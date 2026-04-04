La crisis mundial del petróleo se está convirtiendo en una crisis generalizada

Un mes después del inicio de la guerra en Irán, la creciente reducción del suministro de petróleo crudo amenaza con…

Un mes después del inicio de la guerra en Irán, la creciente reducción del suministro de petróleo crudo amenaza con convertirse en algo peor: una escasez de casi todo.

El conflicto en Medio Oriente ha restringido el flujo de petróleo y gas natural a través del estrecho de Ormuz, reduciendo la oferta mundial en aproximadamente una quinta parte.

Esta interrupción no solo ha disparado los precios del combustible, también ha mermado el suministro de productos petroquímicos necesarios para fabricar artículos cotidianos como zapatos, ropa y bolsas de plástico.

Esta presión se está extendiendo a todos los rincones del mercado de consumo a medida que aumentan los precios de materiales como el plástico, el caucho y el poliéster.

El impacto es, hasta el momento, más evidente en Asia, que representa más de la mitad de la producción manufacturera mundial y depende en gran medida de las importaciones de petróleo y otras materias primas.

En Corea del Sur, donde la gente ha estado comprando bolsas de basura de forma compulsiva, el Gobierno ha animado a los organizadores de eventos a minimizar el uso de artículos desechables.

Taiwán ha habilitado una línea directa para los fabricantes que se han quedado sin plástico, mientras que sus agricultores de arroz han declarado a los medios locales que podrían subir los precios porque no pueden conseguir bolsas selladas al vacío.

En Japón, la crisis del petróleo ha generado temores de que los pacientes con insuficiencia renal crónica no puedan recibir tratamiento debido a la escasez de tubos médicos de plástico utilizados en la hemodiálisis.

Los fabricantes de guantes de Malasia afirman que la falta de un subproducto del petróleo necesario para fabricar látex de caucho amenaza el suministro mundial de guantes médicos.

“Esto se extiende a todo muy, muy rápidamente: cerveza, fideos, patatas fritas, juguetes, cosméticos”, declaró Dan Martin, codirector de inteligencia empresarial en Dezan Shira & Associates, una firma de asesoría que ayuda a las empresas internacionales a expandirse en Asia.

Esto se debe a que cada vez es más difícil conseguir tapas, cajas, bolsas y envases de plástico.

Además, Martin añadió que los derivados del petróleo son necesarios para fabricar adhesivos para calzado y muebles, lubricantes industriales para maquinaria y disolventes para pinturas y procesos de limpieza.

“La transmisión desde la interrupción del petróleo y el transporte marítimo a los productos petroquímicos y los bienes de consumo es muy rápida”, afirmó.

La inestabilidad en los sectores de materias primas y manufactura está ejerciendo presión al alza sobre la inflación global y lastrando el crecimiento económico.

Los fabricantes están pagando más por la energía y las materias primas, lo que está afectando a los márgenes de beneficio y comenzando a elevar los precios para los consumidores.

El aumento del precio del combustible está trastocando los viajes y la logística, mientras que la escasez de otros materiales procedentes de Medio Oriente, como fertilizantes y helio, podría encarecer los alimentos y los productos electrónicos.

“Estos efectos indirectos tan complejos nos afectan en un momento en que muchas economías tienen un margen limitado para absorber las perturbaciones”, escribió el Fondo Monetario Internacional en una publicación de blog el lunes. “Si bien la guerra podría moldear la economía global de diferentes maneras, todos los caminos conducen a precios más altos y un crecimiento más lento”.

Los países han comenzado a liberar una cantidad histórica de petróleo de sus reservas de emergencia para contrarrestar el impacto de la guerra.

Sin embargo, gran parte de la creciente escasez de suministro se debe a la falta de nafta, un subproducto del petróleo y materia prima fundamental para los materiales sintéticos, de la cual los productores cuentan con reservas mucho menores y ningún sustituto.

Algunas empresas petroquímicas en Asia, que obtiene más de la mitad de su nafta de Medio Oriente, han reducido su producción o declarado fuerza mayor en las últimas semanas debido a la escasez de materias primas.

Fuerza mayor es un término legal que se refiere a circunstancias imprevistas que impiden a una empresa cumplir un contrato.

Corea del Sur aprovechó la suspensión de las sanciones estadounidenses sobre ciertos productos petrolíferos rusos para comprar su primer cargamento de nafta a Moscú desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Seúl también impuso una prohibición a la exportación de nafta para preservar el suministro interno.

Martin, de Dezan Shira & Associates, que trabaja con fabricantes en Vietnam, declaró que la escasez de nafta está provocando mayores costos de insumos para los clientes, particularmente para aquellos que fabrican productos con especificaciones estrictas, como semiconductores, piezas de automóviles y envases para uso médico o alimentario.

“En realidad no hay muchas alternativas, salvo reducir el montaje y consumir menos energía”, afirmó. “Todas las empresas compiten entre sí. Todos estamos en la misma situación”.

Ante la prisa de los productores por conseguir materiales, los precios del plástico y de los productos que lo contienen están aumentando.

Según ICIS, una plataforma de inteligencia de mercado de materias primas, los precios de las resinas plásticas en Asia han subido hasta un 59 %, alcanzando máximos históricos desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron los primeros ataques aéreos contra Irán.

Uno de los más grandes mayoristas de envases de plástico de Tailandia anunció un aumento del 10 % en los precios de las bolsas de celofán transparente, ampliamente utilizadas por restaurantes, puestos de comida y para entregas a domicilio.

Medios indios informaron que el agua embotellada se está encareciendo y que el precio de los tapones de plástico se ha cuadruplicado desde el inicio de la guerra.

Un funcionario de Nongshim, el mayor fabricante de fideos instantáneos de Corea del Sur, indicó que la empresa que suministra sus envases de plástico dispone actualmente de existencias para aproximadamente un mes.

Shariene Goh, analista sénior de petroquímicos en ICIS, afirmó que los bienes de consumo que dependen en gran medida de los envases de plástico, como los cosméticos, pueden ser incluso más propensos a la escasez que algunos productos que contienen plástico.

“El segmento de productos finales podría aprovechar sus niveles de inventario, que podrían agotarse con el tiempo”, comentó. “Creo que podrían empezar a quedarse sin existencias muy pronto”.

Asia, al ser la primera región en sentir el impacto de la crisis del combustible, augura un panorama desalentador para el resto del mundo si no se puede producir petróleo y otros recursos en Medio Oriente o transportarlos desde allí.

Según Morgan Stanley, además de producir alrededor del 17 % de la nafta mundial y el 30 % de su resina plástica, Medio Oriente también suministra el 45 % del azufre, utilizado para fabricar fertilizantes; el 33 % del helio, utilizado en semiconductores, atención médica y aeroespacial; y el 22 % de urea y amoníaco, utilizados como nutrientes para los cultivos.

Los agricultores estadounidenses ya están pagando más por los fertilizantes, ya que el precio de la urea importada ha aumentado aproximadamente un tercio desde que comenzó la guerra.

En India, los fabricantes de preservativos informan de interrupciones en la producción debido a la escasez no solo de materiales de embalaje y aceite de silicona, que requiere materias primas petroquímicas, sino también de amoníaco.

“Al igual que durante el covid-19, la crisis se desarrolla de forma secuencial en lugar de simultánea: una interrupción progresiva de la cadena de suministro que se desplaza hacia el oeste”, escribieron los analistas de JP Morgan en una nota de investigación la semana pasada.

Durante las últimas semanas, los países asiáticos se han centrado en mitigar el alza de los precios del petróleo, con medidas como la liberación de reservas, la limitación de los precios del combustible y la reducción de la jornada laboral para ahorrar energía.

Sin embargo, según JP Morgan, las restricciones de suministro se agravarán en abril, ya que a principios de mes llegarán los últimos cargamentos de crudo enviados antes de la guerra.

“El principal desafío ha pasado del precio a la escasez física”, afirmaron los analistas del banco. “Asia ya no se encuentra en una fase puramente preventiva”.

Según los analistas, algunos productores de bienes de consumo están retrasando la compra de materias primas con la esperanza de que los precios bajen si se resuelve el conflicto en Medio Oriente.

Qiu Jun, un fabricante de poliéster de 36 años de la ciudad de Haining, en el este de China, afirmó que, desde el cierre efectivo del estrecho de Ormuz, el precio de los gránulos de poliéster que necesita para fabricar su tela ha aumentado alrededor de un 50 %, una subida que sus clientes de las industrias de textiles para el hogar, prendas de vestir e hilos no están dispuestos a asumir.

Su fábrica, con una docena de empleados, sigue funcionando, pero solo para cumplir con los pedidos de los clientes existentes. Señaló que está adoptando una actitud de esperar y ver para evitar pagar de más por materiales que producirían existencias innecesarias.

“Estoy ansioso”, comentó Qiu. “Toda la industria siente lo mismo. Nadie sabe cómo se desarrollará la guerra”.

Otros intentan reducir costes minimizando la cantidad de plástico utilizada en los envases.

En Indonesia, donde los precios del plástico se han duplicado en el último mes, las empresas están reduciendo el grosor del material de embalaje, según la Federación Indonesia de Embalaje.

Algunas incluso están considerando utilizar materiales diferentes, como papel, vidrio, aluminio o plásticos reciclados, aunque la organización señaló que cada uno plantearía sus propios desafíos en cuanto a garantizar la durabilidad, el cumplimiento de las normas de seguridad y el tiempo necesario para reconstruir las líneas de producción y conseguir nuevos suministros, lo que podría tardar entre seis meses y un año.

De acuerdo con Stephen Moore, fundador de MLT Analytics, una plataforma de datos comerciales sobre plásticos, recurrir a los plásticos reciclados también podría resultar muy costoso.

Explicó que la oferta mundial de plástico reciclado ya es limitada y que, por lo general, cuesta entre cinco y siete veces más que el plástico fabricado a partir de combustibles fósiles.

“Si mañana todo vuelve a la normalidad en el estrecho de Ormuz, creo que aún pasarán al menos varios meses hasta que haya una apariencia de normalidad en el sector del plástico en Asia”, estimó.

The-CNN-Wire

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