La policía difunde el video del accidente de Tiger Woods

Las autoridades han publicado el video de la cámara corporal del arresto de la leyenda del golf Tiger Woods, quien…

Las autoridades han publicado el video de la cámara corporal del arresto de la leyenda del golf Tiger Woods, quien fue acusado de conducir bajo los efectos de sustancias tras su último accidente con vuelco la semana pasada.

En el video, publicado por WPBF —afiliada de CNN—, se observa a Woods arrodillado sobre una pierna junto a la carretera, no muy lejos de su vehículo utilitario deportivo (SUV), el cual permanece volcado sobre su costado.

“Miré hacia abajo para ver mi teléfono y, de repente… ¡bum!”, relató Woods con calma a un agente, quien le informó que un paramédico “vendría a examinarlo”.

En otra sección del video recién publicado, se muestra a Woods sometiéndose a una prueba de sobriedad de campo, tras la cual un agente procede a colocarle las esposas.

“En este momento, considero que sus facultades normales se encuentran mermadas, ¿de acuerdo?”, le dice el agente. “Y usted se encuentra bajo los efectos de una sustancia desconocida; por lo tanto, en este momento queda detenido por conducir bajo la influencia de sustancias (DUI)”.

Mientras los agentes retiraban los objetos de los bolsillos de Woods, hallaron dos pastillas en su bolsillo delantero izquierdo, las cuales fueron introducidas en una bolsa de plástico para pruebas.

CNN continúa analizando el video y ha contactado a los representantes de Woods para solicitar comentarios, aunque aún no ha obtenido respuestas.

El accidente se produjo cuando el 15 veces ganador de grandes torneos intentaba un nuevo regreso tras años de lesiones y accidentes automovilísticos.

Aquí están las últimas novedades sobre el caso:

El ganador de 82 títulos del PGA Tour, quien supuestamente se desvió hacia el carril contrario, está acusado de conducir bajo los efectos de sustancias con daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal, ambos delitos menores.

Según una declaración jurada de arresto publicada el martes, el hombre de 50 años no superó una prueba de sobriedad en el lugar del accidente ocurrido el viernes.

Woods no estaba en condiciones de conducir y tenía los ojos enrojecidos y vidriosos, con “pupilas extremadamente dilatadas”, escribió un ayudante del sheriff del condado de Martin, Florida, no muy lejos de la casa de Woods.

Según los documentos judiciales, Woods se ha declarado inocente.

La próxima comparecencia de Woods ante el tribunal está programada para el 5 de mayo, luego de que renunciara a su lectura de cargos. CNN se ha puesto en contacto con el representante de Woods y su abogado, Douglas Duncan, para obtener comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Woods no resultó herido en el accidente y fue visto saliendo de la cárcel del condado de Martin a última hora del viernes, según informó WPBF, afiliada de CNN.

El accidente tuvo lugar en Jupiter Island, una zona residencial salpicada de casas de lujo situada a unas dos horas al norte de Miami, que cuenta con una carretera de dos carriles entre el océano Atlántico y Hobe Sound.

Mientras conducía por la carretera principal, Woods cruzó la doble línea continua y maniobró para esquivar otro vehículo con remolque, según la declaración jurada. Woods chocó contra el remolque, lo que provocó que su SUV volcara sobre su costado izquierdo, según informaron las autoridades.

Woods, cuyo nombre legal es Eldrick, le dijo a la policía que no se percató de que el otro vehículo estaba reduciendo la velocidad porque estaba mirando su teléfono celular y cambiando la estación de radio, según consta en la declaración jurada.

Según la declaración jurada, el otro conductor lo ayudó a salir del vehículo volcado por el lado del pasajero, ya que el lado del conductor del SUV estaba pegado al suelo.

Según la declaración jurada, Woods cometió varios errores durante las pruebas de sobriedad en el lugar, como comenzar antes de que se le indicara y no contar los pasos correctamente.

Woods declaró a los agentes que no había consumido alcohol, pero que había tomado “algunos” medicamentos recetados ese mismo día. Durante el registro realizado tras su detención, se encontraron dos pastillas blancas identificadas como hidrocodona en el bolsillo izquierdo de su pantalón, según consta en la declaración jurada.

La hidrocodona es un opioide recetado que se usa para tratar el dolor crónico intenso. Este fármaco, que crea adicción, puede provocar una respiración lenta.

Según la declaración jurada, Woods declaró a los agentes que se ha sometido a siete cirugías de espalda y a más de 20 operaciones en la pierna.

El agente concluyó que “las facultades normales de Woods estaban afectadas y no podía conducir el vehículo de forma segura”, según la declaración jurada. Woods fue arrestado poco después de las 3 de la tarde.

Según la declaración jurada, una prueba de alcoholemia realizada en la cárcel del condado de Martin arrojó un resultado de 0.000 en ambas muestras, lo que indica que no se detectó alcohol. Sin embargo, Woods se negó a someterse a una prueba de orina para determinar la presencia de sustancias químicas o controladas.

En una declaración reciente, Woods reiteró su compromiso con la recuperación y, el miércoles, un juez le dio permiso para recibir tratamiento médico en el extranjero.

Las circunstancias de su detención guardan similitud con las de su detención en mayo de 2017, tras la cual se encontraron medicamentos recetados en su organismo, incluida la hidrocodona.

Woods se declaró culpable de conducción temeraria en ese caso. Su libertad condicional de 12 meses estaba condicionada a que completara el tratamiento recomendado, que incluía un curso sobre conducción bajo los efectos del alcohol, 50 horas de servicio comunitario y pruebas aleatorias de drogas y alcohol.

En 2009, Woods fue multado por conducción temeraria. Y en 2021, fue hospitalizado tras un grave accidente con vuelco en el condado de Los Ángeles que los investigadores dictaminaron que fue un accidente.

Desde entonces, Woods ha participado en 11 torneos, pero solo ha terminado cuatro. Esta semana anunció que se tomará un descanso para recibir tratamiento. El Augusta National Golf Club confirmó que no jugará en el Masters de este mes.

Tras un partido de la liga de golf indoor TGL la semana pasada, Woods dijo que estaba “intentando” volver al golf de competición, pero que su “cuerpo no se recupera como cuando tenía 24 o 25 años”.

“He sufrido un par de lesiones graves aquí el año pasado”, dijo Woods a los periodistas después del partido. “He tenido que luchar para recuperarme, me ha llevado tiempo. Pero sigo intentándolo. Quiero jugar”.

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