Acusan a compañero de piso de la muerte de dos estudiantes del sur de Florida tras el hallazgo del cuerpo de uno de ellos

Después de que un estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) fuera hallado muerto en un…

Después de que un estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) fuera hallado muerto en un puente de la bahía de Tampa, su compañero de vivienda ha sido acusado de asesinarlo a él y a su amiga —también estudiante de doctorado de la USF—, según informó el sábado la oficina del sheriff.

Hisham Abugharbieh ha sido acusado de dos cargos de homicidio premeditado con uso de arma en relación con las muertes de los dos estudiantes bangladesíes de 27 años: Zamil Limon y Nahida Bristy. Ambos se encontraban desaparecidos desde la semana pasada.

El cuerpo de Limon fue hallado el viernes en el puente Howard Frankland, en Tampa, mientras que Bristy aún no ha sido localizada, indicó la oficina del sheriff.

“Por favor, tengan a mi amado hermano presente en sus oraciones”, declaró a CNN Zubaer Ahmed, hermano menor de Zamil.

Los investigadores contactaron a la familia de Bristy en Bangladesh para informarles que creen que ella podría haber fallecido, basándose en la cantidad de sangre hallada en el apartamento que compartían Limon y el sospechoso; así lo relató el hermano de Bristy a WTSP, una cadena afiliada a CNN. CNN ha intentado contactar tanto al hermano de la víctima como a la oficina del sheriff para obtener más detalles.

“Este es un caso profundamente inquietante que ha conmocionado a nuestra comunidad y ha afectado a muchas personas que esperaban un desenlace seguro”, afirmó el sheriff Chad Chronister en un comunicado emitido el viernes.

Abugharbieh fue arrestado la mañana del viernes después de que las autoridades policiales acudieran a su domicilio tras recibir un reporte sobre un incidente de violencia doméstica, de acuerdo con Maurer.

Además de los cargos por asesinato, Abugharbieh, de 26 años, enfrenta acusaciones por traslado ilegal de un cadáver, omisión de denuncia de muerte con intención de ocultamiento, manipulación de pruebas físicas, detención ilegal y agresión, tal como había señalado la oficina del sheriff.

Abugharbieh compareció ante el tribunal por primera vez la mañana del sábado y permanecerá detenido en la cárcel hasta que se celebre una audiencia de detención preventiva el próximo 28 de abril, según informó Erin Maloney, portavoz de la Fiscalía del Condado de Hillsborough.

Durante la audiencia de detención preventiva, “los fiscales argumentarán que el acusado sigue representando un peligro para la comunidad y que, por tanto, debe permanecer tras las rejas hasta la celebración del juicio”, explicó Maloney.

Los equipos de la Unidad Marina y de Buceo de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough fueron vistos el viernes registrando las aguas cerca del puente Howard Frankland en busca de Bristy.

Los detectives “están trabajando incansable e incesantemente para descubrir la verdad”, declaró el sheriff el viernes.

Un médico forense aún tiene que determinar la causa de la muerte de Limon y podría dar a conocer los resultados de la autopsia durante el fin de semana, informó Joseph Maurer, jefe adjunto de la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

Abugharbieh, exestudiante de la USF, permanece detenido sin derecho a fianza hasta su próxima comparecencia ante el tribunal, prevista para el martes. Este sábado compareció ante un juez vistiendo una bata de seguridad y con las manos y los pies engrilletados.

Los cargos iniciales que enfrenta el sospechoso se basan en causa probable. Los cargos formales se presentarán una vez que la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Hillsborough haya revisado las pruebas del caso, señaló Maloney.

No está claro si Abugharbieh cuenta con representación legal. CNN ha contactado a la Oficina del Defensor Público del Condado de Hillsborough para averiguar si asumirá su defensa.

Limon —descrito por su familia como un joven investigador alegre y prometedor— y Bristy fueron reportados como desaparecidas por un amigo el 17 de abril. Según la policía universitaria, ambos fueron vistos por última vez en los alrededores del campus universitario el día anterior.

Mientras continúan la investigación y la búsqueda de Bristy, Moez Limayem, presidente de la universidad, aseguró que su equipo se mantendrá en contacto con los seres queridos de las estudiantes para brindarles apoyo.

El personal de la USF permanecerá en contacto con los seres queridos de los estudiantes para brindar apoyo, dijo Limayem.

“También estamos en contacto con representantes tanto de la Embajada de Bangladesh como del Consulado General para asegurarles que estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar en este asunto”, dijo en el comunicado.

El vicerrector de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noakhali, en Bangladés —donde Bristy había estudiado anteriormente—, la describió como una “estudiante talentosa y prometedora” en un mensaje de condolencia publicado en las redes sociales el sábado.

“Su muerte prematura representa una pérdida irreparable tanto para la universidad como para la nación”, escribió el profesor Dr. Mohammad Ismail.

Antes de su arresto el viernes, Abugharbieh fue entrevistado al menos dos veces por la policía. Inicialmente estaba hablando con las autoridades, pero dejó de cooperar cuando volvió a ser interrogado el jueves, declaró Maurer.

Para este viernes, el jefe adjunto dijo que los investigadores pudieron “vincular al sospechoso con este caso y con el cuerpo de (Limon)”.

Durante su detención, Abugharbieh se atrincheró dentro de una vivienda, lo que requirió la intervención de un equipo SWAT y de negociadores de crisis, informó la oficina del sheriff. Un video de ese momento muestra un vehículo blindado estacionado en el jardín delantero mientras Abugharbieh sale por la puerta principal con las manos en alto y una toalla de baño atada a la cintura.

Abugharbieh fue detenido en la casa de su familia, un lugar al que un juez le había prohibido entrar anteriormente debido a acusaciones de violencia doméstica presentadas por su hermano.

El sospechoso fue detenido dos veces en 2023 bajo cargos de agresión, los cuales fueron posteriormente desestimados, según los registros judiciales. Sin embargo, tras uno de esos incidentes, su hermano solicitó una orden de restricción que prohibía a Abugharbieh acercarse a él o a su domicilio. En los documentos judiciales, el hermano alegó que Abugharbieh los agredió a él y a su madre durante una discusión en la que el hermano le exigía que abandonara la casa.

Cuando la orden de restricción expiró el pasado mes de mayo, el hermano solicitó al tribunal que la prorrogara, argumentando que no quería “correr el riesgo de que él regresara”. Su solicitud fue denegada.

El sospechoso asistió a la USF entre 2021 y 2023 mientras cursaba una licenciatura en gestión empresarial, según declaró a la CNN un portavoz de la universidad.

Los estudiantes llevaban desaparecidos desde la semana pasada, lo que llevó a amigos en Florida y familiares en Bangladesh a buscar respuestas.

Antes de que se encontrara el cuerpo de Limon, su hermano declaró a CNN que la familia sentía un “profundo dolor” mientras aguardaba noticias.

“Es devastador para nosotros”, dijo Zubaer Ahmed. El hermano comentó que su familia ha estado siguiendo las novedades con gran ansiedad. “Nos estamos quedando insensibles. Todo es posible. Solo queremos saber la verdad o qué les sucedió. No es posible que dos estudiantes desaparezcan de la nada”.

Limon fue visto por última vez el 16 de abril, alrededor de las 9:00 a.m., en su residencia fuera del campus —situada a unas tres manzanas de las instalaciones universitarias—, según informó la Policía. Se encontraba cursando una licenciatura en Geografía, Ciencias Ambientales y Políticas desde el otoño de 2024.

Bristy fue vista por última vez aproximadamente una hora después en el Edificio de Ciencias Naturales y Ambientales, dentro del campus, indicó la Policía. Se había matriculado en la universidad el otoño pasado y cursaba la carrera de Ingeniería Química.

Al día siguiente, un amigo de la familia, al no lograr contactar con la pareja, dio aviso a la Policía del campus.

Los detectives llevaban varios días siguiendo pistas y realizando búsquedas en múltiples ubicaciones cuando, el jueves, la Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough elevó el estatus de la pareja a “en peligro”, citando nueva “información que ha salido a la luz”.

Limon había hablado muy bien de Bristy a su familia en Bangladesh, contándoles que la estaba cortejando y que ambos habían conversado sobre la posibilidad de contraer matrimonio, relató su hermano.

“Nos contó que ella es una buena chica y que tiene mucho talento; por ejemplo, sabe cantar y cocina muy bien”, dijo Ahmed, su hermano.

Durante los últimos dos años, Limon había trabajado arduamente en su tesis doctoral, investigando cómo utilizar la inteligencia artificial generativa para monitorear la reducción de los humedales en el sur de Florida, explicó su hermano.

“Mi hermano es una persona muy decente y muy sencilla”, afirmó Ahmed. “Siempre llevaba una sonrisa en el rostro”.

Una vez finalizado su doctorado, Limon deseaba regresar a Bangladesh y conseguir un empleo como profesor universitario, añadió Ahmed.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

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