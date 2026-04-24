Jeanine Pirro desestima la investigación penal contra Jerome Powell

La extraordinaria investigación penal iniciada por el Gobierno de Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha…

La extraordinaria investigación penal iniciada por el Gobierno de Trump contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha concluido, disipando así una importante incertidumbre que ensombrecía el futuro del banco central más importante del mundo.

Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia, anunció este viernes en la plataforma X que da por cerrada la investigación. En lugar de dicha pesquisa, el inspector general de la Reserva Federal ha accedido a examinar los considerables sobrecostos incurridos en el proyecto de renovación multimillonario que el banco central lleva a cabo actualmente en su sede central de la ciudad de Washington.

Pirro declaró que, una vez que el inspector general complete su informe, su oficina lo revisará y podría reabrir la investigación penal si las circunstancias así lo justificaran.

Entretanto, el fin de la investigación allana el camino para que Kevin Warsh —el candidato elegido por el presidente Donald Trump para suceder a Powell— sea confirmado en el cargo. El mandato de Powell al frente del banco central expira el próximo 15 de mayo; a principios de esta semana, Warsh compareció ante el Comité Bancario del Senado para su audiencia de confirmación.

No obstante, un senador clave de dicho comité se comprometió a bloquear la votación a menos que el Departamento de Justicia (DOJ) desestimara la investigación contra Powell.

El Departamento de Justicia puso en marcha una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal el pasado mes de enero, después de que Trump pasara meses arremetiendo contra Powell por no haber reducido los tipos de interés con mayor celeridad. Las quejas de Trump incluían acusaciones de conducta inapropiada e incompetencia por parte de Powell en la gestión del proyecto de renovación.

El mes pasado, un fiscal federal de la ciudad de Washington comunicó a un juez que su oficina carecía de pruebas que acreditaran la comisión de delito alguno; sin embargo, Pirro decidió proseguir con la investigación, mientras que Trump manifestó su respaldo a la misma.

La investigación —calificada duramente por Powell en enero como una maniobra politizada— ha estado plagada de dificultades desde sus inicios. Las citaciones judiciales emitidas por Pirro tomaron por sorpresa a la Casa Blanca y ensombrecieron las perspectivas de confirmación de Warsh. El mes pasado, un juez federal anuló las citaciones del Departamento de Justicia; una decisión que, según ha anunciado Pirro, tiene intención de recurrir.

La investigación del Departamento de Justicia avivó los temores de que el Gobierno de Trump estuviera intentando socavar la independencia de la Reserva Federal, lo cual abriría la puerta a injerencias políticas en el proceso de fijación de los tipos de interés para la economía más grande del mundo.

El senador republicano Thom Tillis, quien forma parte del comité bancario encargado de aprobar a los candidatos a la Reserva Federal (Fed), ha estado bloqueando la votación para la confirmación de Warsh debido a la investigación, la cual calificó de “frívola”. Una vez concluida dicha investigación, afirmó, votaría a favor de confirmar a Warsh.

Tillis no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN sobre el fin de la investigación.

La decisión de abandonar la investigación se produce tras semanas de súplicas privadas por parte de los republicanos del Senado, las cuales se fueron haciendo cada vez más públicas.

La investigación ponía en peligro tanto la nominación de Warsh como la permanencia de Powell en la Fed, sembrando la incertidumbre sobre el futuro liderazgo del banco central estadounidense.

Powell había declarado que, si no se hubiera nombrado a un sustituto para el final de su mandato el 15 de mayo, él permanecería en el cargo de presidente de la Fed de manera “provisional” durante el ínterin.

Esto resultó insatisfactorio para Trump, quien lleva años deseando destituir a Powell. Trump cree que un nuevo presidente de la Fed bajará los tipos de interés, e incluso bromeó diciendo que demandaría a Warsh si este no recortaba las tasas una vez confirmado en el cargo.

La semana pasada, Trump amenazó con despedir a Powell si este se negaba a dimitir al término de su mandato. Sin embargo, dicha amenaza inyectó aún más caos en la situación. Despedir a Powell habría desencadenado un largo enfrentamiento legal que podría haber prolongado la permanencia del presidente de la Fed que Trump tanto rechaza.

El abandono de la investigación supone un giro brusco e inesperado para una administración que parecía estar redoblando sus esfuerzos en torno a la misma.

El martes, Trump sugirió que Powell estaba obteniendo beneficios económicos de las obras de renovación. “No puedo imaginar que ‘Too Late’ (demasiado tarde) esté recibiendo dinero por la construcción. No puedo. Pero es posible”, afirmó, utilizando el apodo con el que se refiere al jefe del banco central. “Pero tenemos que averiguarlo”.

La senadora demócrata Elizabeth Warren calificó la investigación de “ficticia” y afirmó que la única razón por la que la administración Trump archivó la pesquisa fue “para colocar a Kevin Warsh —la marioneta del presidente Trump— al frente de la Reserva Federal”.

“Cualquiera que crea que el corrupto plan de Donald Trump para hacerse con el control de la Reserva Federal ha terminado, se está engañando a sí mismo”, declaró Warren en un comunicado el viernes. “El Senado no debería proceder con la nominación de Kevin Warsh”.

Trump recorrió las instalaciones en obras junto a Powell el año pasado. Se prevé que el proyecto finalice para el otoño de 2027, y que la plantilla de unos 3.000 empleados con sede en la ciudad de Washington se instale en el edificio a lo largo del periodo que culmina en marzo de 2028.

El proyecto de renovación abarca edificios que “necesitaban mucho trabajo”, declaró Powell ante los senadores el año pasado durante su comparecencia semestral. En particular, señaló Powell, el edificio principal de la Fed —el edificio Eccles— no había sido objeto de una renovación importante desde su inauguración en la década de 1930. “Realmente no era seguro y carecía de impermeabilización”.

En su sitio web, la Fed ha publicado un video en el que se observa cómo el agua se filtra a raudales hacia el sótano del edificio; las imágenes datan de 2017. Asimismo, en una extensa sección de preguntas frecuentes, la Fed detalló gran parte de los factores que provocaron los sobrecostos: la eliminación del asbesto, un nivel freático más elevado de lo previsto y el encarecimiento de ciertas materias primas contribuyeron a la espiral de gastos, según explicó la institución.

Las obras de construcción incluyen, además, ventanas resistentes a explosiones y muros cortantes; elementos que, según señalaron funcionarios de la Fed durante la visita de Trump, representan una parte sustancial del costo total del edificio. Estas mejoras tienen por objeto cumplir con el nivel de seguridad más exigente establecido por el Departamento de Seguridad Nacional para los edificios federales.

“Ningún funcionario en ejercicio desea emprender una renovación de gran envergadura en un edificio histórico durante su mandato”, comentó Powell a los senadores en aquel momento. “Uno prefiere, con diferencia, dejar esa tarea a sus sucesores; y este caso constituye un claro ejemplo de por qué”, añadió, haciendo alusión a la ola de críticas suscitada por el proyecto. “No obstante, nosotros decidimos asumir el desafío.

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