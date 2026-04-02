La historia de los 40 años de Super Mario, el plomero que conquistó la cultura pop

Con apenas un día en las salas de cine, “The Super Mario Galaxy Movie” impuso un récord en Estados Unidos:…

Con apenas un día en las salas de cine, “The Super Mario Galaxy Movie” impuso un récord en Estados Unidos: logró la recaudación más alta para un miércoles en abril, con US$ 34 millones. Y superó la marca fijada por otra cinta del mismo personaje, “The Super Mario Bros Movie” en 2023, con US$ 31,7 millones.

Si “The Super Mario Galaxy Movie” recauda más de US$ 100 millones en sus primeros tres días en la taquilla estadounidense, según Deadline, se unirá a “Shrek”, “Toy Story” y “Minions” como las únicas franquicias de dibujos animados que alcanzaron esas cifras de ingresos.

Lo sorprendente es que, de todas ellas, Super Mario es una franquicia que proviene del mundo de los videojuegos y cuyo personaje central fue lanzado hace 40 años en Japón. Que Super Mario mantenga esa popularidad global desde hace cuatro décadas es formidable.

Mario surgió como un personaje secundario en el mundo de los videojuegos. En 1981, la empresa japonesa Nintendo lanzó un videojuego arcade para las salas de videojuegos titulado “Donkey Kong”. En este juego, un plomero llamado Mario debía esquivar los barriles que le lanzaba un gorila para alcanzar la cima, derrotar al simio y liberar a Pauline, la joven que tenía retenida. El creador de “Donkey Kong” y del personaje de Mario es Shigeru Miyamoto, reverenciado entre todos los fans de los videojuegos.

Miyamoto luego creó a un hermano para Mario llamado Luigi, y juntos protagonizaron el juego Mario Bros en 1983, hoy considerado un clásico.

Tras la crisis de 1983 en el mercado de los videojuegos, Nintendo encargó a Miyamoto que desarrollara títulos para NES, la nueva consola de la empresa, introducida en Estados Unidos dos años más tarde. Así, un equipo liderado por Miyamoto y Takashi Tezuka creó “Super Mario Bros”, que fue lanzado el 13 de septiembre de 1985 para la consola NES. Su música, que se volvió emblemática del juego y del personaje, fue compuesta por Koji Kondo.

Hoy se considera que “Super Mario Bros” fue el título decisivo para imponer la consola NES en Estados Unidos, salvar las finanzas de Nintendo y revivir a la industria de los videojuegos debilitada por la crisis de 1983.

El personaje de Super Mario se desarrolla en un universo colorido y muy detallado, con reglas claras y mecánicas de juego fáciles de entender. La identificación con Mario se sencilla a nivel visual: un bigote de inicios del siglo XX, un overol azul y una gorra roja.

Además, bien sea conduciendo un vehículo en una carrera, explorando la galaxia, jugando tenis, golf o béisbol o ascendiendo unas rampas (como hacía en “Donkey Kong”), el objetivo de Mario nunca cambia: debe vencer obstáculos, lanzar objetos y obtener recargas de energía para llegar a la meta.

Pero Miyamoto enriqueció a Mario al dotarlo de una mitología, de un sentido para sus aventuras. Así creó el reino Champiñón, poblado en su mayor parte por personajes llamados Toads y gobernado por la princesa Peach. El reino Champiñón es constantemente amenzado por el reino Koopa, regido por el villano Bowser, quien con frecuencia secuestra a la princesa Peach. Mario y Luigi enfrentan a Bowser para liberarla.

Nintendo ha creado decenas de personajes en este universo y en su sitio web oficial tienen una lista de sus nombres y características.

En 40 años en el mercado, Nintendo ha lanzado más de 200 títulos dentro de la franquicia Super Mario, aunque hay 21 que se consideran la columna central de la marca. En 2006, el sitio web IGN, especializado en videojuegos, designó a Super Mario como la mejor franquicia de videojuegos.

El éxito trajo la atención de Hollywood. En 1989 se estrenó la primera serie animada basada en la franquicia. Se llamó “The Super Mario Bros. Super Show!” y solo estuvo tres meses al aire. Pero fue emitida en 1990 con un nuevo nombre, “Club Mario”. Finalmente, en 1994 volvió a emitirse con otro título, “Mario All Stars”, pero tampoco fue exitosa y pronto fue retirada del aire.

En 1993 se estrenó una película con actores, “Super Mario Bros”, con Bob Hoskins como Mario y John Leguizamo en el papel de Luigi. Fue un fracaso de crítica y de taquilla, y durante muchos años se usó como ejemplo de que los videojuegos, por más exitosos que sean, no traducen bien su popularidad a la taquilla.

Todo esto cambió con la película animada en computación “The Super Mario Bros Movie”, en 2023, que recaudó a nivel global, según el sitio web Box Office Mojo, US$ 1.360 millones. Si su secuela sigue el mismo camino, Mario llega a sus 40 años de vida con buenas expectativas de futuro.

The-CNN-Wire

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