Estadounidense afirmó que fue detenida ilegalmente por ICE. Un video, el DHS y una demanda millonaria demuestran lo contrario

En una ciudad que ha sido objeto de una aplicación agresiva de las leyes de inmigración, era una historia conmovedora.…

En una ciudad que ha sido objeto de una aplicación agresiva de las leyes de inmigración, era una historia conmovedora.

Sundas Naqvi, ciudadana estadounidense de ascendencia pakistaní, declaró que regresaba a Estados Unidos tras un viaje de trabajo al extranjero cuando ella y cinco compañeros fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

Su historia llamó la atención de un amigo de la familia, el comisionado del condado de Cook, Kevin Morrison.

“Parece que están intentando encubrir algo. Buscan eludir toda responsabilidad. Y creo que esto es aterrador y preocupante para todos nosotros”, declaró Morrison en una conferencia de prensa el 8 de marzo.

Morrison mostró lo que parecían ser capturas de pantalla de mapas de ubicación con marca de tiempo del teléfono de Naqvi, que la mostraban en el Centro de Detención de Broadview en Chicago y más tarde en el centro de detención del condado de Dodge en Wisconsin, donde Naqvi afirmó que la llevaron antes de dejarla en la calle sin transporte después de una terrible experiencia de 43 horas.

La historia relatada por los amigos y familiares de Naqvi, que alegaba que había recorrido más de 240 kilómetros bajo custodia federal, prácticamente incomunicado, ya era bastante asombrosa.

Pero aún quedaban muchos giros inesperados por venir a lo largo de un mes de nuevas revelaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional negó rápidamente que Naqvi hubiera sido detenida en el aeropuerto. El sheriff del condado de Dodge, Dale Schmidt, fue más allá y afirmó que no solo parte de la historia de Naqvi es falsa, sino toda ella.

“Sundas Naqvi no fue detenida por ICE en ningún momento. No fue trasladada al centro de detención de Broadview. No fue trasladada a través de las fronteras estatales al condado de Dodge por las fuerzas del orden… No estuvo bajo la custodia de la Oficina del Sheriff del Condado de Dodge”, aseguró Schmidt en su propia conferencia de prensa el 10 de abril.

Según Schmidt, las preguntas sobre la historia de Naqvi comenzaron cuando el entonces novio de la joven, sospechando después de que sus afirmaciones sobre la detención por parte de ICE se volvieran virales, llamó a las autoridades.

Esa comunicación dio lugar a una cascada de mensajes de texto privados y videos de vigilancia obtenidos por la oficina del sheriff que mostraban una cronología muy diferente.

Naqvi, de 28 años y conocida también como Sunny y Summer, según los registros públicos, no está acusada de ningún delito, pero el sheriff afirma que ella lo difamó al alegar que su oficina la mantuvo tras las rejas, y ahora la está demandando a ella y al político que dio a conocer su historia en un caso de difamación por US$ un millón.

“Se trata de una acusación grave, y cuando no es cierta, causa un daño real”, declaró Schmidt.

El Departamento de Seguridad Nacional confirma que Naqvi fue apartada para un control secundario el 5 de marzo tras regresar de un viaje a Turquía, “en base a controles policiales”. Sin embargo, a partir de ese momento, la historia difiere drásticamente del relato de Naqvi.

“Las grabaciones de vigilancia del aeropuerto O’Hare muestran CLARAMENTE que entró en la zona de inspección secundaria a las 10:46 a.m. y salió hacia el área pública a las 11:42 a.m.”, escribió el DHS en una publicación de X seis días después. “Sus afirmaciones de haber pasado 43 horas bajo custodia del DHS son FALSAS”.

Inicialmente, Morrison acusó al DHS de falsificar la publicación.

“En lugar de publicar una foto claramente manipulada, pido al DHS que publique todos los vídeos relevantes del aeropuerto O’Hare correspondientes a los días y horas en cuestión”, declaró Morrison en un comunicado al Chicago Sun-Times.

El comisionado, que también era candidato al Congreso en aquel momento, manifestó que consideraba concluyentes los mapas de localización de teléfonos móviles.

“Hablé con ella alrededor de la 1:30 p.m. del viernes (6 de marzo), y aproximadamente una hora después, su teléfono empezó a sonar justo detrás de mí en el centro de detención de ICE de Broadview”, indicó Morrison en su conferencia de prensa frente al edificio el 8 de marzo.

A petición de Morrison, las fuerzas del orden locales registraron el edificio, que durante meses ha sido el epicentro de las protestas contra ICE y de las denuncias de maltrato a los detenidos.

“Podemos confirmar que la policía del sheriff buscó a esa persona en el centro de detención de Broadview, pero no estaba allí”, declaró a CNN un portavoz de la oficina del sheriff del condado de Cook.

Eso tampoco convenció a la familia.

“Los policías nos mintieron descaradamente”, denunció Sarah Afzal, hermana de Naqvi, en la rueda de prensa.

Afzal y Morrison afirman que Naqvi les contó que ella y sus compañeros de viaje, que habían sido detenidos, fueron trasladados posteriormente al condado de Dodge y puestos en libertad sin cargos.

Tras casi dos días completos bajo custodia, Naqvi afirmó que tuvo que hacer autostop hasta un Holiday Inn Express local, donde su familia la recogió.

Schmidt declaró que no tenían constancia de que Naqvi, ni ninguna otra persona bajo custodia de ICE, hubiera ingresado en la cárcel durante el período que ella indicó. Inicialmente, le pidió a Naqvi que se pusiera en contacto con él para intentar aclarar la situación.

Según el sheriff, otra persona lo llamó. Un novio que tenía información y que dijo que Naqvi era quien lo había estado engañando.

Naqvi declaró que había estado en Turquía por un viaje de trabajo, pero su entonces novio, a quien Schmidt dice no poder identificar debido a la ley de derechos de las víctimas de Wisconsin, les dijo que en realidad pagó con US$ 12.000 de su propia devolución de impuestos, parte de los US$ 25.000 que supuestamente gastó en Naqvi, según declaró el sheriff, “porque pensaba que tenían una relación a muy largo plazo en el futuro”.

El ahora exnovio declaró a las autoridades que, tras su regreso a Estados Unidos, también pagó para que Naqvi se alojara en un hotel Hampton Inn a unos cinco kilómetros del aeropuerto O’Hare, poco después de que la liberaran del control de seguridad secundario.

Un recibo obtenido del hotel mostraba que Naqvi se registró a la 1:17 p.m.

Los mensajes de texto que Schmidt dice que fueron proporcionados por la víctima mostraron que ella también le pidió permiso para usar su tarjeta de crédito para pedir comida y pagar un tratamiento de spa mientras afirmaba estar bajo custodia federal.

El exnovio de Naqvi declaró a los investigadores que ella lo convenció para que la llevara en coche desde el hotel de las afueras de Chicago hasta otro hotel en el condado de Dodge, Wisconsin, un Holiday Inn Express, el 7 de marzo.

Allí asegura su familia afirma que la recogieron después de que Naqvi afirmara que la habían obligado a hacer autostop al salir de la cárcel.

“Su primer baño fue hoy, y ya pudo comer algo”, declaró Afzal el 8 de marzo.

Según Schmidt, el testimonio del hombre, que contradecía la versión de Naqvi, fue corroborado por las cámaras de lectura de matrículas a lo largo de la ruta y por las imágenes de vigilancia de una tienda de conveniencia situada a más de 32 kilómetros de la cárcel del condado de Dodge.

Las imágenes mostraban a Naqvi en la tienda aproximadamente a la misma hora en que ella decía que iba a ser puesta en libertad.

En respuesta a las imágenes que muestran señales del teléfono de Naqvi desde Broadview y el condado de Dodge, Schmidt cree que fueron falsificadas.

“Estoy aquí para decirles que en el mundo de la IA, en el mundo de la tecnología en el que vivimos, este tipo de cosas se pueden falsificar con mucha facilidad”, manifestó el sheriff. “Las pruebas sugieren firmemente que estas imágenes de ubicación fueron manipuladas y no son fiables”.

Un video obtenido por la oficina del sheriff del Holiday Inn Express donde la familia de Naqvi la recogió muestra a la mujer que parece ser Naqvi —vestida con la misma ropa que aparece en una foto publicada por Morrison con su familia— caminando hacia el hotel solo 15 minutos antes de que sus allegados la recogieran.

Poco después de llegar, se la ve posando para una selfie con el pulgar hacia arriba en el vestíbulo del hotel.

“El cronograma que se menciona no es físicamente posible según las pruebas que tenemos”, indicó Schmidt, “y eso es importante”.

El sheriff transmitió que también hubo intentos de animar al novio de Naqvi a que se hiciera pasar ante los medios de comunicación por uno de los compañeros de trabajo anónimos que, según ella, habían sido detenidos con ella, pero él se negó.

Naqvi nunca ha identificado a los demás supuestos compañeros de trabajo, y nadie se ha presentado afirmando haber sido detenido con ella. SAP figuraba como su empleador en su perfil de LinkedIn, según WBBM, afiliada de CNN. Su perfil fue posteriormente eliminado.

“Sunny (Sundas) Naqvi no es ni ha sido nunca empleada de SAP”, declaró la empresa a CNN.

Morrison, quien desde entonces perdió las primarias al Congreso en su distrito, se negó a responder a la declaración del sheriff esta semana. “No puedo hacer comentarios sobre litigios pendientes en este momento”, declaró a CNN por correo electrónico.

Naqvi no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN y otros periodistas.

Afzal no respondió a los mensajes de CNN solicitando una respuesta a las acusaciones del sheriff. Declaró a WISN, filial de CNN: “¿Qué razón tendríamos para mentir sobre esto y convertirnos en blanco de ataques por ser mujeres de color?”.

Esta no es la primera vez que Sundas Naqvi es señalada por inventar una acusación grave.

En 2019, Naqvi acusó a Joe Petry, entonces profesor de la Universidad de Illinois, de conducta sexual inapropiada y de ofrecer “sexo a cambio de una calificación de A+ en su clase”, según informó el News-Gazette de Champaign, Illinois.

Petry reconoció haber mantenido una relación con una exalumna, pero afirmó que fue consensuada y negó haber hecho nada malo.

“Estoy lejos de ser una persona perfecta, pero esto no justifica el total desprecio de la Universidad por sus obligaciones contractuales, ni el enfoque de ‘culpable hasta que se demuestre lo contrario’ que se ha adoptado en mi contra”, declaró Petry en un comunicado de sus abogados en el que anunciaban una demanda de US$ 7,9 millones contra la Junta Directiva de la Universidad de Illinois, alegando que la institución incumplió la promesa de investigar a fondo las acusaciones de Naqvi a cambio de su renuncia.

El informe de investigación de la universidad, obtenido posteriormente por WISN, filial de CNN, concluyó que las acusaciones de conducta sexual inapropiada de Naqvi “no eran creíbles”.

En 2020, un juez emitió una orden que obligaba a Naqvi a no tener contacto con Petry, alegando que el profesor “es víctima de dos o más actos de los siguientes: vigilancia, observación, control, amenazas, comunicación, interferencia o daños a la propiedad o a las mascotas por parte del demandado”, según consta en los registros del Tribunal de Circuito del Condado de Champaign.

CNN solicitó comentarios a los abogados que representaron a Petry en su demanda, pero no obtuvo respuesta.

Pat Wade, portavoz de la Universidad de Illinois, declaró a CNN que no pueden hacer comentarios sobre los expedientes disciplinarios de los estudiantes, pero confirmó que la demanda de Petry contra la junta aún está pendiente.

En 2019, Naqvi fue condenada por presentar una denuncia policial falsa en Skokie, según informa WISN.

Determinaron que su afirmación de haber sido agredida sexualmente por un hombre que conocía era poco probable según los datos de su teléfono móvil, las cámaras de tráfico y los registros de peaje.

CNN no pudo confirmar de forma independiente su condena.

En 2020, se enfrentó a cargos penales por presuntamente haber dañado la propiedad de un exnovio y haber mentido sobre otro, pero esos casos fueron desestimados por el fiscal local, según informó el News-Gazette.

Naqvi también enfrentó dos casos por presuntamente presentar una denuncia policial falsa en el condado de Champaign. Fue absuelta en uno de ellos y se retiraron los cargos en el otro, según consta en los registros judiciales.

A pesar de las pruebas presentadas por Schmidt que sugieren que todo fue un engaño, la demanda del sheriff, interpuesta a título personal, podría tener dificultades en los tribunales.

Una demanda por difamación contra una figura pública debe demostrar que las declaraciones falsas se hicieron con “malicia real” y dañaron la reputación de la víctima.

En el caso del condado de Dodge, el sheriff ha reconocido previamente que su cárcel acepta detenidos de ICE en virtud de un contrato con el Gobierno federal que data de la administración Obama.

Schmidt refuta la afirmación de que formó parte de un “encubrimiento” con el Departamento de Seguridad Nacional, y sostiene que el daño causado por esta historia va más allá de su persona.

“Me lo tomo como algo personal cuando llaman mentirosos a mis empleados”, indicó, refiriéndose a algunos de los comentarios airados que recibió su departamento tras la rueda de prensa de Morrison.

Schmidt superó el primer obstáculo del caso, ya que un juez accedió a permitirle entregar las citaciones para obtener el video de vigilancia del hotel que utilizó para argumentar que Naqvi estaba mintiendo.

“Las declaraciones realizadas ‘causaron daños a la reputación y perjuicios’ a Schmidt, ‘especialmente mientras se preparaba para una campaña de reelección’”, coincidió el juez Brett Ludwig.

Naqvi y Morrison aún no han presentado sus respuestas a la demanda ante el tribunal. Un abogado que habló en nombre de Naqvi en la conferencia de prensa del mes pasado declaró a CNN que no la representa en este caso.

Schmidt reconoce que una demanda civil no es su primera opción como respuesta, pero afirma que incluso si la historia de Naqvi fuera completamente inventada, ella no violó ninguna ley en Wisconsin.

“No tengo cargos que presentar contra ella aquí en el condado de Dodge. Mi único recurso es asegurarme de que el público sepa que no puede hacer esto”, subrayó Schmidt.

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