendas. No son solo ropa; forman parte de mi historia. También desaparecieron otros artículos de archivo de la misma época”.

Y como cierre, la cantante ofreció una recompensa para recuperar el atuendo usado en el concierto: “Espero y rezo para que alguna alma bondadosa encuentre estos artículos y se ponga en contacto con mi equipo en: Infomaverick2026@gmail.com. Ofrezco una recompensa por su devolución segura. Gracias con todo mi corazón”.

Según reportó el martes The New York Times, un representante del Departamento de Policía de Indio, California, donde se realiza el festival de Coachella, dijo al sitio de noticias de celebridades TMZ que algunos de los artículos fueron vistos por última vez en un carrito de golf en el festival el sábado alrededor de la 1:30 a.m., hora local. Un portavoz del departamento dijo al sitio que “no hay pruebas que sugieran que las bolsas fueran robadas intencionalmente” y que una investigación preliminar indicó que podrían haberse caído del carrito cuando iban camino de ser cargadas en un autobús.

The-CNN-Wire

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