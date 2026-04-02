La primera granada nueva del Ejército de EE.UU. desde la Guerra de Vietnam utiliza ondas expansivas para matar

El mes pasado, el Ejército de Estados Unidos presentó su primera granada de mano letal desde la guerra de Vietnam,…

El mes pasado, el Ejército de Estados Unidos presentó su primera granada de mano letal desde la guerra de Vietnam, un arma de plástico que utiliza ondas expansivas en lugar de metralla para matar a los enemigos.

La nueva granada, denominada M111, se convierte en la opción preferida del Ejército para el combate urbano, cuando las tropas deben despejar áreas interiores para tomar y mantener territorio, debido al menor riesgo de daños colaterales.

Se trata de la primera granada nueva introducida para las fuerzas estadounidenses desde 1968, cuando la MK3A2 entró en combate durante la Guerra de Vietnam. Dicha munición fue retirada en la década de 1970 debido a que contiene amianto, cuyas diminutas fibras pueden alojarse en los pulmones y provocar enfermedades mortales, incluido el cáncer.

Su retirada dejó a los soldados con la granada principal actual, la M67, que lanza metralla en todas direcciones al explotar, pudiendo matar o herir a transeúntes o fuerzas amigas cuando rebota en objetos sólidos de metal u hormigón o penetra paredes delgadas, por ejemplo.

El uso de ondas de choque, o sobrepresión explosiva (BOP), mata o incapacita a los enemigos con la fuerza de la explosión, vaporizando la carcasa exterior de plástico del arma.

Según los militares, las tropas que se encuentren fuera de un área cercada pueden lanzar la nueva granada hacia esa área, y los enemigos no podrán refugiarse detrás de paredes interiores, muebles o electrodomésticos que la metralla no pueda perforar.

“Una granada que utiliza el sistema BOP puede despejar rápidamente una habitación de combatientes enemigos, sin dejarles ningún lugar donde esconderse, al tiempo que garantiza la seguridad de las fuerzas amigas”, dijo el coronel Vince Morris, gerente de proyecto del programa en el Arsenal Picatinny en Nueva Jersey, en un comunicado de prensa del Ejército.

“Cuando la onda de alta presión impacta contra una persona, comprime y descomprime violentamente los tejidos”, explica una ficha informativa del Ejército.

“Los tímpanos, los pulmones, los ojos y el tracto gastrointestinal son las partes del cuerpo que corren mayor riesgo de ruptura y daños graves a causa de explosiones de menor magnitud.”

Añade que las ondas expansivas de mayor magnitud pueden dañar el cerebro o incluso provocar la amputación de extremidades.

La granada está propulsada por RDX, un material explosivo ampliamente utilizado por el Ejército estadounidense durante décadas.

Según declaró Morris en el comunicado del Ejército, la nueva munición cilíndrica, del tamaño de la palma de la mano, fue desarrollada por las fuerzas armadas tras la experiencia adquirida en guerras anteriores en Medio Oriente.

“Una de las lecciones clave aprendidas de los combates urbanos puerta a puerta en Irak fue que la granada M67 no siempre era la herramienta adecuada. El riesgo de fuego amigo al otro lado del muro era demasiado alto”, dijo.

La granada de fragmentación M67 no desaparecerá. Las tropas la seguirán portando para usarla en terreno abierto “para maximizar los efectos letales de la fragmentación”, según el comunicado. Solo contarán con la M111 para usar en interiores.

La granada M67, del tamaño de una pelota de béisbol, se presentó junto con la MK3A2 en 1968. Le siguió la M26, introducida a principios de la década de 1950, y la icónica Mk 2, llamada granada “piña” por su apariencia, que se introdujo en la Primera Guerra Mundial y se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente.

Mientras tanto, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos también está adquiriendo otra granada BOP, la M21, del fabricante noruego Nammo, según datos de contratación del gobierno estadounidense.

Estados Unidos y otros Ejércitos poseen un arma similar: una granada termobárica, también conocida como munición de combustible-aire. Esta libera una niebla de combustible en el aire y luego la enciende, generando una onda expansiva y una bola de fuego que crean un efecto de vacío, extrayendo el oxígeno de la zona de la explosión.

The-CNN-Wire

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