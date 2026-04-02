“Es como depender de un narcotraficante”: atadura mundial al petróleo y el gas expone una peligrosa vulnerabilidad

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz ha demostrado lo fácil que resulta para un país convertir la geografía en…

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz ha demostrado lo fácil que resulta para un país convertir la geografía en un arma letal con devastadoras repercusiones globales.

También revela una verdad sobre los peligros de un sistema energético mundial basado en combustibles fósiles: depende en gran medida de un puñado de estrechos pasos marítimos, todos ellos ubicados en regiones inestables.

El estrecho es un paso angosto de aguas profundas de color azul oscuro que discurre a lo largo de la árida y montañosa costa sur de Irán y por donde se transporta aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.

Las repercusiones de su cierre efectivo se han manifestado con rapidez, disparando los precios de la energía y generando conmociones en la economía global. Esto ha provocado escasez y racionamiento de combustible, así como temores de una recesión mundial.

Pero si el sistema energético mundial se alimentara principalmente de energía eólica, solar y baterías, en lugar de petróleo y gas, ¿provocaría una guerra similar el mismo nivel de trastornos?

Según los expertos, existe una diferencia fundamental entre ambos: los combustibles fósiles dependen de envíos continuos de petróleo y gas; cualquier interrupción corta el suministro de energía de inmediato.

En cambio, las cadenas de suministro de energía limpia se centran en el transporte de equipos, no en la energía en sí.

Depender del petróleo importado “es como depender de un narcotraficante: hay que recurrir a él una y otra vez”, afirmó Li Shuo, director del centro de estudios climáticos de China en el Asia Society Policy Institute. “Importar paneles solares es más como depender de un concesionario de automóviles: una vez realizada la compra, uno está cubierto para las próximas dos décadas”.

La cuestión de cómo sería un mundo basado en energías renovables preocupa a Clement Sefa-Nyarko, profesor del Centro de Liderazgo Africano del King’s College de Londres, especializado en recursos naturales.

Para comprender esas diferencias, es necesario entender cómo está estructurado el sistema energético global actual, afirmó.

El estrecho de Ormuz, principal ruta de exportación del petróleo producido por los estados del Golfo, es sin duda el corredor más vital para el petróleo y el gas, ya que existen pocas alternativas.

El mundo depende en un 80 % de los combustibles fósiles, y aproximadamente el 25 % de estos pasan por un único punto estratégico, lo cual representa un problema, afirmó Sefa-Nyarko.

Pero Ormuz no es el único cuello de botella. A medida que se intensifica el conflicto en Medio Oriente, existe el temor de que surja otro, esta vez en el mar Rojo.

El estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el canal de Suez y el mar Rojo con el golfo de Adén, transporta alrededor del 6 % del petróleo mundial comercializado por vía marítima y ha sido inestable durante mucho tiempo.

Una ola de ataques en 2023 por parte de milicianos hutíes respaldados por Irán obligó a los barcos a desviar su ruta rodeando el cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Ahora, crece la preocupación de que los hutíes intenten bloquear el acceso una vez más.

Otros estrechos corredores marítimos no se ven afectados por el conflicto en Oriente Medio, pero aun así corren riesgos.

El estrecho de Malaca, un paso angosto que une los océanos Índico y Pacífico, es el punto de estrangulamiento más importante del mundo para el transporte marítimo de petróleo y es conocido por la piratería y el robo.

Según un informe del Centro de Intercambio de Información de ReCAAP, los incidentes de ambos delitos alcanzaron su nivel más alto en 19 años en 2025, con más de 130 casos reportados.

La empresa de investigación independiente Rystad identificó un total de cinco puntos críticos para el petróleo y el gas, entre los que se incluyen los estrechos turcos y el cabo de Buena Esperanza, a los que denominó las “frágiles líneas de vida” del sistema energético mundial, en un informe de 2025.

La interrupción de cualquiera de estos flujos deja al mundo en una situación de extrema vulnerabilidad. Los países que importan petróleo y gas dependen en gran medida de un flujo continuo de energía, afirmó Vegard Wiik Vollset, director de investigación sobre energías renovables y energía en Rystad.

Cuando este flujo se interrumpe, las cadenas de suministro pueden colapsar, los precios se disparan y la población sufre graves consecuencias económicas.

Sin embargo, la energía limpia funciona de manera muy diferente.

La gran diferencia radica en la procedencia de la energía, explicó Sefa-Nyarko. Con las energías renovables, una vez construida la infraestructura (instalaciones de parques solares y aerogeneradores), lo único que se necesita es sol o viento, y eso es energía nacional.

Una vez instalada, puede proporcionar energía durante décadas. Si estallara la misma guerra en un mundo dominado por la energía eólica y solar, la producción de electricidad estaría prácticamente aislada, afirmó Sefa-Nyarko.

Los conductores de coches eléctricos no temerían el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina, los hogares equipados con bombas de calor y cocinas eléctricas no sufrirían picos en sus facturas de energía y los Gobiernos estarían menos expuestos a la inflación galopante y a la necesidad de racionar o subvencionar los combustibles.

“Una red eléctrica es intrínsecamente más resistente”, afirmó Antoine Vagneur-Jones, jefe de comercio y cadenas de suministro del grupo de investigación BloombergNEF.

Eso no quiere decir que no existan algunos cuellos de botella en el sector de las energías limpias; simplemente son diferentes y tienen menos probabilidades de provocar crisis económicas inmediatas, afirmó Sefa-Nyarko.

Los paneles solares, las turbinas eólicas y las baterías necesitan minerales clave como el cobalto, el litio, el grafito y los elementos de tierras raras. Y aunque estos no tienen que pasar por un puñado de estrechos canales de transporte marítimo, hay un país que prácticamente controla la cadena de suministro: China.

China extrae muchos minerales, pero su verdadero dominio reside en el procesamiento. El litio para baterías, por ejemplo, se extrae en todo el mundo —incluidos Australia, Chile, China y Zimbabue—, pero más del 70 % del procesamiento se realiza en China.

La República Democrática del Congo posee alrededor del 70 % de las reservas mundiales de cobalto, utilizado en baterías e imanes para turbinas eólicas, pero China procesa aproximadamente el 80 %.

También ha acaparado el mercado mundial de tecnologías limpias. “China tiene el producto más barato y la tecnología más avanzada”, afirmó Yana Hryshko, analista sénior de investigación de la firma energética Wood Mackenzie. Produce más del 90 % del polisilicio, las obleas y las células fotovoltaicas del mundo, ingredientes clave para la fabricación de paneles solares.

Y China no teme demostrar su dominio. Cuando Estados Unidos amenazó con imponer aranceles en 2025, China, que extrae alrededor del 60 % de las tierras raras y procesa el 90 %, impuso restricciones a la exportación a muchas de este recurso. “Estados Unidos tuvo que volver inmediatamente a la mesa de negociaciones”, afirmó Sefa-Nyarko.

Sin embargo, incluso si China restringiera severamente las exportaciones, no produciría la misma conmoción global extrema ni el mismo impacto en los precios que estrangular el petróleo y el gas, porque no interrumpiría el flujo diario de suministro de energía, señaló Vollset de Rystad.

Esto podría afectar la capacidad de los países para construir más infraestructura, lo que podría resultar perjudicial a largo plazo si las restricciones se prolongan y los países no se adaptan y desarrollan su propia industria manufacturera.

“Llegará un punto en que el suministro se verá interrumpido, e incluso si se puede absorber, tal vez durante uno o dos años, no se podrá ir mucho más allá”, afirmó Sefa-Nyarko.

Ya se están realizando esfuerzos para construir cadenas de suministro más resilientes para materiales críticos, que también son cruciales para la defensa y la electrónica.

Países como Estados Unidos e India están comenzando a desarrollar sus propias industrias de fabricación de energía solar, aunque los productos chinos siguen siendo los más baratos. Un informe reciente de la AIE reveló que los costos de la energía solar en China son un 10 % más bajos que en India, un 20 % más bajos que en Estados Unidos y un 35 % más bajos que en Europa.

Otras iniciativas incluyen el reciclaje de minerales que ya están en circulación y el desarrollo de tecnologías alternativas para reducir la dependencia de minerales críticos, como las baterías de sodio, que no requieren litio.

Aún es pronto para saber si el conflicto actual impulsará a más países a redoblar sus esfuerzos en energías renovables y electrificación, pero Vagneur-Jones prevé que así será. “Normalmente, observamos que el ritmo de implementación se acelera y se expande” en los años posteriores a la crisis, afirmó.

No existe una solución energética global perfecta, exenta de cuellos de botella, vulnerabilidades y tensiones geopolíticas, afirmó Sefa-Nyarko. “No podemos engañarnos pensando que las energías renovables serán la panacea”, añadió.

Sin embargo, la crisis actual pone de manifiesto la fragilidad de un sistema económico donde la estabilidad global está intrínsecamente ligada al suministro ininterrumpido de petróleo.

The-CNN-Wire

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