Las tasas hipotecarias en EE.UU. suben por quinta semana consecutiva, impulsadas por preocupaciones por la guerra con Irán

Las tasas hipotecarias promedio en EE.UU. volvieron a subir por quinta semana consecutiva, lo que encarece la compra de vivienda…

Las tasas hipotecarias promedio en EE.UU. volvieron a subir por quinta semana consecutiva, lo que encarece la compra de vivienda en comparación con hace apenas unas semanas, antes del inicio de la guerra con Irán.

La tasa promedio de las hipotecas a 30 años con tasa fija subió a 6,46 % esta semana, frente al 6,38 % de la semana anterior, según Freddie Mac.

El aumento puede ser una mala noticia para quienes esperan comprar vivienda esta primavera, que suele ser la temporada más activa del mercado inmobiliario. En la última semana de febrero, antes del ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, la tasa promedio a 30 años era de 5,98 %.

Kara Ng, economista senior de Zillow Home Loans, dijo que el impacto en las tasas hipotecarias, impulsado por la volatilidad del mercado de bonos vinculada a la guerra en Irán, podría frenar el mercado inmobiliario de primavera si el conflicto se prolonga.

“Si la situación se resuelve rápidamente, aún será lo suficientemente temprano en la temporada de compra de vivienda para que haya una recuperación de la actividad”, dijo Ng. Sin embargo, cuanto más se prolongue la guerra, más compradores podrían posponer su decisión hasta la próxima temporada, añadió.

La reciente volatilidad de las tasas hipotecarias parece estar haciendo que compradores y propietarios actúen con cautela. Las solicitudes de compra cayeron un 3 % la semana pasada, mientras que las solicitudes de refinanciación bajaron un 17 %, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios.

El aumento de las tasas hipotecarias ha encarecido de forma notable el costo de financiar una vivienda. Por ejemplo, en una casa de US$ 450.000, con un pago inicial del 20 %, un comprador que aseguró una hipoteca a 30 años en febrero pagaría unos US$ 1.346 menos al año que alguien que obtenga un préstamo esta semana. Ese ahorro equivale a unos US$ 40.000 durante la vida del crédito.

Las tasas hipotecarias suelen seguir el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años, que recortó ganancias tras alcanzar su nivel más alto desde julio el viernes.

Los mercados han estado volátiles mientras los inversionistas evalúan si el alza en los precios del petróleo podría reavivar la inflación. Esta semana, la guerra elevó el precio promedio de la gasolina en EE.UU. a más de US$ 4 por primera vez desde 2022.

Una inflación más alta, a su vez, podría llevar a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés sin cambios por más tiempo, o incluso a subirlas.

Los inversionistas ahora intentan evaluar cuánto podría durar el aumento de los precios de la energía, dijo Ng.

Las tasas hipotecarias no siguen directamente la tasa de política de la Reserva Federal, pero el banco central puede influir en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años.

Al hablar con estudiantes en la Universidad de Harvard el lunes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que el banco central podría mantener las tasas sin cambios mientras los funcionarios evalúan las consecuencias económicas del choque energético global impulsado por la guerra. El conflicto ha avivado temores tanto de una nueva inflación como de una posible recesión, lo que nubla el rumbo de la Reserva Federal.

“Eventualmente enfrentaremos la pregunta de qué hacer aquí”, dijo Powell en respuesta a preguntas sobre los precios de la energía. “Aún no estamos realmente en ese punto, porque no sabemos cuáles serán los efectos económicos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.