“Esto es una recalibración”: el gabinete de Trump teme que nadie esté a salvo tras los despidos de Bondi y Noem

Cuando el presidente Donald Trump destituyó a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, envió un mensaje claro a los miembros…

Cuando el presidente Donald Trump destituyó a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, envió un mensaje claro a los miembros restantes de su gabinete: la seguridad laboral de la que habían disfrutado hasta ahora ya no está garantizada.

Trump se ha mostrado cada vez más dispuesto a despedir a altos funcionarios que, en su opinión, no están rindiendo al nivel esperado, en medio de una creciente frustración por la caída de sus índices de aprobación y el temor a una derrota aplastante en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, según informaron a CNN media docena de fuentes familiarizadas con el asunto.

En marzo, el presidente anunció la destitución de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras meses de titulares negativos y quejas internas, lo que supuso la primera salida importante de su equipo directivo.

Trump destituyó a Bondi este jueves tras perder la confianza en su capacidad para desempeñar un cargo de alto perfil.

Según varias fuentes, los dos despidos han avivado los temores de que otros miembros del gabinete también puedan ser destituidos próximamente.

Esto ha puesto fin abruptamente a la relativa estabilidad que reinaba en la administración, a pesar de que aún no está claro qué cambios implementará Trump ni cuándo.

“Se trata de una recalibración”, declaró una persona cercana a Trump. “Hay grandes expectativas que no se están cumpliendo”.

Según varias fuentes familiarizadas con el asunto, varios miembros del gabinete podrían estar en riesgo. Entre ellos se encuentra la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, quien está siendo investigada internamente tras las quejas recibidas por su conducta dentro del departamento.

Sin embargo, una fuente señaló que destituir a Chavez-DeRemer podría generar problemas en la Casa Blanca, sugiriendo que la reacción de los medios se centraría en el hecho de que los tres primeros despidos de alto perfil de Trump fueron de mujeres.

También está el director del FBI, Kash Patel, quien generó una serie de titulares negativos a principios de este año después de ser filmado bebiendo cerveza con el equipo olímpico de hockey, un episodio que irritó a Trump en su momento y que algunos cercanos al presidente consideraron como el último de varios errores fácilmente evitables.

Según varias fuentes, Trump ha mantenido una relación ambivalente con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante meses.

Lutnick, una figura controvertida dentro de la administración, también ha atraído numerosas críticas internas. Este mantiene una larga amistad con Trump, quien hasta ahora se ha mostrado reacio a destituir a uno de los pocos miembros del gabinete que lo conocían bien antes de su carrera política.

El nuevo escrutinio al que se somete a los principales colaboradores de Trump representa un cambio significativo con respecto al primer año de su segundo mandato presidencial, cuando la Casa Blanca se resistió sistemáticamente a realizar cualquier despido.

En aquel entonces, Trump y sus asesores más cercanos temían que hacerlo equivaldría a confirmar las críticas demócratas a la administración, a la vez que socavaría las afirmaciones de que había reunido al mejor equipo de talentos en la historia de la Casa Blanca.

Pero la popularidad de Trump entre los votantes se ha erosionado significativamente en los últimos meses, debido a la inquietud de los estadounidenses por la economía y su descontento con las prioridades de su administración.

Ahora es cada vez más probable que los republicanos pierdan el control del Congreso el próximo año, un hecho que limitaría las ambiciones de Trump y expondría a su administración a diversas investigaciones demócratas.

Dependiendo de las elecciones al Senado —y de cuántos escaños puedan perder los republicanos—, esto también podría dificultar considerablemente la confirmación de nuevos miembros del gabinete.

Esos acontecimientos han alimentado la especulación entre funcionarios y aliados de que Trump realizará más cambios de personal, en un intento por demostrar los altos estándares que está estableciendo para su administración, y para indicar que aún queda mucho por hacer en los próximos meses.

“Se trata simplemente de si él cree que estás haciendo bien tu trabajo”, comentó otra persona cercana a Trump. “Cuando se trata de estas cosas, solo hay una audiencia”.

En un comunicado, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, elogió el desempeño de Chavez-DeRemer, Patel y Lutnick.

“El presidente Trump cuenta con el gabinete y el equipo más talentosos de la historia de Estados Unidos”, afirmó. “Patriotas como Kash Patel, Lori Chavez-DeRemer y Howard Lutnick están implementando incansablemente la agenda del presidente y logrando resultados extraordinarios para el pueblo estadounidense”.

Incluso para quienes están más cerca de Trump, sigue sin estar claro qué decidirá hacer finalmente el presidente. Según fuentes, el mandatario suele dudar durante meses antes de despedir a alguien, consultando con sus colaboradores y barajando posibles sustitutos sin tomar una decisión definitiva.

Más allá de los sentimientos personales de Trump, también hay preocupaciones más convencionales en juego cuando se trata de destituir a sus principales funcionarios, principalmente quién podría servir como un reemplazo viable.

La Casa Blanca ya tiene varios candidatos de menor rango pendientes de confirmación en el Senado, cuya votación está muy reñida.

Destituir a más miembros del gabinete ahora implicaría encontrar más candidatos que pudieran obtener la confirmación, y añadirlos a la lista en un momento en que Trump ya está presionando a los legisladores para que rompan con los precedentes y aprueben un extenso paquete legislativo justo antes de las elecciones de mitad de mandato.

Aun así, el despido de Bondi ha aumentado la inquietud en el entorno de MAGA ante la posibilidad de que Trump esté dispuesto a realizar más cambios sin importar los obstáculos que estos generen.

De acuerdo con varias personas cercanas a la Casa Blanca, los funcionarios de Trump son cada vez más conscientes de que desviarse de la línea oficial podría costarles el puesto.

Y si bien la destitución de Noem era algo que se veía venir, ya que se produjo poco después de una desastrosa audiencia en el Congreso, un tema recurrente en las discusiones sobre la destitución de Bondi ha sido: “¿Por qué ahora?”.

El manejo de los archivos de Epstein, si bien representaba un gran problema para el presidente, llevaba más de un año en curso. Durante ese tiempo, Trump había elogiado a Bondi tanto en público como en privado. No hubo un detonante aparente, ningún momento decisivo, ni siquiera en las horas previas a su decisión, que indicara que Trump procedería con el despido.

“¿Creo que probablemente la despedirán? Sí. Pero ¿podría él ver toda la cobertura negativa y cambiar de opinión? También sí”, indicó un asesor de alto rango de la Casa Blanca el jueves, momentos antes de que Trump despidiera oficialmente a Bondi.

Esa secuencia de acontecimientos ha sido motivo de incomodidad para otros miembros del gabinete que en ocasiones se han enfrentado a la ira de Trump. Y, tras 14 meses de presidencia, les ha dejado la clara impresión de que cualquiera podría ser el siguiente.

“No creo que nadie esté a salvo”, expresó un aliado de la Casa Blanca. “Jamás”.

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