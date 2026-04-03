Informe de la ONU detalla investigaciones por abuso sexual que involucran a fuerzas extranjeras en Haití

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de febrero detalla cuatro investigaciones por abuso sexual, una de…

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de febrero detalla cuatro investigaciones por abuso sexual, una de ellas relacionada con un menor de 12 años, que implican a miembros de las fuerzas de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, por sus siglas en inglés), una misión militar liderada por Kenya y respaldada por Estados Unidos para combatir la violencia de las pandillas en Haití.

“En 2025, las Naciones Unidas recibieron cuatro denuncias de explotación y abuso sexual que involucran a personal de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití”, indica el informe.

“Se determinó que todas las denuncias estaban fundamentadas tras investigaciones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Tres de las víctimas eran menores que presuntamente fueron violadas. Una cuarta víctima, que presuntamente sufrió violencia sexual, tenía 18 años.

El informe de la ONU señala que los casos fueron remitidos a la MSS y a su organización sucesora, la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), para “la investigación pertinente y medidas correctivas”. CNN se ha puesto en contacto con el portavoz del MSS para solicitar comentarios.

El MSS fue transformado el año pasado en la GSF, con un mandato más amplio para combatir a los grupos armados en el país. La noticia llega días después de que soldados chadianos de la GSF llegaran al país el miércoles.

Las acusaciones fueron informadas inicialmente por el periódico haitiano Ayibo Post.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, declaró a CNN que el informe “se ha compartido con la Fuerza de Represión de Pandillas”, subrayando que la misión no está bajo la supervisión de la ONU.

“Cuatro casos son cuatro de más”, dijo a CNN William O’Neill, experto designado para Haití del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

“Debe haber investigaciones independientes seguidas de enjuiciamientos si hay pruebas. Máxima transparencia y cero impunidad. Y justicia para las víctimas”, afirmó.

El documento indica que los cuatro casos fueron investigados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), y que el caso que involucraba al menor de 12 años fue investigado internamente por el MSS.

El informe añade un nuevo epílogo a la misión del MSS, que luchó durante un año para apoyar la respuesta de la policía local a la epidemia de violencia de pandillas antes de finalizar en octubre de 2025.

Haití se sumió en una crisis en 2021, cuando mercenarios asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Desde entonces, las pandillas han tomado el control de gran parte de la capital, Puerto Príncipe, lo que llevó al entonces primer ministro Ariel Henry a solicitar apoyo militar internacional en 2022.

La misión del MSS fue ampliamente percibida como un fracaso, debido a la escasez de fondos y personal. Las pandillas han continuado secuestrando, matando y desplazando a civiles haitianos. En los primeros cinco meses de 2024, 2.680 personas murieron y más de 1,3 millones se vieron obligadas a abandonar sus hogares, según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

“Nada ha cambiado”, afirmó Réginald Fils-Aimé, médico haitiano de Zanmi Lasante, la mayor organización no gubernamental de salud de Haití. El grupo se vio obligado a cerrar varios hospitales debido a la violencia. Las pandillas controlan importantes rutas de suministro, lo que dificulta el acceso a medicamentos y equipos.

Este informe no es el primer caso de mala conducta denunciado contra personal internacional de mantenimiento de la paz en Haití. CNN informó anteriormente que cascos azules de la ONU enviados a Haití tras el devastador terremoto de 2010 engendraron y abandonaron a decenas de niños con mujeres haitianas.

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