La creciente crisis de suministro en Asia está afectando a Estados Unidos

Las gasolineras están racionando el combustible. Los hospitales se están quedando sin suministros médicos. La gente está acaparando bolsas de…

Las gasolineras están racionando el combustible. Los hospitales se están quedando sin suministros médicos. La gente está acaparando bolsas de plástico y las fábricas se enfrentan a la escasez de envases.

Todo eso está ocurriendo ahora en Asia.

Eso podría convertirse en un problema para Estados Unidos: aproximadamente la mitad de los productos que compran los estadounidenses provienen de Asia.

Si las fábricas asiáticas están sufriendo escasez de suministros, ¿deberían los estadounidenses esperar también escasez?

Posiblemente, pero no todavía. Al menos no de forma generalizada ni grave. Pero cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho de Ormuz, más difícil será para Estados Unidos evitar que los problemas se acumulen en otros lugares.

Sin duda, las señales de alarma están apareciendo.

La guerra con Irán ha amenazado el suministro mundial de aluminio, plásticos y caucho en particular.

Medio Oriente exporta cerca del 25 % del polipropileno mundial y el 20 % del polietileno, dos de los plásticos más utilizados. Además, representa una cuarta parte del azufre mundial y el 15 % de sus fertilizantes.

“Se habla mucho del petróleo crudo y de sus repercusiones en el diésel y la gasolina, pero también hay escasez de materias primas y productos petroquímicos”, afirmó Angie Gildea, directora global de petróleo y gas de KPMG.

Varios productores petroquímicos importantes, entre ellos Yeochun de Corea del Sur y PCS de Singapur, han declarado “fuerza mayor”, señaló Stephen Brown, economista jefe para Norteamérica de Capital Economics. Esto significa que no pueden cumplir con sus compromisos con los clientes.

Otras empresas afirman que se están quedando sin envases de plástico para sus productos. Un fabricante de preservativos declaró el martes que los precios se dispararían debido a la falta de acceso a las materias primas para su fabricación.

El indicador global de escasez de suministro del S&P 500, una medida clave de los informes de las grandes empresas sobre las limitaciones de existencias, se ha disparado en las últimas semanas, superando su promedio a largo plazo por primera vez en tres años.

“En Estados Unidos estamos más expuestos de lo que creemos”, declaró Ross Mayfield, estratega de inversiones de Baird.

A diferencia de los aranceles, que Trump anunció con meses de antelación, la guerra sorprendió a muchas empresas y les dio poco tiempo para prepararse, especialmente a aquellas que dependen en gran medida de los productos asiáticos.

“La administración impuso aranceles y podría revocarlos”, señaló Mayfield. “Es mucho más difícil sacar a Estados Unidos de esta situación sin complicaciones”.

Los repetidos contratiempos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sugieren que no se vislumbra una solución al cierre del estrecho de Ormuz. Kpler pronostica que las pérdidas de suministro de petróleo derivadas del cierre de la vía ascenderán a 700 millones de barriles para finales de abril.

Según Gildea, esa escasez de petróleo podría provocar una falta de productos estadounidenses en el futuro.

Por ejemplo, la menor disponibilidad de combustible en Asia podría impedir que los empleados de las fábricas lleguen a sus puestos de trabajo, comentó Gildea, lo que podría ralentizar la producción para la exportación.

Es probable que la escasez de suministros no alcance niveles de pandemia, afirmó Brown. Pero el tiempo apremia. La industria del petróleo y el gas prevé una escasez generalizada en diversas categorías de productos si el estrecho permanece cerrado durante el verano, señaló Gildea.

“La duración de esto lo es todo ahora”, opinó Mayfield.

La economía estadounidense se ve afectada por la guerra en Medio Oriente, principalmente debido al aumento de los precios del petróleo y el gas.

Sin embargo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, solo una pequeña fracción (aproximadamente el 7 %) de las importaciones energéticas estadounidenses transitan por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos produce la mayor parte de su energía a nivel nacional.

“Por lo tanto, en Estados Unidos la clave reside principalmente en los precios, más que en la disponibilidad”, señaló Nathan Sheets, economista jefe global de Citigroup.

Los últimos cargamentos de productos energéticos procedentes de Medio Oriente, anteriores a la guerra, acaban de llegar a Asia, por lo que pasará tiempo antes de que la escasez se agrave lo suficiente como para que las fábricas tengan que realizar ajustes importantes en su producción.

Es difícil precisar cuánto tiempo tendría que durar la interrupción en el estrecho para provocar escasez de suministros en Estados Unidos, señaló Brown. Los plásticos, y especialmente el aluminio, no se almacenan en grandes cantidades.

Aun así, Brown predijo que podrían pasar tres meses antes de que la escasez de plástico se extienda por todo el mundo y cuatro meses hasta que los fabricantes de automóviles tengan que reducir la producción debido a la escasez de aluminio.

Tras la pandemia y durante la reciente campaña arancelaria de Trump, las empresas reforzaron y diversificaron sus cadenas de suministro, protegiendo así a los importadores estadounidenses de algunas de las interrupciones a las que, de otro modo, se habrían enfrentado antes.

El comercio mundial gozaba de buena salud justo antes de la guerra: los aranceles estadounidenses disminuyeron después de que la Corte Suprema anulara la mayor parte de los impuestos a las importaciones de Trump.

Las exportaciones mundiales repuntaron ligeramente en febrero, y los datos de principios de marzo parecen sólidos hasta el momento, incluso fuera de Asia, aunque esto podría deberse al aumento de la demanda de vehículos eléctricos chinos.

Eso podría cambiar.

“Evidentemente, muchas cosas podrían salir mal si el estrecho no se reabre adecuadamente”, señaló Brown.

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