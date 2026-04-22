Juez prohíbe certificación de los resultados de la redistribución de distritos en Virginia; fiscal del estado promete apelar

Un mapa del Congreso aprobado por los votantes de Virginia que busca ayudar a los demócratas a obtener cuatro escaños…

Un mapa del Congreso aprobado por los votantes de Virginia que busca ayudar a los demócratas a obtener cuatro escaños más en la Cámara de Representantes de EE.UU. en las elecciones de medio término de noviembre enfrenta otro obstáculo legal apenas un día después de ser aprobado.

Un juez del sur rural de Virginia ordenó este miércoles que los resultados de la votación del martes no fueran certificados por varios motivos, entre ellos que los legisladores estatales no siguieron sus propias normas al aprobar el referéndum de redistribución de distritos. El juez del Tribunal de Circuito del condado de Tazewell, Jack Hurley, también calificó el lenguaje de la papeleta presentado a los votantes como “flagrantemente engañoso”.

Hurley prohibió a los funcionarios electorales estatales modificar los distritos electorales o proceder con los nuevos mapas.

El destino del referéndum de Virginia ya estaba ante la Corte Suprema del estado, que había suspendido una decisión anterior de Hurley en el período previo al referéndum y permitió que la votación del martes siguiera adelante antes de decidir el fondo de ese caso. El caso ante la Corte Suprema estatal aún está pendiente.

El fiscal general del estado, Jay Jones, dijo que su oficina tiene la intención de apelar de inmediato la decisión del miércoles de Hurley.

Virginians for Fair Elections, que ayudó a liderar la campaña para respaldar el referéndum, dijo en un comunicado que los votantes “entendieron exactamente lo que estaba en la papeleta, y eligieron SÍ”.

“Los republicanos perdieron”, dijo el grupo. “Ahora están tratando de anular la voluntad de los votantes en los tribunales y de reabrir un litigio sobre una elección que no pudieron ganar”.

Los virginianos aprobaron por un estrecho margen el nuevo mapa que da a los demócratas una ventaja en 10 de los 11 escaños de la Cámara de Representantes de EE.UU. del estado, una victoria significativa para el partido en una batalla de redistribución de distritos que se ha librado en todo el país desde el verano pasado.

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