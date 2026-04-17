La demócrata Analilia Mejia ganará las elecciones especiales a la Cámara de Representantes en Nueva Jersey, proyecta CNN

Según las proyecciones del equipo de análisis de CNN, Analilia Mejia ganará la elección especial en el distrito 11 de…

Según las proyecciones del equipo de análisis de CNN, Analilia Mejia ganará la elección especial en el distrito 11 de Nueva Jersey, lo que permitirá a los demócratas reducir aún más la ya escasa mayoría de los republicanos en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos.

Mejia derrotará al republicano Joe Hathaway, miembro del consejo del municipio de Randolph. Ocupará el resto del mandato del puesto que Mikie Sherrill dejó vacante tras ser elegida gobernadora de Nueva Jersey en noviembre.

Tras ganar unas reñidas primarias en febrero, Mejia era la gran favorita en un distrito donde hay unos 65.000 demócratas registrados más que republicanos, según el Departamento de Elecciones del estado.

Mejia logró unir a la mayor parte del Partido Demócrata en torno a ella, incluido el exdiputado Tom Malinowski, quien se presentó a las primarias y perdió tras enfrentarse a una avalancha de gastos por parte de un grupo vinculado al Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC).

Su victoria supone una gran ventaja para los progresistas, en particular para el senador de Vermont, Bernie Sanders, quien la respaldó. Mejia fue directora política nacional de la campaña presidencial de Sanders en 2020.

Esto también reduce la mayoría del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Cuando Mejia jure el cargo, Johnson solo podrá permitirse una deserción republicana en votaciones partidistas para aprobar leyes. La composición será de 217 republicanos, 214 demócratas, un independiente y tres escaños vacantes.

El único independiente, el representante de California Kevin Kiley, fue elegido como republicano y continúa participando en ese grupo parlamentario a pesar de haber abandonado oficialmente el partido a principios de este año.

Hathaway y Mejia también se presentan a las primarias de su partido en junio para un mandato completo de dos años que comenzaría en enero.

Antes de las primarias de febrero, Malinowski era quien más dinero había recaudado y era muy conocido gracias a sus dos mandatos en el Congreso representando a un distrito cercano. Hizo campaña presentándose como el candidato más preparado para asumir el cargo.

Posteriormente, el United Democracy Project, un super PAC alineado con AIPAC, gastó 2 millones de dólares en anuncios que atacaban a Malinowski y lo presentaban como partidario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, haciendo referencia a su voto en 2019 a favor de un proyecto de ley de gastos bipartidista que financió a la agencia.

“Si AIPAC nunca se hubiera involucrado, Tom Malinowski estaría ahora mismo en el Congreso”, declaró Julie Roginsky, una estratega demócrata que dirigió un super PAC que apoyaba al excongresista.

La campaña resultó sorprendente, dado que Malinowski, quien se autodenominaba sionista, tenía un sólido historial de votaciones a favor de Israel.

Sin embargo, AIPAC cuestionó la disposición del excongresista a condicionar la ayuda a Israel. “No prometería un cheque en blanco por adelantado para nada que un primer ministro pidiera”, declaró Malinowski a The New York Times en enero.

Tras su derrota, Malinowski arremetió contra AIPAC en un artículo de opinión publicado por The Bulwark, argumentando que los ataques del grupo tenían como objetivo intimidar a otros demócratas.

Advirtió que si la visión de AIPAC de ser proisraelí “requiere difamar incluso a los funcionarios electos más moderados que hacen preguntas”, entonces “el número de estadounidenses (y el número de miembros del Congreso) que superen su prueba será demasiado pequeño para mantener cualquier tipo de relación con el Estado judío”.

Los ataques contra Malinowski probablemente beneficiaron a Mejia, quien fue la única candidata que levantó la mano durante un foro al ser preguntada si estaba de acuerdo con los grupos de derechos humanos que han acusado a Israel de cometer genocidio en Gaza en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. (Israel ha negado las acusaciones de genocidio).

Tras las elecciones de febrero, un portavoz del Proyecto Democracia Unida declaró que el grupo seguiría de cerca las primarias de junio para determinar al candidato que ocupará el cargo durante todo el mandato, pero aún no ha surgido un rival fuerte para Mejia.

La exvicegobernadora Tahesha Way, quien quedó tercera tras recibir el respaldo de Mayoría Democrática por Israel, otro grupo proisraelí, anunció en marzo que no se presentaría a la reelección.

Por su parte, Malinowski apoyó e hizo campaña con Mejia antes de las elecciones del jueves.

Aunque Mejia nunca había ocupado un cargo político, pasó varios años trabajando tras bambalinas.

Colaboró ​​para ayudar a los demócratas, incluidos Malinowski y Sherrill, a ganar escaños en la Cámara de Representantes que estaban en manos republicanas en 2018 e impulsó un salario mínimo de US$ 15 en el estado como líder de la Alianza de Familias Trabajadoras de Nueva Jersey.

Mejía intentó ampliar su base de apoyo en las últimas semanas de la campaña.

“Ha hecho un excelente trabajo consolidando el apoyo desde que ganó”, dijo Roginsky. “Y si continúa haciéndolo una vez en el Congreso, si sigue escuchando a la gente de su distrito, que estoy seguro de que lo hará, le irá bien”.

Hathaway se postuló como un exalcalde que se describía a sí mismo como “independiente y con sentido común”, dispuesto a desafiar al Partido Republicano. Buscó atraer a los demócratas del distrito que tal vez consideraban a Mejia demasiado liberal para el cargo.

Al preguntársele si se considera parte de “The Squad”, el grupo progresista de la Cámara de Representantes que incluye a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib, Mejia dijo que el grupo en el que más se centra son los votantes de su distrito.

“Si tuviera que definirme de alguna manera, sería como una luchadora madre de familia de Nueva Jersey, aficionada al fútbol, ​​dispuesta a defenderte”, expresó.

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