“Los robots no sangran”: Ucrania envía máquinas al campo de batalla en lugar de soldados humanos

La escena es tan antigua como la propia guerra. Dos soldados, con las manos en alto, rindiéndose y siguiendo cuidadosamente…

La escena es tan antigua como la propia guerra. Dos soldados, con las manos en alto, rindiéndose y siguiendo cuidadosamente las órdenes que les grita la otra parte.

Solo que en este caso no había captores humanos a la vista. En su lugar, los dos rusos se estaban entregando a robots terrestres y drones ucranianos controlados por un operador desde la seguridad de una posición a kilómetros de la línea del frente.

Este es el futuro de la guerra… y está ocurriendo ahora.

“La posición fue tomada sin que se disparara un solo tiro”, dijo a CNN Mykola “Makar” Zinkevych, comandante de la unidad ucraniana que llevó a cabo la misión.

Zinkevych, que sirve en la unidad “NC13” de la Tercera Brigada de Asalto Separada de Ucrania, encargada de sistemas robóticos de ataque basados en tierra, dijo que la operación del verano pasado fue la primera vez en la historia en que una posición enemiga fue asaltada y se tomaron prisioneros mediante robots terrestres y drones sin la participación de infantería. Es una afirmación difícil de corroborar, pero subraya el orgullo de Kyiv por su tecnología.

Desde entonces, las misiones en las que los robots sustituyen a los soldados humanos se han convertido en el pan de cada día de la unidad.

Los cielos sobre las líneas del frente en Ucrania llevan años repletos de drones, lo que supone una grave amenaza para la infantería. Como resultado, los ucranianos comenzaron a experimentar con drones terrestres —vehículos controlados a distancia que se desplazan sobre ruedas o orugas— y con sistemas robóticos de tierra. Al principio se usaban sobre todo para evacuar heridos y reabastecer a las tropas, pero cada vez más también para llevar a cabo misiones de asalto en combate.

Los drones terrestres son mucho más difíciles de detectar e interceptar que los vehículos militares más grandes. En comparación con sus homólogos aéreos, pueden operar en cualquier condición meteorológica y transportar cargas útiles mucho mayores.

También son más resistentes y tienen una vida útil de batería mucho más larga. A finales del año pasado, el Tercer Cuerpo de Ejército —del que forma parte la Tercera Brigada de Asalto Separada— dijo que un solo robot terrestre equipado con una ametralladora había logrado frenar un avance ruso durante 45 días, necesitando solo mantenimiento ligero y una recarga de batería cada dos días.

“Debemos entender que nunca tendremos más personal, y nunca tendremos una ventaja numérica sobre el enemigo”, dijo Zinkevych, subrayando que Rusia cuenta con una fuerza militar mucho mayor. “Así que necesitamos lograr esa ventaja mediante la tecnología”.

El objetivo actual, dijo, era reemplazar este año a un tercio de la infantería con drones y robots.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el martes que drones y robots habían realizado más de 22.000 misiones solo en los últimos tres meses. “Se salvaron vidas más de 22.000 veces cuando un robot entró en las zonas más peligrosas en lugar de un guerrero”, dijo Zelensky en un discurso en el que destacó los éxitos de la industria ucraniana de tecnología militar.

Robert Tollast, experto en guerra terrestre del Royal United Services Institute, un centro británico de estudios sobre defensa y seguridad, dijo que los nuevos avances en Ucrania “alimentarán un intenso debate sobre si estos robots son o no el futuro de la guerra”.

Señaló que es probable que los drones terrestres tengan dificultades para mantener territorio, comparándolo con usar tanques sin apoyo de infantería. Pero ahora “están salvando regularmente la vida de soldados en evacuaciones de heridos, misiones peligrosas de reabastecimiento, desminado y, cada vez más, en combate”, dijo.

“Esto es crucial en una guerra en la que la observación con drones aéreos ha hecho que moverse cerca de la línea del frente sea casi mortal… incluso imaginando un futuro en el que la OTAN no combata exactamente como Ucrania, es casi seguro que estos sistemas encontrarán muchos usos en otras fuerzas”, añadió.

Más de cuatro años de guerra han obligado a Ucrania a convertirse en un líder mundial en drones de combate y sistemas robóticos. Pero el impulso por la supremacía en ese ámbito se ha acelerado con el nombramiento de Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa de Ucrania en enero.

Fedorov fue anteriormente ministro de Transformación Digital, un cargo en el que supervisó el exitoso proyecto ucraniano de guerra con drones. Tras asumir la cartera de Defensa, Fedorov presentó lo que el ministerio llamó un plan de guerra, un documento guía de cómo Ucrania planea “forzar a Rusia a la paz”.

La estrategia está fuertemente centrada en la tecnología y los datos, con cientos de empresas participando en decenas de iniciativas de desarrollo y producción de drones lideradas por el gobierno.

Fedorov dijo el domingo que quería que los sistemas robóticos terrestres eventualmente se encargaran por completo de la logística en la línea del frente.

El plan de guerra se centra tanto en la defensa como en la ofensiva. El objetivo es usar datos y tecnología para identificar en tiempo real cada amenaza aérea e interceptar al menos el 95 % de los misiles y drones, además de crear una “zona de muerte” de 15 a 20 kilómetros de profundidad a lo largo de la línea del frente, donde drones y robots operen sin parar. El Ministerio de Defensa dijo la semana pasada que unas 1.000 dotaciones ya estaban operando como parte de este nuevo programa unificado.

Zinkevych, el comandante ucraniano de robótica terrestre, dijo que la capacidad de escalar es clave. Rusia va por detrás en la carrera, pero también está logrando avances, dijo. “En el campo de batalla, el factor decisivo no es quién inventó la tecnología y (descubrió) cómo aplicarla, sino quién ha logrado escalarla a largo plazo”.

Los últimos avances tecnológicos han dado a Ucrania una clara ventaja en drones en el campo de batalla, según analistas. El Institute for the Study of War, un observatorio de conflictos con sede en Estados Unidos, evaluó recientemente que esta superioridad de drones “probablemente está contribuyendo al estancamiento de los avances rusos y a los recientes contraataques ucranianos”.

“Aunque ninguna de las partes ha podido lograr una ventaja decisiva, la campaña ucraniana de ataques de alcance medio ha permitido a Kyiv recuperar la iniciativa”, escribieron sus analistas en una nota, añadiendo que “el desafío ahora para Ucrania será mantenerse un paso por delante mientras Rusia responde”.

Aunque la ventaja en el campo de batalla basada en drones quizá no sea decisiva para la guerra, el claro liderazgo de Kyiv en la guerra con drones está recibiendo ahora más atención fuera de Europa.

Un ejemplo está en Medio Oriente, donde varios países que han invertido grandes sumas de dinero en reforzar sus capacidades militares convencionales se han encontrado, desde que comenzó el conflicto con Irán, usando misiles de US$ 4 millones para derribar un dron que costó US$ 50.000 fabricar.

Los propios recursos limitados de Ucrania la han obligado a desarrollar formas más baratas y mucho más eficientes de combatir los drones. Aliados que antes se mostraban reticentes ahora están escuchando.

Zelensky ha viajado personalmente a Medio Oriente, visitando Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos antes de continuar hacia Turquía y Siria, ofreciendo compartir parte de la experiencia que Ucrania ha adquirido con tanto esfuerzo a cambio de apoyo. Kyiv tiene mucho que ofrecer a los países del Golfo, que a su vez cuentan con recursos que Ucrania necesita desesperadamente, como misiles para defensas aéreas. Zelensky también ha firmado una serie de nuevos acuerdos con varios países europeos.

Lo próximo grande para Ucrania —y para cualquier fuerza armada del mundo— es, por supuesto, la IA. Ucrania está avanzando en el desarrollo y el entrenamiento de modelos de IA para sistemas no tripulados utilizando datos reales del campo de batalla.

Pero muchos siguen siendo cautelosos respecto al uso de la IA en drones terrestres. Zinkevych dijo que, aunque puede ver que algunos procesos se automaticen, no está seguro de que las tecnologías totalmente autónomas tengan cabida en el campo de batalla.

“La decisión final siempre debe tomarla un ser humano”, dijo. “¿Confiaría armas a la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos estar seguros de que podrá distinguir a un amigo de un enemigo? ¿Cómo podemos estar seguros de que no habrá un fallo o de que algo no saldrá mal?”

Aun así, como exsoldado de infantería y comandante de grupos de asalto, ahora a cargo de robots, Zinkevych dijo que no deja de asombrarse por los avances tecnológicos que ha visto desarrollarse en los últimos cuatro años.

“Si me hubiera oído hablar así en 2022, habría dicho que estaba hablando algún loco… todo era pura ciencia ficción”, dijo.

Pero ahora está totalmente convencido. “La vida humana no tiene precio, mientras que los robots no sangran. Con base en esto, mi postura es que los sistemas robóticos terrestres deben desarrollarse mucho más rápido, a una escala mucho mayor, e implementarse como un sistema global para su uso en el campo de batalla”.

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