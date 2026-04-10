Esposo de una mujer estadounidense desaparecida en Bahamas seguirá bajo custodia policial, según su abogada

Mientras los investigadores buscan respuestas en el caso de la desaparición de una mujer estadounidense en las Bahamas, volvieron a…

Mientras los investigadores buscan respuestas en el caso de la desaparición de una mujer estadounidense en las Bahamas, volvieron a interrogar a su esposo, quien dice que su esposa cayó por la borda mientras viajaban en un bote auxiliar a través de aguas agitadas.

El esposo, Brian Hooker, fue puesto por primera vez bajo custodia el miércoles por la Real Fuerza Policial de las Bahamas, días después de que les dijera que su esposa, Lynette Hooker, de 55 años, cayó al agua y fue separada de él por fuertes corrientes.

Tras ser interrogado de nuevo por la policía el viernes, el plazo de detención de Brian Hooker se ha prolongado hasta el lunes por la noche, según ha informado su abogada, Terrel Butler.

Brian Hooker no ha sido acusado y su esposa sigue en paradero desconocido. Su abogada afirma que él “niega categórica e inequívocamente haber cometido ningún delito”.

Brian Hooker fue considerado sospechoso y arrestado “para un interrogatorio adicional basado en alguna causa probable que tenemos”, dijo a Reuters el comisionado asistente de la Real Fuerza Policial de las Bahamas, Advardo Dames.

Cuando el esposo fue interrogado por investigadores este viernes, su abogada dijo que la policía no le preguntó sobre posibles pruebas provenientes de la embarcación de los Hooker ni de sus dispositivos. En cambio, fue cuestionado sobre la vida personal de la pareja, señaló.

“Estaba abrumado, estaba molesto, y reiteraba constantemente que ‘necesito saber qué está pasando con la búsqueda de mi esposa’”, dijo su abogada, Terrel Butler, el viernes.

En un comunicado más temprano ese mismo viernes, Butler dijo que su cliente “parece completamente devastado y profundamente angustiado”, y que el trauma por la desaparición de su esposa y su detención como sospechoso lo han dejado en un “estado extremadamente frágil”.

Butler sugirió que cualquier especulación sobre que Brian Hooker pudo haber dañado a su esposa podría ser prematura.

“Si no han localizado a la persona, ¿cómo pueden decir que se le causó daño? Y si no han encontrado un cuerpo, ¿cómo pueden afirmar si hubo o no un acto delictivo que condujo a la muerte?”, dijo Butler.

La policía no ha explicado por qué extendió el período de detención. En Bahamas, la policía puede mantener a una persona bajo custodia hasta por 48 horas, pero puede solicitar al tribunal una prórroga que les permita retener a un sospechoso por 96 horas adicionales mientras investigan, dijo el abogado bahameño Nicholas Mitchell, quien no está directamente involucrado en el caso de Hooker.

Mientras tanto, la hija de Lynette Hooker ha planteado repetidamente preguntas sobre la versión de Brian Hooker mientras intenta entender qué ocurrió con su madre. Ha compartido detalles sobre la relación de la pareja en su búsqueda de respuestas.

“Solo quiero saber la verdad. No quiero que él tenga problemas. Solo espero que haya sido un accidente extraño, pero no quiero que simplemente se barra debajo de la alfombra”, dijo Karli Aylesworth a CNN el jueves.

Esto es lo que sabemos sobre la pareja de Michigan mientras continúa la investigación.

Aylesworth dijo a CNN que su padrastro le informó del incidente por primera vez en una inquietante llamada telefónica horas después de reportar a su madre como desaparecida. Según ella, el relato de su padrastro suscitó interrogantes de inmediato.

“Me llamó el domingo por la noche, entre las 8:00 y las 8:30, y me dijo… con total naturalidad: ‘Oye, tu mamá ha desaparecido. No sabemos dónde está. Lleva desaparecida desde anoche, pero iremos pronto para verte’”.

Aylesworth describió haber sentido como si “me hubiera soltado una bomba encima”. Acto seguido, él comenzó a hablar de nuevo, para luego poner fin a la llamada de manera abrupta.

“Yo solo pensé: ‘Vale, o sea, ¿qué?’”, dijo ella. “¿Cómo es posible que simplemente hayas ‘perdido’ a mi madre?”.

La joven de 28 años relató que, tras la llamada, se preguntó: “¿Por qué no echó el ancla para buscarla? ¿Por qué remó en dirección contraria?”.

“Si mi pareja cayera al agua, yo entraría en pánico e iría tras él; no me limitaría a decir ‘adiós’. Estaría allí, en medio del océano, junto a él; al menos así estaríamos —ya sabes— vivos y juntos”.

Aylesworth declaró a CNN: “No quiero que le ocurra nada malo a él. Tampoco quiero que le ocurra nada malo a mi madre, pero lo único que quiero son respuestas”.

Darlene Hamlett, madre de Lynette Hooker, también afirmó tener “muchas preguntas sin respuesta”.

Hamlett comentó a Associated Press que se sentía “aliviada al enterarse” de la detención, aunque señaló que seguía buscando más información.

“Nuestra familia creció en contacto con el agua; por eso, durante toda su vida, Lynette ha estado cerca de lagos, a bordo de barcos, navegando y nadando”, explicó Hamlett a la AP. “Sería un milagro que [la rescataran], pero sigo confiando en que ocurra”.

Hamlett ha tramitado un pasaporte de urgencia para poder viajar pronto al país caribeño, según informó la AP.

Brian y Lynette Hooker llevaban casados ​​unos 25 años y eran navegantes experimentados, según relató su familia a la CNN. En los últimos años, la pareja, originaria de Michigan, documentaba sus viajes en las redes sociales. Se encontraban navegando por las Bahamas a bordo de su yate, el “Soulmate”, cuando la esposa desapareció.

Aunque se querían, señaló Aylesworth, su matrimonio era turbulento y, en ocasiones, se había vuelto violento.

La hija reveló que su madre le había confiado anteriormente que Brian Hooker la había estrangulado.

CNN no ha logrado confirmar de forma independiente este incidente con las autoridades policiales. En un comunicado inicial, Butler —abogada de Brian Hooker— declaró que su cliente niega “las acusaciones formuladas recientemente por Karli Aylesworth”.

Durante el interrogatorio policial de este viernes, Brian Hooker “fue confrontado con las acusaciones de su hijastra”, pero continúa disputando su versión, dijo Butler.

En 2015, Lynette Hooker fue puesta bajo custodia en Michigan bajo sospecha de “agresión y lesiones/agresión simple”, de acuerdo con un informe policial de Kentwood.

“Brian Hooker declaró que fue agredido por su esposa Lynette Hooker. Dijo que fue golpeado en el rostro múltiples veces”, señala el informe. Un agente indicó que “Brian Hooker tenía la nariz ensangrentada, roja e inflamada”.

Lynette Hooker estaba “altamente intoxicada”, escribió el agente en el informe. “Ella declaró que fue golpeada en la frente por su esposo Brian”. El agente señaló que Lynette Hooker no presentaba lesiones visibles.

Un fiscal revisó el caso y determinó que había “pruebas insuficientes sobre quién inició la agresión”, según el informe policial. El caso fue desestimado sin que se presentaran cargos.

CNN ha intentado ponerse en contacto con familiares y amigos de Brian Hooker para obtener más información sobre la pareja.

Brian Hooker relató a los investigadores que su esposa cayó de una embarcación auxiliar de 2,4 metros cerca de Elbow Cay el sábado por la noche, mientras regresaban a su yate, en medio de vientos y un mar agitado en la zona de las islas Ábaco, según informaron las autoridades.

“Las fuertes corrientes se la llevaron”, y “él la perdió de vista”, declaró la Policía citando las palabras de Brian Hooker. La embarcación auxiliar perdió potencia debido a que Lynette llevaba consigo el cordón de seguridad del motor en el momento en que cayó al agua, relató el esposo a las autoridades.

Fue entonces cuando Hooker afirmó haber intentado remar hacia la orilla, de acuerdo con el relato que compartió con la Policía.

Dijo que la última vez que vio a su esposa, ella nadaba en dirección a la orilla mientras la embarcación se alejaba a la deriva. Él logró llegar a tierra cerca de Marsh Harbour horas más tarde, explicó a CNN Richard Cook, jefe del equipo de bomberos de Hope Town Volunteer Fire & Rescue.

Antes de ser detenido, Brian Hooker emitió un comunicado en el que describía el incidente como un accidente.

“Tengo el corazón destrozado por el reciente accidente náutico, ocurrido en un mar impredecible y con fuertes vientos, que provocó que mi amada Lynette cayera de nuestra pequeña embarcación auxiliar”, escribió. “A pesar de mis desesperados intentos por alcanzarla, los vientos y las corrientes nos separaron cada vez más. Seguimos buscándola, y esa es mi única prioridad”.

Brian Hooker ofreció un relato similar a un amigo a través de Facebook Messenger durante los primeros días de la búsqueda.

En unos mensajes que Daniel Danforth compartió con CNN, Brian Hooker describía cómo su esposa cayó “de la embarcación en un mar algo agitado (sic) durante el trayecto de regreso al velero”.

“El viento me arrastró lejos de ella; ella nadó hacia el velero y nos perdimos de vista mutuamente con bastante rapidez, ya que estaba a punto de anochecer”, escribió Brian Hooker en un mensaje a Danforth el lunes.

Le contó a Danforth que remó durante horas antes de llegar a la orilla y pedir ayuda.

“Nuestra familia está viviendo un infierno en este momento”, escribió Brian Hooker después de que su amigo le ofreciera sus oraciones, añadiendo que tenía previsto seguir colaborando en las labores de búsqueda.

Sus esfuerzos de búsqueda se vieron interrumpidos cuando, el miércoles, Hooker fue detenido por las autoridades.

Durante un registro policial de su embarcación, el “Soulmate”, realizado esa misma tarde, Hooker perdió el equilibrio mientras se encontraba esposado y cayó por la borda en unas aguas turbulentas que su abogado describió como “condiciones marinas agitadas y peligrosas”, declaró Butler en un comunicado. Inhaló una gran cantidad de agua antes de que su chaleco salvavidas lo hiciera salir a flote y la Policía lograra rescatarlo. Hooker sufrió una lesión en la rodilla a consecuencia de la caída, informó el abogado.

Las autoridades pusieron en marcha una extensa operación de búsqueda después de que se reportara la desaparición de Lynette Hooker a primera hora del domingo; la Real Fuerza de Policía de las Bahamas, la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y el Cuerpo de Bomberos y Rescate Voluntario de Hope Town rastrearon zonas marítimas y terrestres cerca de Elbow Cay.

La Guardia Costera de EE.UU. también llevó a cabo una búsqueda aérea, según informó un portavoz.

Tras varios días sin lograr localizarla, las autoridades confirmaron el martes que los esfuerzos habían pasado de ser una operación activa de rescate a una misión de recuperación.

El miércoles, la Guardia Costera anunció que había abierto una investigación penal en relación con el caso. Ese mismo día, la agencia entrevistó a Aylesworth durante dos horas, según indicó su abogado. CNN ha solicitado a la Guardia Costera más información sobre la investigación, incluyendo bajo qué jurisdicción está actuando en las Bahamas.

El Departamento de Estado de EE.UU. declaró estar al tanto de los informes sobre la desaparición de una ciudadana estadounidense cerca de Elbow Cay y señaló que está brindando asistencia consular mientras colabora con las autoridades de las Bahamas.

Mientras los investigadores mantienen un estricto hermetismo, Aylesworth expresó que su familia confía en que las autoridades aporten claridad, independientemente de adónde conduzcan las pruebas.

“Solo quiero saber qué fue lo que sucedió”, declaró a CNN.

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