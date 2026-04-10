FOTOS: Así fue la histórica misión Artemis II a la Luna

Los astronautas a bordo de la misión Artemis II amerizaron con éxito con éxito este 10 de abril frente a…

Los astronautas a bordo de la misión Artemis II amerizaron con éxito con éxito este 10 de abril frente a la costa de San Diego, concluyendo un viaje de 10 días que los llevó a sobrevolar la Luna y llegar más lejos que cualquiera en la historia de la humanidad.

El viaje —tripulado por Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y por el astronauta Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— marcó la primera vez que seres humanos salieron de la órbita terrestre desde 1972, con la misión Apollo 17. Y con Glover, Koch y Hansen a bordo, también representó la primera vez que un astronauta negro, una mujer astronauta y un astronauta no estadounidense, respectivamente, se aventuran tan lejos.

La misión marcó el vuelo inaugural tripulado del programa Artemis de la NASA: un plan a largo plazo para devolver a los seres humanos a la Luna y, eventualmente, establecer un asentamiento lunar.

Según la NASA, la misión Artemis II superó el récord establecido por el Apollo 13 en 1970 por más de 6.400 km, alcanzando una distancia “sospechosa” de 405.000 km de la Tierra.

Durante el máximo acercamiento a la superficie lunar, plagada de cráteres, los astronautas capturaron imágenes y describieron lo que vieron a los equipos del centro de control de la misión en la Tierra.

La tripulación se basó en las lecciones aprendidas durante el entrenamiento en los parajes geológicos y entornos lunares de lugares como Islandia para observar detalles sobre las formas, texturas y colores de los cráteres de impacto y los antiguos flujos de lava en la Luna.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.