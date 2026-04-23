Exagente de Policía fue arrestado por presuntamente planear un tiroteo masivo en un festival de Nueva Orleans

Un exagente de Policía fue arrestado el miércoles en Florida después de que las autoridades encontraran información que sugiere que…

Un exagente de Policía fue arrestado el miércoles en Florida después de que las autoridades encontraran información que sugiere que planeaba un tiroteo masivo en un festival de Nueva Orleans, según la oficina del sheriff del condado de Okaloosa.

Christopher Gillum, de Chapel Hill, Carolina del Norte, era buscado en el distrito de Orleans por un cargo de amenazas terroristas. “Las autoridades obtuvieron información de que Gillum planeaba viajar a un festival de Nueva Orleans para llevar a cabo un tiroteo masivo y luego provocar que agentes le dispararan”, dijo la oficina del sheriff.

La policía de Burlington, Carolina del Norte, envió una alerta inicial indicando que la familia había señalado que Gillum tenía una pistola Glock y había expresado interés en dañar a personas negras, según un funcionario policial.

Gillum fue agente del orden en Carolina del Norte durante más de una década. Fue policía en Chapel Hill entre 2004 y 2019, año en que renunció. Regresó al departamento de policía como empleado no juramentado en 2024 antes de dejar otro trabajo a finales de ese año, según informó a CNN Alex Carrasquillo, gerente de comunicaciones del municipio de Chapel Hill.

Se unió a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange como oficial de detención en octubre de 2023 y dejó el puesto en julio de 2024. Fue contratado como ayudante del sheriff en enero del año pasado, pero renunció en septiembre, según informó a CNN Alicia Stemper, gerente de comunicaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

Las autoridades no dijeron qué festival presuntamente pretendía atacar Gillum, pero el New Orleans Jazz & Heritage Festival, conocido como Jazz Fest, comienza este jueves y se extiende hasta el 3 de mayo. El festival, fundado en 1970, atrae a aproximadamente 400.000 asistentes cada año. CNN contactó a los organizadores del festival para solicitar comentarios.

Matthew Goldman, director de prensa y publicidad del Jazz Fest, expresó el agradecimiento de los organizadores a las fuerzas del orden por su dedicación y excepcional servicio en la protección de la comunidad, en un comunicado enviado a WVUE, afiliada de CNN, tras el arresto.

Gillum fue detenido sin incidentes el miércoles por la noche en un hotel en Destin, Florida, después de que la oficina del sheriff del condado de Okaloosa detectara que estaba en la zona a través del sistema de cámaras Flock del condado, dijo la oficina.

Los agentes recuperaron una pistola y unas 200 municiones de la habitación del hotel donde se hospedaba Gillum, según la oficina del sheriff. Gillum permanece detenido en la cárcel del condado de Okaloosa a la espera de ser extraditado a Louisiana.

La Policía Estatal de Louisiana informó que está investigando el caso en coordinación con el FBI y se negó a brindar más detalles para no comprometer la investigación.

“Hasta el momento, no se conocen amenazas directas contra ningún festival en Louisiana”, declaró el sargento Ross Brennan de la Policía Estatal de Luisiana.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, no habló de los detalles del arresto de Gillum, al que su oficina describió como un “sospechoso de una posible amenaza en Florida”, pero elogió la “enorme coordinación” de las agencias de seguridad.

“Este nivel de coordinación se extendió a agencias de seguridad en varios estados, desde Carolina del Norte hasta Florida. Aquí es donde la colaboración y la cooperación urgentes dan resultados”, dijo Moreno en un comunicado.

El Departamento de Policía de Nueva Orleans y la oficina del sheriff de la parroquia de Orleans remitieron las preguntas a la Policía Estatal y al FBI. CNN contactó al FBI y a la Policía Estatal de Louisiana para solicitar comentarios.

El sheriff del condado de Okaloosa, Eric Aden, dijo que el arresto del miércoles “destaca cómo la tecnología como Flock y las sólidas alianzas entre agencias pueden ayudar a prevenir posibles actos de violencia y detener de manera segura a fugitivos buscados antes de que ocurra una tragedia”.

El producto principal de Flock, una empresa de tecnología de seguridad con sede en Atlanta, es una cámara exterior conocida como cámara “LPR”. El dispositivo puede leer placas de vehículos e identificar otros detalles de los automóviles mientras pasan. Alrededor de 6.000 agencias de seguridad en Estados Unidos usan estos sistemas, y la inteligencia artificial de la empresa les permite buscar en su red de grabaciones un vehículo específico.

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