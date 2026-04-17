Los peligros de que la administración Trump utilice la fe para justificar su guerra

Los presidentes de EE.UU. han buscado durante mucho tiempo la bendición de Dios en tiempos de guerra y para los…

Los presidentes de EE.UU. han buscado durante mucho tiempo la bendición de Dios en tiempos de guerra y para los soldados que se dirigen al fragor de la batalla.

Pero la disposición del Gobierno de Trump a insinuar un respaldo divino a su autoridad y a disfrazar su guerra en Irán con una rectitud basada en la fe amenaza con erosionar otra tradición política arraigada.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, enmarca sus informes con citas bíblicas y presenta a las tropas estadounidenses como guerreros casi espirituales.

El presidente Donald Trump publicó en redes sociales una imagen de sí mismo creada con inteligencia artificial, que lo representaba como una figura semejante a Cristo.

Y el vicepresidente J.D. Vance criticó la interpretación teológica del papa León XIV después de que el pontífice advirtiera que Dios no bendice a quienes lanzan bombas.

Este tipo de retórica está acercando a Estados Unidos a la imagen de guerra santa que preocupaba a muchos presidentes anteriores y que hace que tantos conflictos en Medio Oriente sean intratables.

La República Islámica de Irán afirma desde hace tiempo estar cumpliendo la voluntad de Alá y exalta el martirio en la guerra como una recompensa divina.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, explicó la guerra actual invocando, en parte, Purim, la festividad judía que conmemora la salvación de los judíos de un complot del Imperio Persa para destruirlos, según se narra en el Libro de Ester.

La creciente religiosidad de la administración Trump refleja un endurecimiento de la ideología republicana y la influencia de un credo evangélico más radical que coincidió con el auge de MAGA.

Esto pone de manifiesto la creciente disposición de los altos cargos del partido a destacar sus propias doctrinas religiosas, incluso a riesgo de ofender a personas de otras religiones o a quienes no profesan ninguna fe.

Esto puede deberse en parte a creencias personales. Pero también es una lucha de poder, ya que varios funcionarios del partido buscan ganarse el apoyo de los cristianos evangélicos, un pilar importante de la base cada vez más debilitada de Trump.

“Eso no es tan sorprendente”, opinó Jim Guth, profesor de política y asuntos internacionales en la Universidad de Furman. “Pero la forma tan explícita y sectaria en que lo hicieron es sin duda sin precedentes”.

Para muchos estadounidenses religiosos, hablar de espiritualidad en la política no resulta controvertido. Sin embargo, la fe no es necesariamente partidista. Algunos creyentes temen que su religión se utilice indebidamente para justificar la guerra.

Además, surgen dudas sobre si se respeta la separación constitucional entre religión e instituciones estatales.

Si bien ofrece consuelo a muchos, la retórica religiosa explícita puede marginar a otros. Este es un problema especialmente acuciante en las fuerzas armadas, donde se practican diversas religiones. Y los estadounidenses también tienen derecho a no profesar ninguna fe.

Los predecesores modernos de Trump tendieron a evitar presentar las guerras en Medio Oriente como empresas religiosas.

Buscaban negar legitimidad a los adversarios que predican la yihad o guerra santa y eran conscientes de que las connotaciones cristianas pueden generar complicaciones políticas para las naciones musulmanas aliadas.

También pueden servir como fuente de reclutamiento para grupos terroristas y convertir a los estadounidenses en objetivos en el extranjero.

Después de todo, una de las razones que Osama bin Laden esgrimió para declarar la guerra a Estados Unidos fue la presencia de tropas estadounidenses o “cruzados” en Arabia Saudita durante la primera Guerra del Golfo en 1990-1991.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush cometió un error al referirse a la “guerra contra el terror” como una “cruzada”. Más tarde, afirmó: “La nuestra no es una guerra contra una religión, no es una guerra contra la fe musulmana”.

Hegseth, por el contrario, cree que el lenguaje políticamente correcto obstaculiza a los “combatientes” estadounidenses. Lleva tatuada en el pecho la Cruz de Jerusalén, un símbolo religioso relacionado con las Cruzadas.

Hegseth es la encarnación más clara del nuevo tono religioso con el que Estados Unidos plantea la guerra.

El Pentágono ha argumentado en declaraciones a CNN y otros medios que su frecuente retórica cristiana no es diferente de las oraciones pronunciadas por George Washington en Valley Forge o de la distribución de Biblias a las tropas por parte del presidente Franklin Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial.

Las críticas a Hegseth no cuestionan la sinceridad de su fe, sino si debería utilizarla de forma tan prominente en sus funciones como funcionario público.

El secretario de Defensa a menudo insinúa la aprobación divina de la guerra estadounidense. Por ejemplo, comparó el rescate de un piloto estadounidense en Irán durante la Pascua con la resurrección.

La fe y la religión, por su naturaleza, son absolutas. Sin embargo, la diplomacia necesaria para poner fin a las guerras debe ser provisional y lo suficientemente flexible como para permitir que los adversarios aleguen resultados diferentes.

Muchas guerras en Medio Oriente por territorios o recursos han frustrado los esfuerzos de los pacificadores debido a su dimensión religiosa.

Hegseth también utiliza la fe de una manera que, según sus críticos, debilita las garantías de una verdadera sociedad democrática, como la libertad de prensa.

El jueves, por ejemplo, citó una parábola para comparar a los periodistas que critican la propaganda estadounidense sobre la guerra con los fariseos, “las élites autoproclamadas de su época” que dudaban de la “bondad” de Jesús.

Hegesth no es ni mucho menos el primer líder militar en describir las campañas en términos bíblicos. En sus órdenes para el Día D, el general Dwight D. Eisenhower se refirió a la invasión aliada de Europa como una “Gran Cruzada” y pidió “la bendición de Dios Todopoderoso sobre esta gran y noble empresa”.

Pero en las generaciones posteriores, Estados Unidos se ha vuelto más diverso religiosamente, incluso secular. “Creo que el país es muy diferente, y es realmente anacrónico, en cierto modo, ver que funcionarios públicos utilicen este tipo de lenguaje religioso en este caso”, declaró Guth.

Algunos líderes religiosos están preocupados por el espectáculo de políticos partidistas que se atribuyen motivos divinos.

“Resulta aún más alarmante porque asocia de forma tan clara al presidente y a su administración con la supuesta voluntad de Dios e incluso con la imagen de Dios”, declaró el miércoles a Kasie Hunt de CNN la obispa Mariann Budde, de la diócesis episcopal de Washington.

La justificación religiosa puede resultar reconfortante para quienes luchan y sus líderes. Sin embargo, muchos protagonistas en tiempos de guerra creen tener a Dios de su lado.

El presidente Abraham Lincoln señaló en su segundo discurso inaugural que los soldados de los ejércitos de la Unión y la Confederación “leen la misma Biblia y rezan al mismo Dios, e invocan su ayuda contra el otro”.

La administración está tan convencida de su rumbo que está dispuesta a desafiar al hombre que los católicos romanos consideran el sucesor de San Pedro: el papa.

El pontífice no va a dar marcha atrás.

“Jesús nos dijo: bienaventurados los pacificadores. Pero ¡ay de aquellos que manipulan la religión y el nombre mismo de Dios para su propio beneficio militar, económico o político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia!”, declaró León XIV durante una visita a Camerún el jueves.

Su reproche a los “amos de la guerra” podría referirse a varios líderes en África o a nivel mundial. Sin embargo, el contexto de su desacuerdo con la Casa Blanca era evidente.

El conflicto del presidente con la Santa Sede no gira en torno a las Sagradas Escrituras. Trump simplemente no tolera a quienes lo critican, sean quienes sean.

El jueves insistió en que tenía “derecho a discrepar con el papa”, una semana después de que el Santo Padre se mostrara contrario a la advertencia de Trump de que toda la civilización iraní podría “morir” si el régimen de Teherán no aceptaba sus condiciones para poner fin a la guerra.

Este es un enfrentamiento entre los dos estadounidenses más prominentes del mundo, ambos con un gran número de seguidores. El primero, Robert Prevost, nacido en Chicago, vivió una vida de piedad y austeridad. Trump, el multimillonario neoyorquino, construyó una marca definida por la ostentación y ha expresado públicamente sus dudas sobre si irá al cielo.

“León debería comportarse como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político”, publicó Trump recientemente en redes sociales, olvidando quizás que los papas suelen ser figuras políticas importantes.

Y podría estar perjudicando las perspectivas del Partido Republicano entre los más de 50 millones de católicos estadounidenses.

Los ataques del Gobierno contra el papa tampoco han sido bien recibidos en Europa. “Hoy hay dos líderes estadounidenses: uno es el verdadero héroe del sueño americano, pero ese es el papa León XIV, el papa Prévost, no el presidente Trump”, declaró el ex primer ministro de Italia Matteo Renzi a Isa Soares en CNN International.

Vance, como casi siempre, ha hecho gala de su defensa del presidente. El vicepresidente declaró esta semana que era “muy, muy importante que el papa tuviera cuidado al hablar de temas teológicos”.

La disposición de Vance a debatir con el papa sobre dogmas lo mostró una vez más como un político singular que disfruta de las disputas ideológicas más que de las superficiales luchas políticas.

Sin embargo, sus críticos perciben arrogancia y ambición en un converso relativamente reciente al catolicismo romano, cuyos fieles generalmente consideran infalibles las enseñanzas doctrinales de un papa.

Como afirmó James Massa, presidente del Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en un comunicado: “Cuando el papa León XIV habla como pastor supremo de la Iglesia universal, no se limita a ofrecer opiniones teológicas, sino que predica el Evangelio y ejerce su ministerio como Vicario de Cristo”.

La administración se adentra en aguas profundas al implicar el respaldo de la máxima autoridad a su guerra en Irán. Las guerras basadas en certezas morales pueden perder su rumbo estratégico.

Un sentido de propósito divino puede nublar la toma de decisiones y ofrecer absolución por transgresiones en el campo de batalla. Precisamente por eso, muchas administraciones presidenciales se abstuvieron de utilizar la religión en la guerra.

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