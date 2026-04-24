Exclusiva: la denunciante de Swalwell coopera con la investigación de la Fiscalía de Manhattan

Una exempleada que acusó al exrepresentante de California, Eric Swalwell, de violarla ahora está cooperando con una investigación de la…

Una exempleada que acusó al exrepresentante de California, Eric Swalwell, de violarla ahora está cooperando con una investigación de la oficina de la Fiscalía de Manhattan, declaró a CNN.

La mujer, quien afirmó que Swalwell la violó en un hotel de la ciudad de Nueva York en abril de 2024, compartió su historia con CNN y el San Francisco Chronicle a principios de este mes. También acusó a Swalwell de haber tenido contacto sexual no consentido con ella tras una noche de consumo excesivo de alcohol en California en 2019, cuando trabajaba para él como asesora.

La Fiscalía de Manhattan inició una investigación sobre las acusaciones un día después del informe inicial de CNN. Swalwell se retiró de la contienda por la gobernación de California poco después y luego renunció a su escaño en el Congreso.

Swalwell dijo en ese momento que “estas acusaciones son falsas” y prometió “defenderme con los hechos y, cuando sea necesario, emprender acciones legales”.

La mujer que acusó a Swalwell, que pidió no ser identificada por temor a represalias, también ha contratado a un nuevo abogado, declaró.

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